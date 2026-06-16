Le Vietnam et la République de Corée élargissent leurs échanges culturels

Hanoi (VNA) – Le Centre d’échanges culturels République de Corée-Vietnam (KVCC) et l’Espace artistique Vietnam-République de Corée ont été inaugurés le dernier week-end à Daegu, marquant une nouvelle étape dans la promotion des échanges culturels et le renforcement des liens entre les peuples des deux pays.



Lors de la cérémonie, la consule générale du Vietnam à Busan, Doàn Phuong Lan, a souligné l’importance de la culture et de l’art comme vecteurs efficaces de compréhension mutuelle. Elle a déclaré que l’Espace artistique Vietnam-République de Corée est non seulement une vitrine d’œuvres d’artistes des deux pays, mais aussi un témoignage vivant du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la République de Corée.



La diplomate vietnamienne a également salué le soutien constant de la Fondation multiculturelle de la République de Corée aux communautés multiculturelles, notamment à la communauté vietnamienne de Daegu.



Le consulat général du Vietnam à Busan s’est engagé à collaborer étroitement avec le KVCC afin d’organiser davantage d’activités culturelles, souhaitant voir le KVCC devenir une adresse familière, un lieu où les citoyens des deux pays pourront se rencontrer, s’apprendre, nouer des amitiés et explorer de nouvelles opportunités de coopération.



Le directeur de la Fondation multiculturelle de la République de Corée, Kwon Jae Haeng, a réaffirmé l’engagement de la fondation à promouvoir des échanges culturels durables, l’art servant de catalyseur pour un renforcement de l’amitié et de la coopération entre les deux nations.



Lors de cet événement, la consule générale Doàn Phuong Lan a offert au KVCC une peinture réalisée par des enfants vietnamiens en situation de handicap de l’association Vun Art, transmettant le message sur le patrimoine culturel et l’amitié indéfectible entre le Vietnam et la République de Corée. – VNA

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