Le Premier ministre thaïlandais arrive à Hanoï pour une visite officielle et sa participation à l’AFF 2026

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre du Royaume de Thaïlande, Anutin Charnvirakul, est arrivé le 8 juin à Hanoï pour une visite officielle au Vietnam et pour participer à la troisième édition du Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026 (AFF 2026), à l’invitation de son homologue vietnamien, Le Minh Hung.

Cette visite revêt une importance particulière puisqu’elle intervient dans l’année marquant le 50ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande. Elle se déroule seulement dix jours après la visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, cette visite constitue une illustration concrète de l’importance accordée par le gouvernement thaïlandais aux relations d’amitié et de coopération avec le Vietnam ainsi que de sa détermination à promouvoir davantage le Partenariat stratégique global établi en mai 2025.

De son côté, l’ambassadrice de Thaïlande au Vietnam, Urawadee Sriphiromya, a estimé que les relations bilatérales n’avaient jamais été aussi étroites qu’aujourd’hui. L’élévation des relations au niveau de Partenariat stratégique global s’accompagne d’un Plan d’action pour la période 2026-2031, élaboré avec soin et couvrant l’ensemble des domaines de coopération.

Malgré les incertitudes de l’économie mondiale, les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé les 23 milliards de dollars, confirmant la position de la Thaïlande comme premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN. Plus particulièrement, la Thaïlande a gagné une place dans le classement des investisseurs étrangers au Vietnam, passant du 9e au 8e rang.

L’ambassadrice Urawadee Sriphiromya a souligné que les deux pays mettent activement en œuvre la stratégie des "trois connexions", portant sur l’intégration des chaînes d’approvisionnement dans des secteurs tels que le raffinage et la pétrochimie, l’agriculture ainsi que la fabrication de machines et de composants électroniques ; le renforcement des liens entre les entreprises et les collectivités locales des deux pays ; et la coordination de leurs stratégies de développement durable.

Au-delà des secteurs industriels traditionnels, les deux parties explorent également de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines des semi-conducteurs et de l’économie numérique.-VNA