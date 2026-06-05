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Le trône royal de la dynastie des Nguyên retrouve sa place au palais Thai Hoa après restauration

Le trône royal de la dynastie des Nguyen, trésor national du Vietnam, a retrouvé le 4 juin sa place au palais Thai Hoa, au sein de la Cité impériale de Huê, après plus d’un an d’absence consacré à sa conservation et à sa restauration à la suite d’un acte de vandalisme survenu en 2025.

Le trône royal de la dynastie des Nguyên retrouve sa place au palais Thai Hoa. Photo: VNA
Le trône royal de la dynastie des Nguyên retrouve sa place au palais Thai Hoa. Photo: VNA

Huê (VNA) - Le Centre de conservation des monuments de Huê a officiellement réinstallé, le 4 juin, le trône royal de la dynastie des Nguyên dans le palais Thai Hoa, au sein de la Cité impériale de Huê, marquant l’achèvement des travaux de restauration de cet objet patrimonial exceptionnel.

Considéré comme l’un des symboles les plus emblématiques de la monarchie vietnamienne, le trône impérial, également connu sous le nom de « trône d’or de la dynastie des Nguyên », a retrouvé sa position centrale dans la salle du trône du palais Thai Hoa. Son retour constitue un événement marquant pour les passionnés de patrimoine et les visiteurs de l’ancienne capitale impériale.

L’objet avait été retiré de l’exposition à la suite d’un incident survenu le 24 mai 2025. Un individu présentant des signes de troubles du comportement s’était introduit dans le palais Thai Hoa, était monté sur le trône et l’avait endommagé, provoquant notamment la rupture de l’un des accoudoirs, réduit en quatorze fragments.

Immédiatement après les faits, le trésor national avait été transféré dans les réserves du Musée des antiquités royales de Huê afin d’être conservé et expertisé. Les fragments endommagés avaient été récupérés par les autorités compétentes avant d’être remis au musée pour la mise en œuvre du programme de restauration.

Les travaux, réalisés du 22 avril au 4 mai 2026 par une entreprise spécialisée dans la restauration du patrimoine de Huê, ont été financés par des ressources mobilisées auprès de la société. Selon le Centre de conservation des monuments de Huê, l’ensemble du processus s’est déroulé conformément à la législation

Ngô Văn Minh, directeur du Musée des antiquités royales de Huê, a indiqué que les restaurateurs avaient appliqué les principes fondamentaux de conservation du patrimoine, notamment le respect maximal des éléments d’origine, l’utilisation de matériaux compatibles avec les matériaux historiques et une intervention réduite au strict nécessaire. Les fragments originaux ont été réutilisés dans toute la mesure du possible afin de préserver l’authenticité de l’œuvre.

Afin de garantir la transparence scientifique du projet, toutes les étapes de la restauration ont été documentées par des photographies, des enregistrements vidéo et des dossiers techniques destinés à la gestion, à la recherche et à la conservation à long terme du trésor national.

À l’issue des travaux, la structure du trône a été consolidée et l’accoudoir endommagé reconstitué conformément à sa forme, ses dimensions et ses couleurs d’origine, sur la base du dossier officiel de classement du trésor national établi en 2015. Les opérations ont également permis de traiter certaines dégradations liées au temps, telles que les fissures et les moisissures, afin d’améliorer la durabilité de l’objet.

Le retour du trône royal au palais Thai Hoa revêt une portée symbolique particulière pour la préservation et la valorisation du patrimoine impérial de Huê, inscrit au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Il témoigne également des efforts déployés par les autorités vietnamiennes pour protéger et transmettre aux générations futures les biens culturels les plus précieux du pays. -VNA

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