Culture-Sports

Le Vietnam met en valeur son identité culturelle au Festival asiatique en Bulgarie

Le Vietnam a laissé une forte impression auprès du public bulgare et international lors du Festival asiatique 2026, organisé les 13 et 14 juin à Sofia, en mettant à l’honneur sa culture, sa gastronomie et ses traditions à travers une série d’activités riches et variées.

Au Festival asiatique 2026, qui s'est tenu les 13 et 14 juin au Parc Sud de Sofia. Photo : VNA
Au Festival asiatique 2026, qui s'est tenu les 13 et 14 juin au Parc Sud de Sofia. Photo : VNA



Hanoï, 15 juin (VNA) – Le Vietnam a marqué les esprits des visiteurs bulgares et internationaux grâce à sa participation dynamique au Festival asiatique 2026, qui s'est tenu les 13 et 14 juin au Parc Sud de Sofia.

Cet événement annuel figure parmi les plus importants festivals culturels internationaux de Bulgarie. Il attire chaque année plus de 20.000 visiteurs, parmi lesquels des habitants de Sofia, des touristes étrangers ainsi que des membres des communautés asiatiques vivant et travaillant dans le pays.

Placée sous le thème « Ensemble dans l’amitié et l’harmonie », cette édition du festival a réuni les missions diplomatiques de nombreux pays asiatiques, dont le Vietnam, l’Indonésie, le Japon, la République de Corée, la Chine, l’Inde, le Pakistan, la Mongolie, le Cambodge ainsi que les Émirats arabes unis, aux côtés d’organismes culturels, touristiques et gastronomiques opérant en Bulgarie.

Pour la première fois, le festival s’est déroulé sur deux jours et a proposé un programme particulièrement riche comprenant des spectacles culturels, des démonstrations culinaires, des projections de films en plein air, des expositions d’artisanat, des activités sportives et diverses animations interactives destinées au public.

L’ambassade du Vietnam en Bulgarie a participé à l’événement avec un pavillon consacré à la culture, au tourisme, à la gastronomie et à l’artisanat vietnamiens. Orné du drapeau national et de nombreux symboles culturels vietnamiens, le stand présentait une variété de produits traditionnels, tels que des chapeaux coniques, des éventails en bambou, des objets laqués et divers articles artisanaux, suscitant un vif intérêt auprès des visiteurs.

L’un des temps forts de la participation vietnamienne a été le programme artistique organisé conjointement par l’ambassade, la communauté vietnamienne de Bulgarie et des amis bulgares. Une dizaine de numéros de chant et de danse inspirés des traditions folkloriques vietnamiennes ont captivé le public tout au long du festival.

La présence de participants bulgares vêtus de l’ao dai, la robe traditionnelle vietnamienne, a suscité de chaleureux applaudissements et illustré les liens d’amitié et les affinités culturelles croissantes entre les peuples vietnamien et bulgare.

La gastronomie vietnamienne a également rencontré un vif succès. Des spécialités traditionnelles, notamment les nems et divers plats à base de nouilles, ont permis aux visiteurs de découvrir la richesse et la diversité des saveurs vietnamiennes. Nombre d’entre eux ont exprimé leur souhait d’en apprendre davantage sur le Vietnam et de visiter prochainement le pays.

La participation active du Vietnam au Festival asiatique 2026 a non seulement contribué à promouvoir l’image du pays, de sa culture et de son peuple auprès du public international, mais a également illustré son engagement actif en faveur du dialogue interculturel et des échanges culturels multilatéraux en Bulgarie. - VNA

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#Vietnam #Festival asiatique en Bulgarie #CPTPP #NQ 59
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