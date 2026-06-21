Société

Face aux défis du numérique, la presse réaffirme son rôle de repère et de crédibilité

La Fête nationale de la presse s’est imposé comme un forum académique, contribuant à définir les orientations du paysage médiatique national face aux défis contemporains. Le choix de Hai Phong comme ville hôte a insufflé un nouvel élan au festival.

L’Association des journalistes de l’Agence vietnamienne d'information (VNA) organise une table ronde sur la promotion de l’image du Vietnam à travers l’écosystème du journalisme numérique le 20 juin à Hai Phong, dans le cadre de la Fête nationale de la presse 2026. Photo : VNA
L’Association des journalistes de l’Agence vietnamienne d'information (VNA) organise une table ronde sur la promotion de l’image du Vietnam à travers l’écosystème du journalisme numérique le 20 juin à Hai Phong, dans le cadre de la Fête nationale de la presse 2026. Photo : VNA

Hai Phong (VNA) - La Fête nationale de la presse 2026 s’est achevé le 21 juin dans la ville portuaire septentrionale de Hai Phong, laissant une forte impression, bien au-delà d’une simple vitrine de la presse révolutionnaire vietnamienne.

L’événement s’est imposé comme un forum académique, contribuant à définir les orientations du paysage médiatique national face aux défis contemporains.Le choix de Hai Phong comme ville hôte a insufflé un nouvel élan à la Fête.

Pôle économique parmi les plus dynamiques du nord du Vietnam, la ville, forte de son développement dans les infrastructures, la logistique et les hautes technologies, a trouvé un écho favorable auprès de la communauté journalistique, animée par un esprit d’innovation. L’organisation fluide des activités et l’accueil chaleureux ont permis aux médias de tout le pays de présenter leurs dernières innovations technologiques ainsi que leurs productions de journalisme numérique.

Pour les journalistes, cet événement constitue un rendez-vous privilégié d’échanges, de partage d’expériences et de renforcement des liens professionnels. Le vice-président permanent de l’Association des journalistes du Vietnam, Nguyen Duc Loi, a souligné que l’édition de cette année a témoigné de progrès remarquables, tant en ampleur qu’en qualité, reflétant la volonté des médias nationaux et locaux d’adopter les nouvelles technologies et de maîtriser les flux d’information face à la concurrence croissante des plateformes transfrontalières.

Lors du Forum national de la presse organisé dans le cadre de l’événement, intervenants et chercheurs ont souligné que la technologie, aussi avancée soit-elle, reste un outil, tandis que la force de la presse réside dans la qualité et la véracité de ses contenus.

Face à l’essor des réseaux sociaux et à la prolifération des informations non vérifiées, les médias sont appelés à préserver leur rôle de référence en matière d’information. S’ils ne peuvent rivaliser avec les réseaux sociaux en termes de rapidité, ils conservent un avantage majeur : leur crédibilité et leur valeur humaine.

vnanet-potal-trao-giai-cuoc-thi-tieng-hat-nguoi-lam-bao-mo-rong-nam-2026-8837793.jpg
Dans le cadre de la Fête nationale de la presse 2026, la finale et la remise des prix du concours de chant des journalistes se sont déroulées le soir du 19 juin. Photo : VNA

La série d’activités de la Fête nationale de la presse 2026 à Haiphong a concrétisé plusieurs orientations stratégiques et mis en lumière les grandes lignes du développement des médias vietnamiens, en phase avec les orientations du Parti et de l’État.Parmi les messages les plus marquants figure l’urgence de protéger les droits d’auteur de la presse à l’ère de l’intelligence artificielle.

Lors des forums, experts et dirigeants d’organes de presse ont averti que, sans une protection efficace des contenus journalistiques, la presse risquait de faire face à de sérieux défis dans le contexte de l’essor de l’IA.Concrétisant la vision stratégique du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, l’un des temps forts des activités de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à la Fête nationale de la presse a été le lancement de la rubrique "Digital Transformation Updates". Celle-ci ambitionne de devenir un espace ouvert de partage des connaissances, favorisant les échanges entre décideurs politiques, scientifiques, entreprises technologiques, acteurs de l’innovation et grand public.

La directrice générale de la VNA et cheffe adjointe de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation de masse, Vu Viet Trang, a estimé que la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique ouvrait de vastes perspectives de développement en faisant de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique des moteurs essentiels d’une croissance rapide et durable.

La mission de la presse est aujourd’hui de diffuser largement cette vision stratégique afin de transformer les orientations du Parti en prise de conscience collective et en actions concrètes. Dans le même temps, les rédactions doivent elles-mêmes être à l’avant-garde de l’adoption des technologies pour optimiser leurs processus de production et la gestion des rédactions intégrées, afin de s’adapter au nouvel écosystème médiatique. -VNA

#Fête nationale de la presse
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Campagne des 500 jours et nuits : une mission périlleuse pour retrouver leurs compagnons d’armes disparus

Campagne des 500 jours et nuits : une mission périlleuse pour retrouver leurs compagnons d’armes disparus

Dans le cadre de la mise en œuvre de la « Campagne des 500 jours et nuits » consacrée à la recherche et au rapatriement des restes des martyrs tombés sur l’ancien front de Vi Xuyên, les équipes spécialisées de la province de Tuyên Quang accomplissent leur mission dans des conditions particulièrement périlleuses. Chaque jour, ces militaires affrontent un relief escarpé et difficile d’accès, tout en faisant face à la menace constante des munitions non explosées et des vestiges de guerre encore enfouis dans le sol.

Ho Chi Minh-Ville envisage de rendre gratuits les trajets en autobus pour tous les habitants à partir du 1er juillet 2026 et jusqu’à la fin de l’année. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville envisage la gratuité des bus jusqu’à fin 2026

Afin d’encourager l’usage des transports publics et de réduire la circulation des véhicules individuels, Ho Chi Minh-Ville envisage de rendre gratuits les trajets en autobus pour tous les habitants à partir du 1er juillet 2026 et jusqu’à la fin de l’année. Cette mesure, à forte portée sociale, devrait bénéficier à des millions d’usagers.

Centre de services administratifs publics de la commune de Truong Tan, ville de Hai Phong. Photo: VNA

« Mois à l’écoute des citoyens » : la satisfaction citoyenne au cœur de l’action publique

Cette initiative vise à concrétiser les orientations définies par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, lors du premier Congrès de l’organisation du Parti du FPV et des organismes centraux pour le mandat 2025-2030, ainsi que celles adoptées lors du 11e Congrès national du FPV pour la période 2026-2031. Elle contribuera également à la mise en œuvre de la résolution issue de ce congrès.

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân s'exprime lors du Congrès. Photo: VNA

Les femmes vietnamiennes appelées à contribuer davantage au développement national

Lors de l’ouverture du 14e Congrès national de l'Union des femmes vietnamiennes, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a souligné que les femmes ne devaient plus être seulement des participantes au développement du pays, mais de véritables protagonistes de sa construction et de son avenir, tout en appelant à renforcer leur rôle dans tous les domaines de la vie sociale.

Cérémonie de lancement du concours. Photo: VNA

Japon : un concours pour sensibiliser les Vietnamiens au droit local

Selon Nguyen Sau, représentant de l’ambassade du Vietnam au Japon, la diffusion des connaissances juridiques constitue un moyen important de sensibiliser la communauté vietnamienne et de réduire les infractions commises par certains ressortissants vietnamiens au Japon.