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Préserver les valeurs culturelles et créer des moyens de subsistance durables grâce aux métiers traditionnels

Pour la période 2026-2030, Lao Cai ambitionne de restaurer et de préserver 32 villages artisanaux ainsi que 20 métiers traditionnels, tout en développant 12 villages associés au tourisme.

Mme Tan May Liu, membre de la coopérative communautaire Dao rouge, est allée en forêt pour cueillir des feuilles médicinales. Photo: VNA
Mme Tan May Liu, membre de la coopérative communautaire Dao rouge, est allée en forêt pour cueillir des feuilles médicinales. Photo: VNA

Lao Cai (VNA) - Dans la province montagneuse de Lao Cai, les métiers traditionnels jouent un rôle croissant dans le développement économique local. Au-delà de la création d’emplois et de l’amélioration des conditions de vie des habitants, ils contribuent aujourd’hui à enrichir l’offre touristique grâce à leur forte identité culturelle et à la richesse des savoirs autochtones qu’ils incarnent.

Le village de Ta Phin constitue l’un des exemples les plus remarquables de cette dynamique. Pionnier du tourisme communautaire à Lao Cai, il a su valoriser plusieurs métiers traditionnels des communautés Dao rouges et Hmong en les intégrant à l’expérience touristique. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir la fabrication du textile en brocart, la teinture à la cire d’abeille, le tissage du chanvre, la forge artisanale ou encore les célèbres bains médicinaux à base de plantes.

En 2015, Tan Ta May et 120 femmes Dao rouges ont créé la Coopérative communautaire des Dao rouges afin de préserver les remèdes traditionnels tout en générant des revenus pour les habitants. Héritière d’un savoir ancestral reposant sur l’utilisation de plus de 200 espèces végétales, la coopérative a développé une gamme de produits thérapeutiques inspirés des bains traditionnels Dao. Le premier produit commercialisé sous la marque "Mẩy Đia" était un extrait liquide pour bain, élaboré à partir de feuilles et d’écorces d’arbres collectées quotidiennement par les membres de la coopérative. Conditionné en bouteilles et en bidons, il est commercialisé sous une marque dûment identifiée. Ce produit a rapidement rencontré le succès auprès des visiteurs.

Dix ans après sa création, la coopérative dispose de 30 bassins de bains médicinaux et de plus de 80 chambres d’hébergement chez l’habitant. Elle accueille chaque jour entre 30 et 50 visiteurs et a diversifié sa production avec des soins postnataux pour les femmes, des produits destinés aux enfants, des bains de pieds, des shampoings aux plantes, des savons et des huiles essentielles. Son chiffre d’affaires annuel atteint environ 4 milliards de dongs, tandis que ses membres bénéficient de revenus mensuels stables.

Le brocart traditionnel et les activités de découverte de la broderie artisanale figurent également parmi les principales attractions touristiques de Ta Phin. Plus de cent femmes participent à des groupes de couture et de broderie produisant des articles en brocart très appréciés des touristes vietnamiens et étrangers. Parallèlement, la culture traditionnelle des orchidées terrestres est devenue une source importante de revenus pour la population locale, avec plus de 600 foyers engagés dans cette activité.

À l’échelle provinciale, Lao Cai compte aujourd’hui 66 villages et métiers artisanaux officiellement reconnus. Ces activités constituent non seulement une source de revenus, mais aussi de véritables "musées vivants" préservant les connaissances traditionnelles des communautés ethniques.

L’exemple du vermicelle de canna rouge produit dans la commune de Ban Xeo illustre également l’importance de relier préservation et développement économique. Grâce à une chaîne de valeur intégrée, allant de la culture des matières premières à la transformation et à la commercialisation, de nombreux ménages ont pu sortir de la pauvreté. Les autorités locales prévoient d’ailleurs d’étendre les surfaces cultivées afin de répondre à une demande croissante.

Pour la période 2026-2030, Lao Cai ambitionne de restaurer et de préserver 32 villages artisanaux ainsi que 20 métiers traditionnels, tout en développant 12 villages associés au tourisme. La province entend sauvegarder les savoir-faire ancestraux et les valeurs culturelles liées aux métiers artisanaux, tout en développant de nouveaux produits répondant aux attentes du marché afin d’en renforcer la compétitivité. Elle prévoit également de promouvoir les festivals et les activités culturelles traditionnelles afin de mieux valoriser le patrimoine artisanal dans le cadre du développement du tourisme culturel.

Parallèlement, la province encourage l’innovation technologique et la transformation numérique dans les villages artisanaux, tout en veillant à préserver les savoir-faire traditionnels. Elle soutient le développement de nouveaux produits, l’amélioration de leur présentation, ainsi que la traçabilité, la protection des marques et la certification de leur qualité.

La formation professionnelle et la transmission des savoir-faire seront également renforcées avec la participation d’artisans expérimentés. Une attention particulière sera accordée à la protection de l’environnement, notamment par la mise en place de systèmes de traitement des déchets, afin de garantir un développement durable des villages artisanaux. -VNA

#Lao Cai #valeurs culturelles #métiers traditionnels
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