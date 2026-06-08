Politique

Vietnam–Cambodge : renforcer les liens de bon voisinage et de coopération durable

La visite officielle au Vietnam du Premier ministre cambodgien Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, les 8 et 9 juin 2026, ainsi que sa participation au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN, illustrent la volonté commune des deux pays de renforcer leur relation de « bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et de durabilité à long terme », tout en contribuant à la paix, à la stabilité et au développement de la région.

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm reçoit Hun Sen, président du Parti du peuple cambodgien et président du Sénat du Cambodge, à Hanoi en septembre 2025. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti Tô Lâm reçoit Hun Sen, président du Parti du peuple cambodgien et président du Sénat du Cambodge, à Hanoi en septembre 2025. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - À l’invitation du Premier ministre Lê Minh Hung, le Premier ministre cambodgien, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, effectue une visite officielle au Vietnam et participe au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN les 8 et 9 juin 2026.

Il s’agit de sa deuxième visite officielle au Vietnam depuis sa prise de fonctions à la tête du gouvernement cambodgien. Cette visite est considérée comme une nouvelle impulsion pour approfondir les relations bilatérales et promouvoir la coopération régionale au sein de l’ASEAN.

Le Vietnam et le Cambodge, deux pays voisins unis par une longue histoire de solidarité et de coopération, ont établi leurs relations diplomatiques le 24 juin 1967. Au cours des près de six dernières décennies, les deux peuples ont renforcé leurs liens à travers les luttes pour l’indépendance nationale, la défense de leurs patries respectives ainsi que les efforts de développement et de modernisation.

Les dirigeants des deux pays ont constamment accordé une importance particulière au renforcement de cette relation privilégiée. Depuis 2005, les deux parties ont adopté comme orientation stratégique la formule de « bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération globale et durabilité à long terme », qui continue de guider le développement des relations bilatérales.

La coopération politique et diplomatique demeure le pilier central de ce partenariat. Les échanges réguliers de délégations de haut niveau et les mécanismes de concertation bilatérale ont contribué à renforcer la confiance politique et à orienter les priorités de coopération. Le mécanisme de rencontre annuelle entre le Bureau politique du Parti communiste du Vietnam et le Comité permanent du Parti du peuple cambodgien est devenu un modèle de coopération étroite entre les deux pays.

Lors de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm, au Cambodge en février dernier, les dirigeants des deux pays ont réaffirmé leur détermination à ouvrir une nouvelle phase de coopération. Ils ont convenu de consolider davantage les relations politiques, de coordonner leurs efforts pour préserver la stabilité politique et la sécurité nationale de chaque pays et de renforcer l’intégration économique bilatérale.

La coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité continue de se renforcer de manière concrète. Les deux pays collaborent étroitement dans la lutte contre la criminalité transnationale, la cybercriminalité, le trafic de drogue, la traite des êtres humains et les escroqueries en ligne. Ils coordonnent également leurs positions au sein des forums régionaux et internationaux, notamment dans le cadre de l’ASEAN, des Nations unies et des mécanismes de coopération du Mékong.

Sur le plan économique, commercial et de l’investissement, les deux gouvernements considèrent ces secteurs comme les principaux moteurs de la coopération bilatérale jusqu’en 2030. Le Vietnam est actuellement le troisième partenaire commercial du Cambodge et son deuxième marché d’exportation. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 11,3 milliards de dollars en 2025, tandis que les quatre premiers mois de 2026 ont enregistré plus de cinq milliards de dollars, en hausse de 8 % sur un an. Les deux pays ambitionnent désormais de porter rapidement ce volume à 20 milliards de dollars.

Le Vietnam figure également parmi les principaux investisseurs étrangers au Cambodge avec 223 projets en activité représentant près de trois milliards de dollars de capitaux enregistrés. Plusieurs entreprises vietnamiennes, dont Metfone, THACO AGRI et Angkor Milk, poursuivent avec succès leurs activités au Cambodge et contribuent au développement socio-économique local.

La coopération touristique connaît également une croissance soutenue. En 2025, près de 700.000 visiteurs cambodgiens se sont rendus au Vietnam, tandis que plus de 1,22 million de Vietnamiens ont visité le Cambodge, faisant du Vietnam le premier marché émetteur de touristes vers le royaume.

Les échanges dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la santé, des transports et des télécommunications continuent par ailleurs de se développer. Les programmes de jumelage entre localités, les activités culturelles et les échanges entre organisations populaires contribuent à renforcer la compréhension mutuelle, en particulier parmi les jeunes générations.

Dans ce contexte favorable, la visite du Premier ministre cambodgien revêt une importance particulière. Elle intervient alors que les deux pays mettent en œuvre les orientations stratégiques définies par leurs dirigeants et se préparent à célébrer, en 2027, le 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Au cours de son séjour au Vietnam, le Premier ministre cambodgien doit participer et intervenir au Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026, rencontrer les principaux dirigeants vietnamiens, dont le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, le permanent du Secrétariat du Parti Trân Câm Tu. Il s’entretiendra également avec le Premier ministre Lê Minh Hung et assistera à la signature de plusieurs accords de coopération.

Selon l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, cette visite ouvrira de nouvelles perspectives pour approfondir une coopération pragmatique et efficace dans tous les domaines. Il estime également que la participation du Cambodge au Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 apportera des contributions importantes aux débats sur la résilience régionale, la connectivité économique, la sécurité énergétique, la gouvernance de l’intelligence artificielle, la transformation numérique et la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045.

Le succès de cette visite devrait ainsi renforcer davantage les relations Vietnam–Cambodge et confirmer le rôle actif et responsable des deux pays dans la construction d’une ASEAN unie, résiliente et prospère. -VNA

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