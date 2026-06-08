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La culture et la gastronomie vietnamiennes séduisent le public tchèque au cœur de Prague

La participation du Vietnam au Festival culturel et gastronomique des ambassades, organisé le 6 juin à Prague, a permis de mettre en valeur la richesse de sa culture, l’authenticité de sa cuisine traditionnelle et le dynamisme de sa communauté en République tchèque, laissant une impression favorable auprès du public local et des visiteurs internationaux.

Le Pho bo, ou soupe de nouilles au bœuf jouit d’une renommée mondiale. Photo: VietnamPlus
Le Pho bo, ou soupe de nouilles au bœuf jouit d’une renommée mondiale. Photo: VietnamPlus

Prague (VNA) - Le Festival culturel et gastronomique des ambassades s’est tenu le 6 juin sur la place de la Victoire à Prague, en République tchèque, réunissant plus de 60 pays et une centaine de stands représentant diverses cultures du monde. L’événement a attiré un large public tchèque et international.

Transformée en un espace multiculturel, la capitale tchèque a accueilli des saveurs, des musiques et des traditions venues des cinq continents. Les visiteurs ont eu l’opportunité de découvrir des spécialités culinaires, d'assister à des spectacles folkloriques et à des animations mettant en valeur la richesse des patrimoines nationaux.

La gastronomie a une nouvelle fois constitué l’un des principaux attraits du festival. Les ambassades participantes ont présenté les plats les plus emblématiques de leurs pays respectifs. L’originalité de la manifestation résidait notamment dans le fait que de nombreux mets étaient préparés et servis directement par les diplomates eux-mêmes, favorisant ainsi les échanges culturels dans une ambiance conviviale.

Le stand du Vietnam a figuré parmi les plus fréquentés. Rouleau de printemps frit, crevettes panées, beignets traditionnels et autres spécialités régionales ont rencontré un vif succès auprès des visiteurs. De nombreuses personnes ont également profité de l’occasion pour se photographier avec le "nón lá", le célèbre chapeau conique vietnamien.

Cette année marque la neuvième participation consécutive de l’ambassade du Vietnam en République tchèque à cet événement, en collaboration avec des entreprises vietnamiennes établies dans le pays. À travers la présentation de sa cuisine, de ses traditions et de son hospitalité, le Vietnam continue de valoriser son image et son identité culturelle auprès de la communauté internationale.

Au-delà de sa dimension gastronomique et artistique, le Festival culturel et gastronomique des ambassades constitue également une plateforme importante de dialogue interculturel et de rapprochement entre les peuples. La présence active de la communauté vietnamienne et des entreprises vietnamiennes à cette manifestation témoigne de leur intégration croissante et de leur contribution significative à la vie économique, culturelle et sociale de la République tchèque. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #culture #gastronomie #Vietnam #République tchèque
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