Économie

La diplomatie économique au cœur de la visite du Premier ministre thaïlandais au Vietnam

Selon la porte-parole du Bureau du Premier ministre thaïlandais, Rachada Dhnadirek, la visite du Premier ministre Anutin Charnvirakul à la tête d'une délégation de haut rang composée de membres du gouvernement et de chefs d’entreprise à Hanoï devrait permettre de consolider la dynamique de rehaussement des relations bilatérales. 

La production de pneus de moto a lieu dans l'usine de CAMEL Vietnam Rubber Co., Ltd., une entreprise détenue à 100 % par des capitaux thaïlandais et située dans la zone économique de la porte frontalière internationale de Lao Bao, dans la province de Quang Tri. (Photo : VNA)
La production de pneus de moto a lieu dans l'usine de CAMEL Vietnam Rubber Co., Ltd., une entreprise détenue à 100 % par des capitaux thaïlandais et située dans la zone économique de la porte frontalière internationale de Lao Bao, dans la province de Quang Tri. (Photo : VNA)

Bangkok (VNA) - La porte-parole du Bureau du Premier ministre thaïlandais, Rachada Dhnadirek, a déclaré que le Premier ministre Anutin Charnvirakul conduira une délégation de haut rang composée de membres du gouvernement et de chefs d’entreprise à Hanoï les 8 et 9 juin prochains. Cette visite devrait permettre de consolider la dynamique de rehaussement des relations bilatérales, amorcée lors du récent déplacement en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste et président de la République, To Lam.

Rachada Dhnadireka précisé que le chef du gouvernement thaïlandais aura des entretiens avec les dirigeants vietnamiens et rencontrera les représentants des sociétés thaïlandaises opérant au Vietnam. Les deux nations cherchent ainsi à transformer leur excellente entente diplomatique en projets de coopération pragmatiques et mutuellement bénéfiques pour les deux économies.

La délégation officielle se compose de ministres économiques essentiels, de hauts fonctionnaires, de chefs militaires et de représentants de plus d'une dizaine d'entreprises thaïlandaises de premier plan investissant déjà sur le sol vietnamien. Parmi les membres éminents du cabinet participant à ce voyage figurent le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Sihasak Phuangketkeow, le vice-Premier ministre et ministre des Finances Ekniti Nitithanprapas, la vice-Première ministre et ministre du Commerce Suphajee Suthumpun, ainsi que le ministre du Bureau du Premier ministre Paradorn Prissananantakul. Sont également présents le ministre de la Défense, le lieutenant-général Adul Boonthumjaroen, le ministre du Tourisme et des Sports Surasak Phancharoenworakul, le ministre de l'Énergie Akanat Promphan, et le ministre de l'Industrie Varawut Silpa-archa. Cette composition illustre parfaitement la priorité stratégique accordée par la Thaïlande aux domaines du commerce, de l'investissement, de l'énergie, du tourisme, de l'industrie, de la logistique et au renforcement de la coopération avec le secteur privé.

La porte-parole du gouvernement thaïlandais a souligné que l’objectif de ce déplacement, conformément aux instructions du Premier ministre Anutin, est de définir les secteurs d’activité pouvant être stimulés de manière « immédiate » avec le Vietnam. Ces domaines incluent l'expansion des échanges commerciaux, la promotion active des investissements, la connectivité logistique, les énergies propres, la sécurité alimentaire et le développement des ressources humaines. Les deux gouvernements s'accordent sur le principe fondamental que la coopération bilatérale ne doit pas rester confinée aux textes officiels ou aux réunions, mais doit impérativement se traduire par des plans de travail et des résultats concrets dont les populations et les entreprises pourront bénéficier directement.

La Thaïlande et le Vietnam ont pour ambition de porter le volume de leurs échanges commerciaux bilatéraux à 25 milliards de dollars, alors que les statistiques actuelles indiquent un montant d'environ 24 milliards de dollars. Les deux États ont aussi convenu de poursuivre leur collaboration selon la stratégie des « Trois Connectivités », englobant la production, les infrastructures et la transformation numérique.

Outre ses entretiens politiques au sommet, le Premier ministre Anutin rencontra les présentants du secteur privé thaïlandais investissant au Vietnam pour les soutenir dans la recherche de nouvelles opportunités sur ce marché de production dynamique.

Le 9 juin, il assistera à l'ouverture du 3e Forum de l'avenir de l'ASEAN à Hanoï. C'est la première fois qu'un chef de gouvernement thaïlandais participe en direct à cet événement, témoignant de l'importance de ce forum et des liens étroits avec le Vietnam.- VNA

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