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« À la découverte des métiers du Vieux Quartier » : immersion dans l’univers de la soie au coeur de Hanoi

Dans la maison communale de Yen Thai, au cœur du Vieux Quartier de Hanoï, le programme culturel « Chạm nghề phố cổ 2026 » met à l’honneur la soie vietnamienne à travers un parcours immersif mêlant découverte, transmission et savoir-faire artisanal. Entre démonstrations de tissage, initiation des visiteurs et présentation de soies emblématiques des grands villages de métier, l’événement valorise un patrimoine vivant tout en soulignant son adaptation aux usages contemporains et son importance culturelle pour les jeunes générations.

Les visiteurs découvrent des produits raffinés issus des villages de la soie vietnamienne présenté à la maison communale de Yen Thai, dans l’arrondissement de Hoan Kiem à Hanoï. Photo: hanoimoi.vn
Les visiteurs découvrent des produits raffinés issus des villages de la soie vietnamienne présenté à la maison communale de Yen Thai, dans l’arrondissement de Hoan Kiem à Hanoï. Photo: hanoimoi.vn

Hanoï (VNA) - À l’entrée de la maison communale de Yen Thai, dans l’arrondissement de Hoan Kiem à Hanoï, des produits raffinés issus des villages de la soie vietnamienne apportent une touche de fraîcheur à ce site historique. L'exposition, dédiée à l’histoire et au savoir-faire de la soie vietnamienne, vise à promouvoir ce métier traditionnel tout en sensibilisant les jeunes générations à la préservation du patrimoine culturel.

Cette activité s’inscrit dans le cadre du programme culturel « Chạm nghề phố cổ 2026 » (À la découverte des métiers du Vieux Quartier 2026), organisé par le Comité de gestion du lac Hoan Kiem et du Vieux Quartier de Hanoï jusqu’au 30 juin. Dans une atmosphère imprégnée d’histoire, les visiteurs peuvent découvrir les différentes étapes de la fabrication de la soie et même s’initier au filage ainsi qu’au tissage artisanal. Pour de nombreux jeunes, cette expérience constitue une occasion rare de mieux comprendre un métier ancestral transmis de génération en génération.

Après avoir suivi le processus de production de la soie naturelle -de la culture du mûrier et l’élevage des vers à soie jusqu’au filage, au tissage et à la teinture -plusieurs participants ont exprimé leur admiration pour le travail minutieux des artisans. Cette immersion leur permet de mesurer les efforts nécessaires à la création d’une étoffe de qualité et renforce leur attachement aux métiers traditionnels du pays.

Les visiteurs peuvent également découvrir plusieurs types de soie emblématiques du Vietnam. La soie de Nha Xa se distingue par sa douceur et ses motifs subtils, la soie de Van Phuc par sa finesse et son élégance, tandis que la soie de Bao Loc brille par son éclat naturel et sa qualité adaptée aux créations haut de gamme. Outre les tissus, foulards et "ao dai" (robe traditionnelle), de nombreux produits contemporains -accessoires de mode ou objets de décoration -témoignent de l’adaptabilité de la soie vietnamienne aux tendances actuelles.

Classée monument historique et culturel national en 1995, la maison communale de Yen Thai est dédiée à Y Lan, première concubine royale (Nguyên phi), qui vécut au XIIe siècle. Elle a autrefois vécu dans ce village, où elle enseigna aux dames de cour et aux habitants l’art du tissage de la soie, un savoir-faire qui fit la renommée de la soierie de la cité impériale de Thang Long.

À travers le programme culturel « Chạm nghề phố cổ 2026 », les organisateurs souhaitent faire connaître l’histoire et les valeurs culturelles de la soie vietnamienne au public national et international. Selon les spécialistes, associer les produits artisanaux à des récits historiques et culturels renforce leur attractivité. La combinaison entre patrimoine, expérience immersive et créativité apparaît ainsi comme une voie efficace pour préserver les métiers traditionnels et promouvoir les produits des villages artisanaux vietnamiens dans la société contemporaine. -VNA

#soie #Hanoï #programme culturel « Chạm nghề phố cổ 2026 »
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