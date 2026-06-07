L’ao dai mis à l’honneur lors d’un grand festival culturel au cœur de l'Europe

Hanoï, 7 juin (VNA) – La finale du concours « Mrs Ao Dai Europe 2026 » s’est déroulée le 6 juin au Théâtre municipal de Karlovy Vary, en République tchèque.

De nombreux Vietnamiens résidant à l’étranger ainsi que des invités internationaux y ont participé, offrant un vibrant hommage à la culture vietnamienne au cœur de l’Europe.

Cet événement s’inscrivait dans le cadre du Festival de la culture, de la gastronomie et de l’ao dai vietnamiens en République tchèque et réunissait 22 candidates venues de plusieurs pays européens.

Plus qu’un concours célébrant la beauté, l’intelligence et l’assurance des Vietnamiennes de l’étranger, cette manifestation visait également à préserver et à promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles. L’ao dai, robe traditionnelle vietnamienne symbole d’élégance et d’identité nationale, continue ainsi de rayonner au sein des communautés vietnamiennes en Europe.



L'un des moments forts du programme a été la présence du Premier ministre tchèque, Andrej Babiš, qui a visité les stands d'exposition culturelle et culinaire vietnamienne, témoignant ainsi de son intérêt pour la communauté vietnamienne et les échanges culturels entre les deux pays.



Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur Duong Hoai Nam a souligné que le concours n'était pas seulement une tribune pour célébrer la beauté des femmes vietnamiennes, mais aussi un pont culturel contribuant à renforcer l'amitié et la compréhension mutuelle entre les peuples vietnamien et tchèque. Il a décrit l'ao dai comme un symbole de la beauté, de la résilience et de l'identité vietnamiennes, préservées de génération en génération.



L'ambassadeur a également mis en lumière le rôle important joué par la communauté vietnamienne en République tchèque, véritable trait d'union entre les deux pays et leurs cultures. Grâce à son travail acharné, à son intégration réussie et à son respect des valeurs locales, cette communauté a apporté une contribution significative à la vie économique, culturelle et sociale du pays hôte. Il s'est dit convaincu que des événements tels que ce concours renforceraient les liens communautaires, promouvraient la diversité culturelle, le respect mutuel et la solidarité aux niveaux régional et international.



L'ambassadeur Duong Hoai Nam a remercié les autorités locales, les organisateurs, les artistes, les bénévoles et les candidates pour avoir rendu possible cet événement significatif. Il a souligné que les candidates, outre leurs performances remarquables sur scène, ont également joué un rôle d'« ambassadrices culturelles », contribuant à promouvoir l'image du Vietnam et de l'ao dai auprès du public international.



Représentant les autorités locales, le gouverneur de Karlovy Vary, Petr Kubis, a salué l'organisation de l'événement dans la ville, y voyant un exemple de coexistence harmonieuse entre les communautés.



Il a noté que la communauté vietnamienne locale avait apporté une contribution précieuse et joué un rôle de médiateur important dans les relations bilatérales, tout en participant au développement socio-économique de la région. Plus de 7 000 Vietnamiens vivent actuellement à Karlovy Vary, sur une population d'environ 250 000 habitants. Les activités d'échange culturel telles que ce concours contribuent à renforcer la compréhension mutuelle et la cohésion sociale.



Dans son discours de félicitations, Hoang Dinh Thang, membre du Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et président de l'Union des associations vietnamiennes d'Europe, a salué les organisateurs pour la tenue de cet événement d'une grande richesse culturelle, contribuant à unir les communautés vietnamiennes à l'étranger et à promouvoir l'image du Vietnam et de son peuple dans le monde entier. Il a affirmé que le Front de la Patrie du Vietnam continuerait d'accompagner les Vietnamiens de l'étranger au sein du grand bloc de l'unité nationale.



La soirée de clôture a débuté par un défilé d’ao dai sur le thème « Vers le Sud », suivi des épreuves en robe de soirée et des concours de talents. Les organisateurs ont également remis plusieurs prix spéciaux, notamment Miss Médias, Miss Talent, Miss Sympathie et Miss Populaire, ainsi que les titres d’Ambassadeurs de la Charité et d’autres distinctions honorifiques.

À l’issue des épreuves préliminaires, le jury a sélectionné les 16 meilleures candidates. Les huit finalistes ont ensuite participé à une séance de questions-réponses afin de départager les titres les plus prestigieux.



Au terme du concours, les deux principales couronnes ont été attribuées à Nguyen Thuong Thuy (Finlande), sacrée Mrs Ao Dai Europe dans la catégorie des moins de 44 ans, et à Vu Ngan Ha (République tchèque), couronnée dans la catégorie des plus de 45 ans. Alors que l’événement s’achevait dans l’atmosphère scintillante de la ville thermale de Karlovy Vary, l’élégance de l’ao dai a une nouvelle fois offert un moment chargé d’émotion, mêlant harmonieusement tradition vietnamienne et vie européenne contemporaine.

Cet événement a non seulement célébré la beauté des femmes vietnamiennes, mais il a également contribué à renforcer les liens d’amitié entre le Vietnam et la République tchèque, tout en promouvant les valeurs culturelles vietnamiennes auprès de la communauté internationale.- VNA