Politique

Vietnam–Laos : renforcer la coordination pour mettre en œuvre les accords de haut niveau

Le Vietnam et le Laos ont réaffirmé leur volonté de poursuivre une coordination étroite afin de concrétiser efficacement les accords de haut niveau entre les deux pays, tout en renforçant leur coopération au sein de l’ASEAN et sur les forums internationaux.

Le Hoai Trung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti du ministère des Affaires étrangères et ministre des Affaires étrangères, reçoit Bounleua Phandanouvong, membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti. Photo: VNA
Le Hoai Trung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti du ministère des Affaires étrangères et ministre des Affaires étrangères, reçoit Bounleua Phandanouvong, membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 7 juin à Hanoï, Le Hoai Trung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti du ministère des Affaires étrangères et ministre des Affaires étrangères, a reçu Bounleua Phandanouvong, membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti, en visite au Vietnam pour participer à la table ronde intitulée « Le rôle des partis politiques dans la construction de la Communauté de l’ASEAN », organisée dans le cadre du Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026.

Le Hoai Trung a salué la participation de la délégation lao conduite par Bounleua Phandanouvong à cet événement, soulignant qu’elle témoignait de l’importance accordée par le Laos aux relations entre les deux Partis et les deux États ainsi qu’à la mise en œuvre des accords de haut niveau conclus par leurs dirigeants.

Pour sa part, Bounleua Phandanouvong s’est félicité de son retour au Vietnam et a apprécié l’initiative vietnamienne d’organiser cette table ronde. Selon lui, celle-ci contribuera à renforcer la coopération et la solidarité entre les partis politiques d’Asie du Sud-Est. Il a exprimé sa confiance dans le succès de la rencontre et réaffirmé que le Parti et l’État laotiens accordent une priorité absolue aux relations de solidarité spéciale entre le Laos et le Vietnam. Il a également remercié les autorités et le peuple vietnamiens pour l’accueil chaleureux réservé à sa délégation.

Les deux responsables ont salué l’évolution positive de la coopération entre le Comité du Parti du ministère vietnamien des Affaires étrangères et la Commission centrale des relations extérieures du PPRL, notamment après la signature de leur accord de coopération pour la période 2026-2030.

Ils ont convenu de poursuivre une coordination étroite afin de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau Vietnam–Laos ainsi que les projets bilatéraux majeurs. Les deux parties ont également souligné l’importance de préparer soigneusement les visites et échanges de haut niveau ainsi que les principaux mécanismes de coopération bilatérale.

Les deux parties ont en outre convenu de coordonner l’organisation prochaine du Séminaire théorique entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti populaire révolutionnaire lao, tout en continuant à se soutenir mutuellement dans les enceintes régionales et internationales, en particulier au sein de l’ASEAN.

Enfin, elles se sont engagées à préparer conjointement les activités marquant, en 2027, le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et le 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam–Laos. Ces célébrations devraient contribuer à entretenir et à développer davantage les liens de solidarité spéciale Vietnam–Laos, en les rendant toujours plus profonds, pragmatiques et efficaces. -VNA

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