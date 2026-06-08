Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026 : le Vietnam affirme un rôle de plus en plus proactif et constructif

Hanoï (VNA) - Le Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026 (AFF 2026) se tiendra officiellement dans la capitale Hanoï les 9 et 10 juin, articulé autour du thème : "Façonner ensemble notre avenir : paix, prospérité et approche centrée sur le peuple". Cette initiative avait été proposée par le Vietnam lors du 43e Sommet de l’ASEAN, qui s’est tenu en Indonésie en septembre 2023.



À la suite du succès des deux précédentes éditions organisées en 2024 et 2025, le forum a suscité un vif intérêt et reçu un large soutien des États membres de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et de la communauté internationale.



À cette occasion, dans un entretien accordé au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Pékin sur l’organisation de cet événement par le Vietnam et le rôle du pays au sein de l’ASEAN, le professeur Xu Liping, directeur du Centre d'études sur l'Asie du Sud-Est de l'Institut national de stratégie globale de l'Académie chinoise des sciences sociales (CASS), a souligné l’importance de ce rendez-vous.



Selon lui, le fait que le Vietnam accueille ce forum pour la troisième année consécutive illustre le rôle de plus en plus proactif, dynamique et constructif qu’il joue au sein de l’ASEAN.



Le Forum de l’avenir de l’ASEAN est étroitement lié aux enjeux contemporains du développement de l’ASEAN. Le Vietnam a invité des dirigeants internationaux, des représentants de divers instituts de recherche ainsi que des chefs d’entreprise à y participer, afin d’apporter de nouvelles perspectives pour l’avenir de l’organisation et de proposer des solutions aux défis actuels.



Selon l’universitaire chinois, il s’agit d’une contribution concrète du Vietnam à l’ASEAN, qui reflète son sens des responsabilités et sa conscience de sa mission en tant que puissance moyenne émergente.



En évaluant les thématiques prioritaires qui seront au cœur des discussions, telles que la résilience, la solidarité au sein de l'ASEAN, la promotion des initiatives de prévention des conflits et l'application de l'intelligence artificielle (IA), ce spécialiste a estimé que ces trois piliers fondamentaux s'alignent parfaitement avec les impératifs de développement les plus urgents du bloc régional.



Premièrement, la solidarité et la résilience de l’ASEAN sont essentielles. Dans un contexte international marqué par l’intensification de la concurrence de plus en plus exacerbée entre les grandes puissances, éviter d’être entraîné dans ces rivalités et prévenir toute tentative de division constituent des défis majeurs pour chaque État membre.



Deuxièmement, la promotion des initiatives de prévention des conflits s’avère impérative pour préserver durablement un environnement de paix et de stabilité régionale.



Troisièmement, concernant l’intelligence artificielle, cette technologie émergente présente des défis pratiques majeurs dont la résolution exige une sagesse collective de la part de l’ASEAN, particulièrement pour répondre aux enjeux sociaux complexes induits par cette révolution numérique.- VNA