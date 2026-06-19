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Que sera sera, mélodie et pure mode à Hô Chi Minh-Ville

La soirée d’ouverture de la Semaine internationale de la mode du Vietnam était un véritable voyage, porté par une nouvelle génération de créateurs aux personnalités uniques, mais aussi par des visages familiers et des marques internationales aux identités bien distinctes.

L'élément récurrent de la collection est l'image du bouton – un petit détail qui apparaît dans les créations emblématiques de la marque comme symbole de connexion. Photo: VietnamPlus
L'élément récurrent de la collection est l'image du bouton – un petit détail qui apparaît dans les créations emblématiques de la marque comme symbole de connexion. Photo: VietnamPlus

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La Semaine internationale de la mode du Vietnam printemps-été 2026 s’est ouverte jeudi 18 juin à Hô Chi Minh-Ville, marquant sa 21e édition sous le thème #PureFashionInMotion (La pure mode en mouvement).

Cet événement de quatre jours réunit des créateurs et des marques de mode vietnamiens et internationaux, réaffirmant son rôle de plateforme reliant différentes générations de créateurs et encourageant l’innovation et les échanges créatifs au sein de l’industrie de la mode vietnamienne.

Le défilé d’ouverture était présenté par le créateur Tom Trandt, diplômé de Parsons The New School for Design de New York.

Sa collection, intitulée « Nguồn » (Source), puisait son inspiration dans la nature fondamentale de l’eau et l’image des courants. À travers des silhouettes architecturales, des coupes audacieuses et une palette de couleurs dominée par les nuances de bleu et de blanc, la collection explorait l’idée de libérer l’énergie créative et d’embrasser de nouveaux départs.

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La collection intitulée "Nobody Knows 05". Photo: VietnamPlus

La cohérence du langage visuel a créé une impression de mouvement tout au long du défilé, reflétant le thème principal de l’événement.

Lai Mai Hoa, gagnante de Vietnam’s Next Top Model 2025, a ouvert le bal.

La chanteuse Toc Tiên s’est ensuite imposée comme l’une des stars de la soirée, incarnant à merveille la collection. Vêtue d’une robe bleue dégradée ornée de volants superposés, elle a offert une performance live tout en défilant. Son spectacle, un medley de plusieurs chansons, a créé une fusion dynamique entre mode et musique lors de cette soirée d’ouverture.

La soirée d’ouverture a également présenté les collections du créateur italien Angelo Cruciani, du créateur vietnamien Adrian Anh Tuan et de la marque Nobody Knows, fondée par Kelbin Lei.

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De nombreux modèles intègrent des systèmes de fermeture éclair spéciaux, permettant à celui ou celle qui les porte de modifier leur forme ou leur style de différentes manières. Photo: VietnamPlus

Selon Trang Le, présidente de la Semaine internationale de la mode du Vietnam, cet événement est bien plus qu’une simple présentation de nouvelles collections. Elle le décrit comme un parcours guidé par la passion, la créativité et l’ambition de faire rayonner la mode vietnamienne sur la scène internationale.

Fondée en 2014, la Semaine internationale de la mode du Vietnam est devenue le plus grand événement de mode annuel du pays et une plateforme incontournable pour les jeunes talents de la mode vietnamienne.

Pour sa 21e saison, le salon réunit 15 créateurs et marques nationaux et internationaux, tout en poursuivant sa stratégie d’internationalisation grâce à des initiatives visant à renforcer les liens entre l’industrie de la mode vietnamienne et les marchés internationaux. – VNA


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#Semaine internationale de la mode du Vietnam
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