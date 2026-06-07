Politique

Le Vietnam et la Thaïlande renforcent leur coopération politique

Le Vietnam et la Thaïlande ont réaffirmé leur volonté de renforcer les échanges entre partis politiques et de consolider leur partenariat stratégique global, lors d'une rencontre entre Lê Minh Tri et le vice-président du Parti démocrate de Thaïlande, Isra Sunthornvut, à Hanoï.

Nguyễn Thị Vân Hà
Lê Minh Tri, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de sa Commission des affaires intérieures (droite) et Isra Sunthornvut, vice-président du Parti démocrate de Thaïlande. Photo : VNA
Lê Minh Tri, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de sa Commission des affaires intérieures (droite) et Isra Sunthornvut, vice-président du Parti démocrate de Thaïlande. Photo : VNA

Hanoï, 7 juin (VNA) – Lê Minh Tri, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de sa Commission des affaires intérieures, a reçu, le 7 juin à Hanoï, Isra Sunthornvut, vice-président du Parti démocrate de Thaïlande (PDT).

À la tête d'une délégation du PDT, Isra Sunthornvut effectue une visite au Vietnam pour participer au colloque intitulé ''Le rôle des partis politiques d'Asie du Sud-Est dans l'édification de la Communauté de l'ASEAN'', organisé dans le cadre du troisième Forum sur l'avenir de l'ASEAN (AFF).

Lors de l'entretien, Lê Minh Tri a salué la participation de la délégation thaïlandaise à ce colloque, estimant qu'elle contribuait au renforcement de la coopération régionale ainsi qu'à la promotion de la paix, de la stabilité et du développement durable au sein de l'ASEAN.

Il a présenté les acquis majeurs du Vietnam après près de quarante années de Renouveau (Doi Moi), ainsi que les orientations et objectifs de développement définis par le 14e Congrès national du PCV pour conduire le pays dans une nouvelle phase de développement.

Évoquant les fonctions et les missions de la Commission des affaires intérieures, organe consultatif stratégique du Comité central du PCV chargé des questions liées aux affaires intérieures, à l'édification de l'État de droit socialiste et à la réforme judiciaire, il a partagé ses points de vue sur l'importance du renforcement et de la rectification du Parti, de la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, ainsi que de la réforme judiciaire, en vue de bâtir un système de gouvernance nationale transparent, efficace et centré sur les citoyens.

Abordant la politique étrangère du Vietnam, il a également souligné l'importance du discours prononcé récemment par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, lors du Dialogue de Shangri-La, estimant qu'il reflétait la vision et l'approche du Vietnam face aux enjeux régionaux et internationaux.

Lê Minh Tri s'est déclaré convaincu que les deux parties continueraient à intensifier les échanges de délégations et à maintenir des mécanismes réguliers de dialogue afin de renforcer la confiance politique et de partager leurs expériences en matière d'État de droit, d'amélioration des institutions, de réforme judiciaire, de gouvernance nationale et de lutte contre la corruption.

Il a également souligné l'importance de développer les échanges entre instituts de recherche stratégique, universitaires, experts, organisations de jeunesse et associations de femmes des deux pays, tout en poursuivant une coordination étroite dans les enceintes multilatérales, notamment au sein de l'ASEAN.

Pour sa part, Isra Sunthornvut a salué l'initiative du Vietnam d'organiser ce colloque des partis politiques d'Asie du Sud-Est, qu'il a qualifié d'événement important et concret permettant aux partis de la région de renforcer leur solidarité, d'échanger leurs points de vue et de consolider le rôle ainsi que la voix de l'ASEAN dans la réponse aux défis communs actuels.

Il a affirmé que le Parti démocrate de Thaïlande attachait une grande importance aux relations d'amitié et de coopération avec le Parti communiste du Vietnam, ainsi qu'au partenariat stratégique global entre les deux pays.

Isra Sunthornvut a souligné que le PDT était prêt à intensifier les échanges et à partager ses expériences dans les domaines d'intérêt commun, tout en continuant à participer activement aux initiatives régionales de dialogue entre partis politiques promues par le Vietnam.

À cette occasion, les deux parties sont convenues de renforcer davantage leurs échanges et leur coopération dans les temps à venir, contribuant ainsi à approfondir le partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande, au bénéfice des deux peuples et en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région. - VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
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#Vietnam #Thaïlande #coopération politique
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