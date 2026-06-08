Économie

Da Nang mise sur la consommation et le tourisme pour soutenir sa croissance économique

Grâce à une vaste campagne promotionnelle estivale, à la dynamisation de ses marchés traditionnels et à l’organisation de nombreux événements commerciaux, Da Nang entend stimuler la consommation, attirer davantage de visiteurs et renforcer la croissance de ses secteurs du commerce et des services en 2026.

À l’approche de la saison touristique estivale 2026, la ville de Da Nang déploie simultanément de nombreux programmes de relance de la consommation. Photo : VNA
À l’approche de la saison touristique estivale 2026, la ville de Da Nang déploie simultanément de nombreux programmes de relance de la consommation. Photo : VNA

Da Nang (VNA) - À l’approche de la saison touristique estivale 2026, la ville de Da Nang déploie simultanément de nombreux programmes de relance de la consommation, de promotion commerciale et de valorisation touristique afin de soutenir la croissance économique. Parmi eux, la campagne de promotion estivale 2026, organisée du 6 juin au 31 août, devrait contribuer à dynamiser les secteurs du commerce, des services et de la vente au détail, avec l’ambition de porter la croissance économique de la ville à un niveau à deux chiffres cette année.

Outre ses plages renommées et ses nombreux sites touristiques, Da Nang dispose également d’un réseau de marchés traditionnels riches en identité culturelle, qui attirent un nombre croissant de visiteurs. Durant la haute saison touristique, des marchés emblématiques tels que Han et Con enregistrent une nette hausse de leur fréquentation, contribuant à l’essor des activités commerciales de la ville.

Au marché Han, l’un des lieux de shopping les plus connus de Da Nang, le comité de gestion a lancé plusieurs programmes promotionnels destinés à attirer les visiteurs. Les clients effectuant des achats d’une valeur minimale de 300.000 dôngs peuvent ainsi participer à une tombola offrant des spécialités locales et divers souvenirs. Parallèlement, les commerçants ont renforcé leurs approvisionnements en produits de qualité, à l’origine clairement identifiée, tout en appliquant un affichage transparent des prix et en améliorant leurs services.

L’activité commerciale du marché Han est devenue plus dynamique grâce à l’afflux croissant de touristes vietnamiens et étrangers. Les commerçants y jouent non seulement le rôle de vendeurs, mais aussi celui d’ambassadeurs du tourisme, contribuant à promouvoir l’image d’une ville accueillante et conviviale.

La situation est similaire au marché Con, où le nombre de visiteurs et d’acheteurs a progressé de 30 à 40 %, notamment grâce à l’arrivée accrue de touristes en provenance des provinces du Nord du pays. Afin de répondre à cette demande croissante, les gestionnaires du marché ont encouragé les commerçants à renforcer leurs stocks de marchandises tout en intensifiant les contrôles de qualité, la sécurité alimentaire et les normes d’hygiène, afin de garantir un environnement commercial moderne et attractif.

Dans le cadre de sa stratégie de développement à l’horizon 2030, Da Nang prévoit de créer un réseau de onze marchés touristiques de référence, principalement situés le long de la rivière Han et sur la rive orientale de la ville. Cette initiative vise à renforcer l’attractivité des marchés traditionnels et à favoriser le développement du tourisme associé aux activités commerciales.

Parallèlement à la valorisation de ses marchés, la ville organise une série d’événements commerciaux d’envergure dans le cadre de la campagne de promotion estivale. Parmi les principales manifestations figurent la Foire des produits vietnamiens de Da Nang 2026, la Journée promotionnelle des grandes marques, un marché consacré au commerce électronique et à la mise en valeur des produits traditionnels, ainsi qu’une foire-exposition des produits industriels ruraux.

Un programme de présentation du ginseng Ngoc Linh et des plantes médicinales vietnamiennes est également prévu. En outre, la Foire internationale du Corridor économique Est-Ouest (EWEC), qui se tiendra du 12 au 17 août, réunira environ 350 stands nationaux et internationaux. Cet événement devrait offrir de nouvelles opportunités de coopération commerciale, d’élargissement des débouchés et de promotion des produits locaux.

Dans les supermarchés, centres commerciaux et chaînes de distribution de la ville, de nombreuses opérations promotionnelles sont également mises en œuvre. Les entreprises participantes peuvent appliquer des réductions pouvant atteindre 100 % de la valeur des biens et services, conformément à la réglementation en vigueur, permettant ainsi aux consommateurs d’accéder à des produits de qualité à des prix attractifs.

Selon le Service municipal de l’Industrie et du Commerce, ces actions de stimulation de la consommation bénéficient également de l’effet d’entraînement du Festival international des feux d’artifice de Da Nang (DIFF) 2026, l’un des événements majeurs de la saison estivale qui attire chaque année un grand nombre de visiteurs vietnamiens et étrangers.

Les indicateurs du marché témoignent d’une reprise vigoureuse de la demande intérieure et de la consommation. Au cours des cinq premiers mois de 2026, le chiffre d’affaires du commerce de détail de la ville est estimé à 68.464 milliards de dôngs, soit une hausse de 22,1 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Au-delà de cette croissance quantitative, les secteurs des services poursuivent leur montée en gamme grâce à une meilleure qualité des prestations, à l’intensification de l’application des technologies numériques et à la diversification des produits proposés.

Ces résultats confirment le rôle moteur du commerce et des services dans l’économie locale et illustrent l’efficacité des politiques de relance de la consommation et du tourisme. Grâce à l’animation du marché pendant la saison estivale, Da Nang espère créer un nouvel élan pour son développement économique et atteindre les objectifs de croissance fixés pour 2026.- VNA

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