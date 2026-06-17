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L’intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives aux industries culturelles

Devenue un précieux outil de collaboration, l’IA assiste les artistes à toutes les étapes, du traitement des données aux finitions techniques, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour le développement de l’art numérique.

De nombreuses personnes se rassemblent autour du lac Hoan Kiem pour assister au spectacle son et lumière 3D projeté sur la Tour de la Tortue. Photo : VNA
De nombreuses personnes se rassemblent autour du lac Hoan Kiem pour assister au spectacle son et lumière 3D projeté sur la Tour de la Tortue. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - À l’ère de l’intelligence artificielle (IA), la technologie joue désormais un rôle majeur dans les processus de création, de production et de diffusion des œuvres artistiques.

Devenue un précieux outil de collaboration, l’IA assiste les artistes à toutes les étapes, du traitement des données aux finitions techniques, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour le développement de l’art numérique.

En pleine expansion dans la vie contemporaine, l’art numérique multiplie les formes d’expression et renforce l’accessibilité ainsi que l’expérience du public dans l’environnement digital.

Selon Tran Hau Yen The, responsable de la faculté des arts et du design de l’École des sciences interdisciplinaires et des arts de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, l'art numérique élargit les limites de l'activité créatrice tout en transformant radicalement la manière dont les œuvres sont conçues et perçues par les spectateurs.

Cette mutation technologique s'est récemment illustrée lors de l'exposition commémorant les 120 ans de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, où un parcours multisensoriel a lié l'histoire, l'architecture patrimoniale et les avancées technologiques. À travers des installations mêlant multimédias, art de la lumière et projections en 3D mapping, une interaction complexe s'est instaurée entre les données numériques et le public. Les performances chargées d'émotion témoignent de l'efficacité de la fusion entre art et technologie, illustrant une tendance croissante à l'utilisation de l'IA comme support aux pratiques artistiques modernes.

Grâce à sa capacité à traiter des volumes considérables de données, l’IA peut suggérer des idées, générer des esquisses ou simuler de multiples variantes en un temps record. Cette évolution accompagne l’essor de l’art génératif, de l’art algorithmique ainsi que des réalités virtuelle, augmentée et mixte.

Nguyen Quoc Hoang Anh, fondateur de la plateforme culturelle et artistique Len Ngan, explique que l'IA a été intégrée dans la gestion et la production de plusieurs projets, notamment pour le spectacle de danse "Doi dien voi vo cung" (Face à l'infini). Dans un contexte de croissance des industries culturelles et de l'économie créative, l'intégration de l'IA permet d'accroître la productivité et d'optimiser les ressources pour se concentrer davantage sur le contenu de l'œuvre.

Toutefois, cette progression fulgurante pose également de défis, notamment en matière de droits d'auteur, de propriété des données et d'éthique créative. Face à ces enjeux, de nombreux pays s'efforcent d'affiner leurs mécanismes de gestion, de contrôler l’exploitation des données et d’instaurer un environnement de développement sain.

Selon Nguyen Hoang Giang, fondateur du Vietnam Media Lab et enseignant à l’Université RMIT, les créateurs doivent désormais disposer de solides connaissances théoriques pour évaluer la qualité des productions générées par l’IA. Si cette technologie accélère les processus de traitement, multiplie les possibilités d’expérimentation et favorise l’émergence de nouvelles formes d’expression, elle ne peut en revanche construire un système de valeurs esthétiques ni remplacer le rôle des artistes dans la sélection, l’orientation et la direction de la création.

Dans le cadre de la stratégie nationale de développement des industries culturelles, l’art numérique s’affirme comme un secteur à fort potentiel de croissance, capable de générer de nouvelles chaînes de valeur au sein d’un espace créatif de plus en plus mondialisé. -VNA

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