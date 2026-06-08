Tourisme

Da Nang s’impose comme la destination incontournable de l’été 2026

Selon les dernières données de Booking.com, la cité balnéaire figure parmi les destinations les plus recherchées pour la période de juin à août. Elle séduit les visiteurs par sa capacité à conjuguer tourisme balnéaire, expériences culturelles, patrimoine, divertissement, gastronomie et facilité des déplacements. 

Selon les dernières données de Booking.com, Da Nang figure parmi les destinations les plus recherchées pour la période de juin à août. Photo: VNA
Selon les dernières données de Booking.com, Da Nang figure parmi les destinations les plus recherchées pour la période de juin à août. Photo: VNA

​Da Nang (VNA) - Considérée comme l’une des destinations les plus attractives d’Asie, la ville de Da Nang (Centre) aborde la saison touristique estivale 2026 avec une série d’événements d’envergure, confirmant son statut de destination de premier plan pour les voyageurs vietnamiens et internationaux.

Selon les dernières données de Booking.com, la cité balnéaire figure parmi les destinations les plus recherchées pour la période de juin à août. Elle séduit les visiteurs par sa capacité à conjuguer tourisme balnéaire, expériences culturelles, patrimoine, divertissement, gastronomie et facilité des déplacements. Dès les premiers jours de juin, les plages de la ville ont accueilli un grand nombre de visiteurs à l’occasion de nombreuses activités culturelles, gastronomiques et sportives.

Pour soutenir cette dynamique, la direction de la péninsule de Son Tra et des plages de Da Nang participe activement à l’organisation de compétitions sportives internationales, notamment l’Ironman, des marathons et des tournois nautiques, tout en renforçant les mesures de protection de l’environnement afin de garantir une expérience de qualité aux visiteurs.

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De nombreux programmes promotionnels attirent les touristes nationaux et internationaux à Da Nang. Photo : VNA

Le segment du tourisme MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) connaît également un essor sans précédent, illustré par l’accueil récent d’une délégation massive de 5 000 collaborateurs organisée par Vietravel. Selon Mme Tran Thi Kim Cuc de Vietravel, la ville dispose d’atouts structurels majeurs, alliant des services haut de gamme, des infrastructures modernes à des produits touristiques innovants permettant de concilier travail et détente.

L'effervescence actuelle est par ailleurs accentuée par le Festival international des feux d'artifice de Da Nang 2026, qui se prolongera jusqu'à la fin du mois de juillet, faisant de la ville le centre névralgique du tourisme dans la région Centre.

Sur le plan international, la stratégie de diversification commence à porter ses fruits. Da Nang attire désormais un nombre croissant de visiteurs en provenance d’Inde, de Thaïlande, de Malaisie et d’Europe, réduisant ainsi sa dépendance à l’égard de ses marchés traditionnels.

Cette dynamique est soutenue par un réseau de 27 lignes aériennes, dont 20 liaisons internationales régulières reliant la ville à la République de Corée, au Japon, à l’Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient.

​Pour stimuler la demande, les autorités ont lancé la campagne "Da Nang - Retour à l’authenticité", accompagnée de produits incitatifs tels que des "passeports" thématiques dédiés à la gastronomie, au patrimoine et à l'écotourisme, offrant des avantages exclusifs aux visiteurs.

À cette période, Da Nang accueillera plusieurs événements majeurs, notamment le festival "Enjoy Da Nang", la 4e édition du Festival du film asiatique de Da Nang, le Festival international du ginseng Ngoc Linh et des plantes médicinales, l’An Hai Festival 2026, le Festival international de musique de la mer de Da Nang ainsi que la Coupe du monde de pickleball. Cette série d’événements devrait contribuer à stimuler l’afflux de visiteurs et à renforcer l’attractivité de Da Nang durant la saison estivale.​

Le Service municipal de la culture, des sports et du tourisme prévoit d'accueillir entre 6,2 et 6,5 millions de visiteurs durant l'été, soit une progression annuelle de 23 à 27%, avec une part significative de touristes étrangers estimée à plus de 2,5 millions.

La ville poursuivra sa promotion internationale lors du Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville 2026 (ITE HCMC 2026) et par le biais de programmes culturels spécifiques en République de Corée. -VN

#Da Nang #destination incontournable de l’été #tourisme MICE
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