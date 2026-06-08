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Le stand du Vietnam attire les foules au Festival mondial de la gastronomie de Séoul

Le stand du Vietnam a attiré un large public lors de la 18ᵉ édition du Festival mondial de la gastronomie de Seongbuk Nurimasil, organisée le 7 juin à Séoul sous le thème « Les saveurs de la Terre », où il s’est distingué par la mise en valeur de sa gastronomie traditionnelle et de ses activités culturelles populaires dans une ambiance multiculturelle festive réunissant de nombreux pays.

Le stand du Vietnam attire les foules au Festival mondial de la gastronomie de Séoul. Photo : VNA
Le stand du Vietnam attire les foules au Festival mondial de la gastronomie de Séoul. Photo : VNA

Séoul (VNA) – Le stand du Vietnam a attiré un grand nombre de visiteurs lors de la 18ᵉ édition du Festival mondial de la gastronomie de Seongbuk Nurimasil, organisée le 7 juin à Séoul sous le thème « Les saveurs de la Terre ».

Cet événement multiculturel annuel, organisé par l’arrondissement de Seongbuk à Séoul, a réuni des stands gastronomiques, artistiques et culturels représentant de nombreux pays et territoires du monde. Le festival proposait également diverses performances de la culture sud-coréenne, créant une atmosphère festive et colorée.

Cette année, le stand vietnamien s’est imposé comme l’un des points forts de la manifestation grâce à l’alliance de la gastronomie traditionnelle et des activités culturelles populaires.

Trois spécialités emblématiques du Vietnam - les "nem", le "bánh mì" et le "bánh xèo" (crêpe vietnamienne salée) ont été présentées au public. Grâce à leurs saveurs authentiques et à leurs méthodes de préparation traditionnelles, ces plats ont suscité un vif intérêt auprès des visiteurs sud-coréens et internationaux désireux de découvrir la richesse de la cuisine vietnamienne.

Parallèlement à la présentation culinaire, l’atelier de fabrication de libellules en bambou, de jouets traditionnels vietnamiens, a suscité un vif intérêt auprès du public. Encadrés par des bénévoles, de nombreux enfants et familles sud-coréennes ont participé à l’assemblage, à la décoration et à l’équilibrage de ces objets artisanaux sur le bout des doigts. Les visiteurs ont salué la créativité et le savoir-faire qui caractérisent ce jouet populaire vietnamien, à la fois simple et original.

La participation active du Vietnam à la 18ᵉ édition du Festival mondial de la gastronomie de Seongbuk Nurimasil a contribué à promouvoir l’image du pays, de son peuple et de son identité culturelle auprès du public international, tout en favorisant les échanges culturels et en renforçant les liens entre la communauté vietnamienne en République de Corée et les habitants locaux. -VNA

#Festival mondial de la gastronomie de Séoul #Vietnam
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