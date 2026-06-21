Société

Clôture de la Fête nationale de la presse 2026 sous le signe de la fidélité, de la créativité et de la responsabilité

Placée sous le thème "Presse vietnamienne : fidélité, créativité et responsabilité dans la nouvelle ère", la Fête nationale de la presse 2026 a connu un succès retentissant, laissant une forte impression auprès des journalistes et du grand public par son dynamisme.

Remise des drapeaux d'émulation et des satisfecit de l'Association des journalistes vietnamiens. Photo: VNA
Remise des drapeaux d'émulation et des satisfecit de l'Association des journalistes vietnamiens. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - Après trois jours d’activités intenses et d’échanges fructueux, la Fête nationale de la presse 2026 s’est clôturée le 21 juin dans la ville de Hai Phong.

Dans son discours, le journaliste Nguyen Duc Loi, vice-président permanent de l’Association des journalistes vietnamiens, a indiqué que cet événement majeur s’inscrit dans le cadre des célébrations du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam (21 juin 1925 - 2026), permettant aux professionnels du secteur de concrétiser la résolution du 14e Congrès national du Parti.

Placée sous le thème "Presse vietnamienne : fidélité, créativité et responsabilité dans la nouvelle ère", cette fête a connu un succès retentissant, laissant une forte impression auprès des journalistes et du grand public par son dynamisme.

Nguyen Duc Loi a souligné que cette édition a pris une envergure nationale exceptionnelle grâce à la participation active des agences de presse centrales, des associations locales et des établissements de formation et de recherche. Avec 87 stands au design moderne tout en respectant l’identité nationale, l’exposition a offert une vue d’ensemble de la presse révolutionnaire, illustrant la transition vers la transformation numérique et l’adoption de technologies de pointe.

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Stand de l'Agence vietnamienne d'information du Vietnam lors de la Fête nationale de la presse. Photo: VNA

Parallèlement aux expositions, le Forum national de la presse a proposé onze sessions de travail efficaces, abordant des enjeux stratégiques tels que l'économie des médias, la restructuration des organes de presse, l’économie de la presse et la communication politique locale, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives et des expériences profondes pour les journalistes à l’ère du numérique.

Au-delà des activités professionnelles, la Fête nationale de la presse a également proposé plusieurs événements parallèles, contribuant à renforcer la solidarité au sein de la profession et à raviver la fierté ainsi que l’attachement au métier des journalistes, véritables soldats sur le front idéologique et culturel.

Lors de la cérémonie de clôture, le comité d'organisation a remis des prix récompensant les performances collectives et individuelles exceptionnelles, dont 57 prix pour des stands d'exposition remarquables et 46 prix pour des productions journalistiques exceptionnelles dans diverses catégories, notamment les couvertures de journaux, la radio, la télévision, la presse écrite, le journalisme en ligne et la photographie de presse en 2026.

Le président de l'Association des journalistes du Vietnam a également remis des certificats de mérite à 16 collectifs pour l'excellence de leurs activités professionnelles et le développement de l'association en 2025. Par ailleurs, l'association a décerné des drapeaux d'émulation à 17 organisations pour leurs performances exceptionnelles au cours de l'année, dont l'Agence de presse vietnamienne (VNA).

Lors de cette édition de la fête, la VNA a également remporté trois prix prestigieux : un prix A pour son stand d'exposition exceptionnel et deux autres pour des productions journalistiques exceptionnelles dans la catégorie des médias numériques. -VNA

#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Fête nationale de la presse 2026 #Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam #14e Congrès national du Parti
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