Politique

Vietnam et Thaïlande unissent leurs efforts pour bâtir une ASEAN toujours plus forte

À l’occasion du 50ᵉ anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, le Vietnam et la Thaïlande poursuivent le renforcement de leur partenariat stratégique global. Les deux pays intensifient leur coopération politique, économique et sécuritaire tout en coordonnant étroitement leurs actions au sein de l’ASEAN afin de promouvoir la solidarité régionale et la réalisation de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045.

Le secrétaire général et président To Lam a tenu des entretiens officiels avec le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul le 28 mai à Bangkok, en Thaïlande. Photo : VNA
Le secrétaire général et président To Lam a tenu des entretiens officiels avec le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul le 28 mai à Bangkok, en Thaïlande. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam et la Thaïlande ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 6 août 1976. Depuis lors, la coopération bilatérale n’a cessé de se développer tant en ampleur qu’en profondeur. Les deux pays entretiennent d’excellentes relations ainsi qu’un haut niveau de confiance politique entre leurs dirigeants et leurs peuples.

Depuis l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN en 1995, les relations Vietnam-Thaïlande n’ont cessé d’être consolidées et approfondies, notamment depuis l’adoption de la Déclaration conjointe sur le cadre de coopération Vietnam-Thaïlande pour la première décennie du XXIᵉ siècle en février 2004.

Les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique en juin 2013, devenant ainsi les premiers membres de l’ASEAN à établir un tel partenariat entre eux. Ils les ont ensuite portées au niveau de partenariat stratégique renforcé en 2015, avant de les éléver au rang de partenariat stratégique global en mai 2025.

Les deux pays disposent actuellement de dix mécanismes de coopération et de dialogue couvrant la diplomatie, la défense, la sécurité et les domaines économiques. La réunion conjointe des cabinets gouvernementaux au niveau des Premiers ministres constitue une particularité des relations bilatérales, illustrant leur étroite coordination en faveur d’une coopération globale.

L’un des piliers les plus remarquables de la coopération bilatérale demeure l’économie, le commerce et l’investissement. La Thaïlande est le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN. Les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé 22 milliards de dollars en 2025, soit une hausse d’environ 10 % par rapport à l’année précédente. Au cours des quatre premiers mois de 2026, ils ont atteint 8,59 milliards de dollars. Les deux pays ambitionnent de porter rapidement ce chiffre à 25 milliards de dollars.

Le Vietnam et la Thaïlande privilégient également la coopération dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, le gouvernement électronique, l’économie verte, la transition énergétique juste et l’innovation. Les gouvernements des deux pays s’efforcent de réduire les obstacles commerciaux afin de promouvoir un commerce bilatéral plus équilibré et mutuellement bénéfique, tout en encourageant les entreprises à investir durablement sur le marché du partenaire.

En matière d’investissement, la Thaïlande se classe au huitième rang des investisseurs étrangers au Vietnam avec plus de 15 milliards de dollars investis dans près de 800 projets. Les investissements thaïlandais se concentrent principalement dans l’industrie manufacturière, la production, l’énergie éolienne, la pétrochimie, l’immobilier, ainsi que le commerce de gros et de détail. Les deux pays disposent également d’un fort potentiel de coopération dans le développement des chaînes d’approvisionnement, les infrastructures de transport, la logistique et la coopération dans le sous-région du Mékong. Grâce à leur position géostratégique, ils sont bien placés pour devenir des centres de connectivité majeurs en Asie du Sud-Est continentale.

Le tourisme et les échanges entre les peuples constituent également un point fort des relations bilatérales. Plus de vingt paires de collectivités locales entretiennent aujourd’hui des relations de coopération à travers des protocoles d’accord.

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Semaine des produits thaïlandais 2026. Photo : VNA


Sur la scène internationale, les deux pays coopèrent étroitement dans les forums régionaux et internationaux, notamment au sein de l’ASEAN, des Nations unies, de l’APEC et des mécanismes de coopération du Mékong.

Continuer à consolider le partenariat stratégique global Vietnam–Thaïlande

L’année 2026 marque le 50ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (6 août 1976 – 6 août 2026), célébré à travers de nombreuses activités significatives, notamment des échanges de délégations et des contacts de haut niveau.

L’événement le plus marquant est la visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam, accompagné de son épouse, du 27 au 29 mai 2026. À cette occasion, les deux parties ont convenu de renforcer davantage la confiance politique par le maintien des contacts de haut niveau sur tous les canaux, d’améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération existants et d’organiser prochainement la réunion du Comité mixte de coopération bilatérale entre les ministres des Affaires étrangères.

Elles sont également convenues d’approfondir la coopération en matière de défense et de sécurité, notamment dans la lutte contre la criminalité transnationale, la cybercriminalité, le trafic de drogue ainsi que dans la garantie de la sûreté et de la sécurité maritimes.

Les deux pays ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur connectivité économique de manière complémentaire afin de porter rapidement les échanges commerciaux de 22 à 25 milliards de dollars. Ils entendent également accélérer les procédures d’autorisation et l’ouverture des marchés pour certains produits agricoles à fort potentiel.

Au cours de cette visite, plusieurs documents de coopération ont été échangés, dont le Programme d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande pour la période 2026-2031. Les deux parties ont également dévoilé le logo commémoratif du 50ᵉ anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, la prochaine visite officielle au Vietnam du Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul constitue une manifestation concrète de l’importance accordée par Bangkok à la coopération bilatérale ainsi que de sa volonté de promouvoir davantage les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Le Premier ministre thaïlandais participera également au Forum sur l’avenir de l’ASEAN. Il partagera les points de vue et les expériences de Thaïlande avec les autres pays membres afin de contribuer à l’élaboration des meilleures solutions pour bâtir une ASEAN plus forte, plus dynamique et plus durable. -VNA

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