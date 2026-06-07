Culture-Sports

Deux titres asiatiques pour l’équipe vietnamienne d’aviron de mer

Pour sa première participation aux Championnats asiatiques d’aviron de mer, organisés en Thaïlande du 4 au 7 juin, l’équipe vietnamienne a réalisé une performance remarquée en remportant deux médailles d’or, une médaille d’argent et une médaille de bronze, confirmant le potentiel de développement de cette discipline encore récente dans le pays.

Pour sa première participation aux Championnats asiatiques d’aviron de mer, organisés en Thaïlande du 4 au 7 juin, l’équipe vietnamienne a réalisé une performance remarquée en remportant deux médailles d’or, une médaille d’argent et une médaille de bronze. Photo: tdtt.gov.vn
Pour sa première participation aux Championnats asiatiques d’aviron de mer, organisés en Thaïlande du 4 au 7 juin, l’équipe vietnamienne a réalisé une performance remarquée en remportant deux médailles d’or, une médaille d’argent et une médaille de bronze. Photo: tdtt.gov.vn

Bangkok (VNA) - L’équipe nationale vietnamienne d’aviron de mer a signé une prestation prometteuse lors des Championnats asiatiques d’aviron de mer 2026, disputés en Thaïlande du 4 au 7 juin, en remportant un total de quatre médailles, dont deux d’or, une d’argent et une de bronze.

Dès sa première participation à cette compétition continentale, la sélection vietnamienne a marqué les esprits grâce à plusieurs résultats de premier plan. Les deux titres asiatiques ont été remportés par Hoang Vu Kiêu Loan dans l’épreuve féminine individuelle des moins de 19 ans (W1X), ainsi que par le duo Ngoc Minh Châu – Nguyên Thị Ngoc Anh dans l’épreuve féminine en double des moins de 16 ans (W2X).

Ngoc Minh Châu a également enrichi le bilan vietnamien en décrochant l’argent dans l’épreuve individuelle féminine des moins de 16 ans (W1X). De son côté, Nguyên Thi Anh Tho a obtenu le bronze dans l’épreuve féminine individuelle Open (W1X).

Ces résultats témoignent de la qualité de la préparation de l’équipe nationale vietnamienne ainsi que du potentiel de développement de l’aviron de mer au Vietnam. Bien que cette discipline ne bénéficie d’investissements que depuis quelques années, elle enregistre progressivement des progrès encourageants sur la scène internationale.

Cette performance revêt une importance particulière alors que l’aviron de mer fera officiellement son entrée au programme des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Cette perspective ouvre de nouvelles ambitions pour l’aviron vietnamien, qui pourra désormais viser une qualification olympique dans cette discipline.

Selon les spécialistes, l’aviron de mer correspond parfaitement aux atouts naturels du Vietnam, doté d’un long littoral et de nombreuses zones côtières propices à la pratique des sports nautiques. Le développement de cette discipline pourrait ainsi contribuer non seulement à l’amélioration des performances sportives de haut niveau, mais également à la promotion du sport maritime, du tourisme côtier et de l’image du pays.

Les médailles remportées lors de ces Championnats asiatiques constituent ainsi un signal encourageant pour l’avenir de l’aviron vietnamien et confirment la capacité des jeunes athlètes du pays à rivaliser avec succès sur la scène continentale. -VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #aviron de mer #aviron #Vietnam #Championnats asiatiques d’aviron de mer
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

La Vietnamienne Diêp Thi Huong remporte trois titres asiatiques en canoë-kayak. Photo: tdtt.gov.vn

La Vietnamienne Diêp Thi Huong remporte trois titres asiatiques en canoë-kayak

L’athlète vietnamienne Diêp Thi Huong a réalisé une performance remarquable lors des Championnats d’Asie juniors et U23 de canoë-kayak 2026, organisés au Kazakhstan du 4 au 7 juin, en décrochant trois médailles d’or et en confirmant son statut de figure de proue du canoë-kayak vietnamien sur la scène continentale.

L’équipe vietnamienne Z121 Vina Pyrotech a confirmé son savoir-faire avec une prestation fortement inspirée de l’identité nationale. Photo: VNA

DIFF 2026 : le Vietnam et la France illuminent Da Nang sous le signe du patrimoine

La deuxième soirée du Festival international des feux d’artifice de Da Nang (DIFF) 2026, placée sous le thème « Patrimoine », a réuni le 6 juin des milliers de spectateurs venus admirer les prestations des équipes du Vietnam et de la France, qui ont célébré à travers leurs créations pyrotechniques la richesse culturelle et historique des peuples.

Des visiteurs admirent les estampes de Dong Ho. Photo: VNA

Lever les freins à la valorisation économique du patrimoine

Le Vietnam dispose d’un vaste patrimoine matériel et immatériel, mais sa contribution à l’économie demeure encore en deçà de son potentiel. Le développement des industries culturelles figure pourtant parmi les priorités définies par la résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique.

La Nuit du Festival des lanternes de Hô Van, au Temple de la Littérature, à Hanoi. Photo: VNA

L’économie nocturne stimule la croissance des industries culturelles de Hanoi

Hanoi bénéficie de nouvelles opportunités pour valoriser son patrimoine culturel, historique, touristique et créatif. Le projet récemment approuvé par la ville pour le développement de l’économie nocturne pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045, devrait dynamiser la croissance du secteur culturel tout en renforçant la position de Hanoi comme ville créative et moderne dotée d’une identité unique.

Photo: VNA

Cao Bang valorise ses patrimoines naturels et culturels à travers son géoparc mondial UNESCO

Le 27 avril 2026, au siège de l’UNESCO, à Paris, s’est tenue la cérémonie officielle de remise des certificats à 12 nouveaux géoparcs mondiaux ainsi qu’à 44 autres sites ayant réussi le processus de réévaluation périodique nécessaire au maintien de leur statut. Parmi eux, le Géoparc mondial UNESCO de Non nuoc Cao Bang a une nouvelle fois été reconduit sur cette liste prestigieuse, confirmant la valeur exceptionnelle de ce patrimoine ainsi que les efforts constants en faveur de sa préservation et de son développement durable.

Photo : internet

Jeux folkloriques : les familles réunies au Temple de la Littérature

Dans l'espace patrimonial du Temple de la Littérature, le programme « Une journée de flânerie » a offert aux enfants un souvenir inoubliable, riche en jeux folkloriques traditionnels, en activités manuelles et en découvertes culturelles, à partager en famille ou entre amis.

Le temple Cô Bo à Thanh Hoa. Photo: https://nhandan.vn/

Thanh Hoa : Valoriser le patrimoine des Déesses-Mères pour développer le tourisme culturel

Dans un contexte de préservation du patrimoine associée au développement du tourisme culturel et spirituel, la province de Thanh Hoa mise sur la valorisation du culte des Déesses-Mères des Trois Palais, inscrit par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel représentatif de l’humanité, afin de créer un nouveau moteur de croissance touristique tout en préservant les valeurs traditionnelles.