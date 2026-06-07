Économie

La production industrielle du Vietnam au plus haut en cinq mois depuis quatre ans

La production industrielle du Vietnam a maintenu une forte dynamique au cours des cinq premiers mois de 2026, l'indice de la production industrielle (IPI) progressant de 9,1 % sur un an, soit le taux de croissance le plus élevé enregistré sur cette période depuis quatre ans, selon l'Office national des statistiques (ONS) du ministère des Finances.

Au premier trimestre, l’indice de la production industrielle de Ninh Binh a augmenté de 28,74 % en glissement annuel. Photo : VNA
Au premier trimestre, l’indice de la production industrielle de Ninh Binh a augmenté de 28,74 % en glissement annuel. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La production industrielle du Vietnam a maintenu une forte dynamique au cours des cinq premiers mois de 2026, l'indice de la production industrielle (IPI) progressant de 9,1 % sur un an, soit le taux de croissance le plus élevé enregistré sur cette période depuis quatre ans, selon l'Office national des statistiques (ONS) du ministère des Finances.

L'ONS indique que l'IPI a progressé dans l'ensemble des 34 provinces et villes durant cette période. La forte croissance des secteurs de la production et de la transformation, ainsi que de la production et de la distribution d'électricité, a stimulé l'expansion industrielle dans de nombreuses régions, tandis que certaines zones ont enregistré une croissance plus modérée en raison de performances plus faibles dans les secteurs de la production, des mines et de l'électricité.

Pour le seul mois de mai, l'IPI aurait progressé de 3,3 % par rapport au mois précédent et de 8,8 % sur un an. Le secteur manufacturier et de transformation a progressé de 9 % par rapport à la même période de l'année précédente, tandis que les activités liées à l'approvisionnement en eau, aux déchets et à la gestion des eaux usées ont augmenté de 8,7 %, la production et la distribution d'électricité de 8,5 % et l'industrie minière de 6 %.

Au total, de janvier à mai, la croissance de l'IIP (Indice de Production Industrielle) s'est établie à 9,1 %, dépassant ainsi la hausse de 8,8 % enregistrée sur la même période en 2025. Le secteur manufacturier et de transformation, principal moteur de la croissance industrielle, a progressé de 9,5 %, contribuant à hauteur de 7,4 points de pourcentage à la croissance globale. L'industrie minière a progressé de 5,5 %, inversant ainsi la tendance à la baisse observée sur la même période l'année précédente, tandis que la production et la distribution d'électricité ont augmenté de 7,6 %.

Plusieurs secteurs industriels majeurs ont affiché une forte croissance, notamment la production de métaux (20,2 %), la construction automobile (18 %), la chimie et les produits chimiques (16,9 %), les autres produits minéraux non métalliques (16,2 %) et les boissons (15,1 %). En revanche, la production de charbon et de lignite a reculé de 4,6 %, tandis que celle des autres équipements de transport a diminué de 1 %.

Parmi les principaux produits industriels, la production de motos a bondi de 36 % sur un an, suivie par celle des automobiles (+26,7 %), des produits de la mer transformés (+21,6 %), des laminés à chaud (+21,5 %), ainsi que du sucre et de la bière (+14,4 % chacun). Dans le même temps, la production d'engrais NPK a chuté de 6,8 %, celle de glutamate monosodique (MSG) de 6 %, celle de chaussures en cuir de 5,7 % et celle de charbon propre de 4,7 %.

Le marché du travail a également affiché des signes positifs. Au 1er mai, le nombre d'employés travaillant dans les entreprises industrielles a augmenté de 1,1 % par rapport au mois précédent et de 3,4 % sur un an, selon l'Institut national de la statistique (NSO). L'emploi dans les entreprises à capitaux étrangers a progressé de 1,5 % en un mois et de 3,4 % sur un an, tandis que les entreprises non étatiques ont enregistré des hausses respectives de 0,6 % et 2,6 %.

La croissance généralisée de la production industrielle souligne la résilience du secteur et son rôle de moteur clé de l'expansion économique, même si des efforts continus sont nécessaires pour améliorer la productivité, renforcer le secteur manufacturier et assurer une croissance durable. - VNA

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