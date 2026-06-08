Économie

Le gouvernement exige de se mobiliser vers une croissance à deux chiffres

Chaque ministère, organismes, localité, groupe économique et entreprise publique doit adhérer scrupuleusement aux objectifs, exigences et scénarios pour atteindre une croissance économique à deux chiffres en 2026, identifier les marges de manœuvre de croissance sur lesquelles ils pourraient s’appuyer pour atteindre les objectifs fixés, souligne la résolution.

Sur le plan macroéconomique, la résolution du gouvernement exhorte à gérer de manière proactive, flexible, opportune et efficace, la politique monétaire en coordination étroite et concertée avec une politique budgétaire expansionniste rationnelle et ciblée. Photo: VietnamPlus
Sur le plan macroéconomique, la résolution du gouvernement exhorte à gérer de manière proactive, flexible, opportune et efficace, la politique monétaire en coordination étroite et concertée avec une politique budgétaire expansionniste rationnelle et ciblée. Photo: VietnamPlus

Hanoi (VNA) – Le gouvernement a demandé dans la résolution n°148/NQ-CP de sa réunion ordinaire du mois de mai aux ministères, secteurs et localités de se concentrer sur la résolution des difficultés et la réalisation concernée des solutions visant à atteindre une croissance à deux chiffres en 2026.

La résolution indique que, dans les temps à venir, la situation mondiale et régionale continuerait d’évoluer de manière complexe et imprévisible, affectant les perspectives de croissance mondiale… Pour le Vietnam, l’économie continue de faire face à de nombreuses difficultés et défis, tant dus à des facteurs externes défavorables qu’à des difficultés internes qui n’ont pas été entièrement surmontées et à des problèmes émergents.

Les catastrophes naturelles, les phénomènes météorologiques extrêmes, les vagues de chaleur intenses, les sécheresses, les pénuries d’eau et l’intrusion d’eau salée menacent la production agricole et l’approvisionnement en électricité, exerçant une pression considérable sur la stabilité macroéconomique, l’inflation, les taux de change, les grands équilibres macroéconomiques et la gestion et la mise en œuvre des mesures de promotion de la croissance, précise-t-elle.

Face à ce constat, le gouvernement et le Premier ministre demandent aux ministres, aux chefs des organismes de niveau ministériel et aux présidents des comités populaires provinciaux et municipaux de continuer à bien appréhender et à mettre en œuvre de manière sérieuse, concertée et efficace les tâches et les solutions de développement socio-économique prévues par le Comité central, l’Assemblée nationale, le gouvernement et le Premier ministre.

Selon la résolution n°148/NQ-CP, les solutions comprennent le développement sûr et transparent du marché des capitaux, du marché boursier et des canaux de mobilisation de capitaux ; l’ajustement rationnel des prix des biens et services gérés par l’État tels que l’électricité, les soins médicaux et l’éducation ; l’accélération du décaissement des capitaux d’investissement publics ; la mise en œuvre efficace des solutions visant à garantir un approvisionnement suffisant en électricité et en carburant ; l’organisation de l’application des 14 lois et résolutions adoptées par l’Assemblée nationale de la 16e législature lors de sa première session ; et le développement des ressources humaines de haute qualité.

Chaque ministère, organismes, localité, groupe économique et entreprise publique doit adhérer scrupuleusement aux objectifs, exigences et scénarios pour atteindre une croissance économique à deux chiffres en 2026, identifier les marges de manœuvre de croissance sur lesquelles ils pourraient s’appuyer pour atteindre les objectifs fixés, souligne la résolution.

La résolution préconise de gérer de manière proactive, flexible, opportune et efficace, la politique monétaire en coordination étroite et concertée avec une politique budgétaire expansionniste rationnelle et ciblée et d’autres politiques macroéconomiques afin de soutenir la croissance, de contrôler l’inflation, contribuant à stabiliser la macroéconomie, à garantir les grands équilibres ; de promouvoir les exportations et les importations, la consommation durable et de contrôler le déficit commercial.

Les efforts devront se concentrer sur l’élimination des difficultés et obstacles, le perfectionnement des mécanismes et politiques visant à développer le marché des capitaux, le marché boursier, le marché des obligations d’entreprises et les canaux de mobilisation de capitaux à moyen et long terme de manière sûre, saine, transparente et efficace ; à fludifier et à diversifier les chaînes d’approvisionnement et les canaux de capitaux, contribuant ainsi à réduire la pression sur le système bancaire et à renforcer la capacité d’absorption de capitaux de l’économie.

Les ministères, organismes et localités, en particulier ceux dont les taux de décaissement sont inférieurs à la moyenne nationale, doivent diriger avec diligence et détermination l’accélération du décaissement des capitaux d’investissement publics, considérant cela comme une tâche politique centrale et un critère important d’évaluation des performances des collectifs et des individus, y compris des chefs hiérarchiques, indique la résolution.

Ils sont invités à concentrer les efforts sur les plans d’indemnisation, de réalisation des travaux destinés à libérer des terrains, et de relogement ; à assurer l’approvisionnement en matériaux de construction ; à accélérer les projets au service du Sommet de l’APEC 2027, des projets d’importance nationale et des projets clés du secteur des transports : le projet de train à grande vitesse Nord-Sud, la ligne ferroviaire vers la Chine et d’autres projets d’infrastructures stratégiques, en garantissant la qualité, l’avancement et l’efficacité des investissements, et en prévenant les fuites, le gaspillage et les pratiques malsaines.

La résolution demande également d’exécuter efficacement les conclutions du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm sur le déploiement de la directive n°34-CT/TW du Secrétariat du Comité central du Parti sur le logement social et l’orientation du développement locatif ; de mettre en œuvre efficacement des solutions visant à assurer un approvisionnement suffisant en électricité et en carburant, en particulier pendant la saison sèche de 2026.

Il convient de diligenter le dégagement des obstacles et difficultés qui entravent les grands projets industriels dans les secteurs de l’énergie, du pétrole et du gaz, des industries de transformation et de fabrication, des minéraux, etc., d’accroître la capacité de production nationale, de garantir de manière proactive l’approvisionnement en matières premières et en carburants et de renforcer l’autonomie de l’économie ; et de privilégier le développement du marché intérieur et l’expansion et la diversification des marchés d’exportation.

D’autres solutions consistent à poursuivre la consolidation et le renforcement des capacités de défense et de sécurité nationales ; à garantir la sécurité politique, l’ordre et la paix sociaux ; à s’attacher à prévenir et à combattre la corruption, les pratiques malsaines et la gabegie ; et à poursuivre le renforcement et le développement des relations extérieures bilatérales et multilatérales et à mettre en œuvre efficacement les traités et accords internationaux, en privilégiant les résultats des visites et des voyages de travail des dirigeants de haut niveau ; et à maximiser les opportunités de croissance et de développement. – VNA

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#croissance à deux chiffres #solutions de développement socio-économique
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