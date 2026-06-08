Politique

Le Premier ministre cambodgien entame une visite officielle au Vietnam et participe à l’AFF 2026

Le Premier ministre cambodgien, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, est arrivé le 8 juin à Hanoï pour une visite officielle de deux jours au Vietnam et pour prendre part au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN. Cette visite intervient dans un contexte de consolidation des relations bilatérales et de préparation du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le Premier ministre cambodgien, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet (gauche), à l'aéroport international de Noi Bai, à Hanoï. Photo: VNA
Le Premier ministre cambodgien, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet (gauche), à l'aéroport international de Noi Bai, à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre cambodgien, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, est arrivé ce lundi à Hanoï, entamant sa visite officielle au Vietnam et participant au troisième Forum de l’avenir de l’ASEAN (ASEAN Future Forum – AFF 2026), prévu les 8 et 9 juin, à l’invitation de son homologue vietnamien Le Minh Hung.

Cette visite se déroule dans un contexte marqué par la mise en œuvre active des orientations stratégiques convenues par les hauts dirigeants des deux pays.

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Le Premier ministre cambodgien, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet (gauche), à l'aéroport international de Nôi Bai, à Hanoi. Photo: VNA

Selon la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, les relations bilatérales entre le Vietnam et le Cambodge connaissent un développement diversifié. Les récentes visites de haut niveau ont ouvert une nouvelle étape qualitative, orientant la coopération bilatérale vers un partenariat plus étroit et fondé sur une confiance renforcée.

L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Minh Vu, a estimé que la visite du Premier ministre cambodgien Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet donnera un nouvel élan aux relations entre les deux pays, en favorisant une coopération plus approfondie, concrète et efficace, tout en contribuant au maintien de la paix et de la stabilité dans la région.

Selon lui, le principal point fort des relations bilatérales réside dans le dynamisme de la coopération économique, commerciale et des investissements.

À l’approche du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, l’ambassadeur Nguyen Minh Vu a exprimé l’espoir que le Vietnam et le Cambodge renforceront davantage leur connectivité économique, développeront les infrastructures de transport et de logistique ainsi que l’économie frontalière, tout en intensifiant leur coopération dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique et l’économie verte. -VNA

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