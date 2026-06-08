Économie

Vietnam et Laos renforcent les capacités de gestion publique d’ici 2030

Le Vietnam et le Laos ont signé un accord de coopération pour la période 2026-2030 visant à approfondir l’assistance technique, la formation des ressources humaines et le partage d’expériences dans le domaine financier, illustrant la volonté commune des deux pays de consolider leur partenariat stratégique et leur coopération globale.

Les deux ministres des Finances du Vietnam et du Laos procèdent, le 7 juin à Hanoi, à l’échange officiel de leur accord de coopération pour la période 2026-2030, en présence des Premiers ministres des deux pays. Photo: VNA
Les deux ministres des Finances du Vietnam et du Laos procèdent, le 7 juin à Hanoi, à l’échange officiel de leur accord de coopération pour la période 2026-2030, en présence des Premiers ministres des deux pays. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Les ministères des Finances du Vietnam et du Laos ont procédé, le 7 juin à Hanoi, à l’échange officiel de leur accord de coopération pour la période 2026-2030, en présence des Premiers ministres des deux pays, marquant une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine financier.

Cet événement s’est déroulé à l’occasion de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre lao Sonexay Siphandone, du 7 au 9 juin 2026, ainsi que de sa participation au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN.

Ce document figure parmi les quatre accords de coopération conclus dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre lao. Il témoigne de la détermination des deux Partis, des deux États et de leurs administrations à poursuivre le renforcement des relations d’amitié exceptionnelle, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de partenariat stratégique entre le Vietnam et le Laos.

Le nouvel accord s’inscrit dans la continuité des résultats obtenus durant la période 2021-2025. Il est également conforme à l’accord de coopération bilatérale entre les gouvernements des deux pays pour la période 2026-2030 ainsi qu’au plan de coopération gouvernementale pour l’année 2026.

À travers cet engagement, le ministère vietnamien des Finances réaffirme sa volonté d’accompagner et de soutenir son homologue lao dans l’amélioration des capacités de gestion financière publique, afin de contribuer au développement socio-économique et à l’intégration internationale du Laos.

Selon les termes de l’accord, les deux parties mettront en œuvre un programme de coopération global couvrant plusieurs domaines prioritaires. Celui-ci prévoit notamment le renforcement des capacités institutionnelles, l’amélioration du cadre des politiques financières, le développement des ressources humaines, la modernisation des équipements techniques ainsi que l’intensification des échanges d’expériences entre les cadres et fonctionnaires des deux administrations financières.

Pour la période 2026-2030, le Vietnam continuera d’accorder une attention particulière à son assistance dans des secteurs clés tels que les douanes, la fiscalité, le Trésor public, la gestion budgétaire, la gestion de la dette publique, l’administration des biens publics, les marchés publics et d’autres domaines stratégiques des finances publiques.

La coopération en matière de formation sera également renforcée. Le Vietnam prévoit notamment d’accorder des bourses d’études de niveau master et doctorat à des cadres du ministère lao des Finances afin de contribuer à l’amélioration des compétences professionnelles et de la qualité des ressources humaines.

Parallèlement, les deux ministères poursuivront les échanges de délégations de haut niveau et encourageront la coopération entre leurs différentes unités spécialisées. Une attention particulière sera accordée aux collectivités locales des provinces frontalières des deux pays, afin de favoriser les échanges d’expériences et la coopération dans la gestion financière territoriale.

Les activités prévues dans le cadre de cet accord seront mises en œuvre de manière flexible à travers diverses formes de coopération, notamment les visites de travail, les missions d’experts, les programmes de formation, les séminaires, les études de terrain ainsi que les échanges en présentiel ou à distance.

La signature de cet accord revêt une importance particulière pour l’approfondissement de la coopération financière bilatérale. Elle devrait contribuer à renforcer l’efficacité de la gestion publique dans le secteur financier, tout en créant des conditions plus favorables aux activités d’investissement et aux échanges commerciaux entre les entreprises des deux pays.

Au-delà de sa portée technique, cet accord illustre la solidité des liens historiques unissant le Vietnam et le Laos. Il constitue une nouvelle manifestation de la confiance mutuelle et de la coopération de plus en plus concrète et efficace entre les deux ministères des Finances, contribuant ainsi à consolider davantage la relation d’amitié exceptionnelle, de solidarité spéciale, de coopération globale et de partenariat stratégique entre les deux pays dans leur nouvelle phase de développement. -VNA

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