Culture-Sports

Un chef d’orchestre finlandais et une altiste vietnamienne à l’affiche de l’Opéra de Saïgon

Le chef d’orchestre finlandais Kalle Kuusava et l’altiste vietnamienne Pham Vu Thien Bao se produiront lors d’un concert exceptionnel à l’Opéra de Saïgon le 20 juin.

Le chef d'orchestre finlandais Kalle Kuusava dirigera le concert célébrant les grands compositeurs Tchaïkovski, Moussorgski et Bartók à l'Opéra de Saïgon le 20 juin. (Photo : Courtoisie de HBSO)
Le chef d'orchestre finlandais Kalle Kuusava dirigera le concert célébrant les grands compositeurs Tchaïkovski, Moussorgski et Bartók à l'Opéra de Saïgon le 20 juin. (Photo : Courtoisie de HBSO)


Hô Chi Minh-Ville, 19 juin (VNA) – Le chef d’orchestre finlandais Kalle Kuusava et l’altiste vietnamienne Pham Vu Thien Bao se produiront lors d’un concert exceptionnel à l’Opéra de Saïgon le 20 juin.

Le programme mettra à l’honneur des chefs-d’œuvre de trois grands compositeurs européens : les Russes Piotr Ilitch Tchaïkovski et Modeste Moussorgski, ainsi que le Hongrois Béla Bartók.

La soirée s’ouvrira avec l’Ouverture-fantaisie Roméo et Juliette de Tchaïkovski, composée en 1869. Remaniée à deux reprises, en 1870 puis en 1880, cette œuvre emblématique traduit avec force et lyrisme la tragique histoire d’amour imaginée par William Shakespeare. Elle sera interprétée par l’Orchestre symphonique du Théâtre de ballet et d’opéra de Hô Chi Minh-Ville (HBSO).

Pham Vu Thien Bao, altiste solo de l’Orchestre symphonique du HBSO, interprétera ensuite le Concerto pour alto de Béla Bartók, l’une des dernières œuvres du compositeur hongrois. Cette partition, empreinte des traditions musicales d’Europe centrale et orientale, met particulièrement en valeur les sonorités chaleureuses et expressives de l’alto.

Diplômé d’un master d’alto avec les félicitations du jury en 2013, Pham Vu Thien Bao a ensuite obtenu le Diplôme d’Artiste Interprète du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Au cours de sa carrière, il a reçu plusieurs distinctions en France et s’est produit avec des ensembles prestigieux tels que le London Symphony Orchestra et l’Orchestre de l’Opéra et Ballet national du Vietnam. Il a également collaboré avec des chefs d’orchestre renommés, dont François-Xavier Roth et Tetsuji Honna.

La seconde partie du concert sera consacrée à Tableaux d’une exposition, célèbre suite de Modeste Moussorgski inspirée par une exposition des œuvres du peintre et architecte russe Viktor Hartmann. Composée à l’origine pour piano en 1874, cette œuvre évoque musicalement dix tableaux de l’artiste. L’Orchestre symphonique du HBSO en interprétera la version orchestrale réalisée par le compositeur français Maurice Ravel.

Le concert sera dirigé par Kalle Kuusava, lauréat du Concours européen de direction d’orchestre d’Oslo en 2013 et du Concours Evgeny Svetlanov à Paris en 2014.

Titulaire d’un master en direction d’orchestre de l’Académie norvégienne de musique d’Oslo, Kalle Kuusava a travaillé à l’Opéra national de Norvège de 2008 à 2018 ainsi qu’à l’Opéra de Zurich durant la saison 2007-2008.

Reconnu pour sa polyvalence et sa passion, il s’est illustré dans les domaines de l’opéra, de la musique symphonique et du ballet. Au fil de sa carrière, il a dirigé de nombreuses formations et institutions prestigieuses, notamment l’Opéra national de Finlande, le Ballet de Monte-Carlo, l’Orchestre philharmonique national de Russie, l’Orchestre de l’Opéra national du Pays de Galles ainsi que le HBSO.

Le concert débutera à 20h00 à l’Opéra de Saïgon, situé au 7, place Lam Son, dans le quartier de Sai Gon de Hô Chi Minh-Ville. - VNA

source
#orchestre finlandais #Opéra de Saïgon
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Des bénévoles de l’Association des Vietnamiens et de l’Association d’amitié Nagasaki–Vietnam participent à une visite commémorative et au nettoyage de la tombe de la princesse Ngoc Hoa, également connue au Japon sous le nom de "Princesse Anio". Photo : VNA

D’une union historique à un symbole de l’amitié vietnamo-japonaise

Quatre siècles après l’union de la princesse vietnamienne Ngoc Hoa et du marchand japonais Araki Sotaro, leur histoire continue d’incarner les liens d’amitié entre le Vietnam et le Japon. À Nagasaki, le lancement du projet de comédie musicale "Princesse Anio" met à l’honneur cet héritage historique et culturel partagé, symbole du rapprochement entre les deux peuples.

Inauguration du Village de la céramique vietnamienne à Da Nang. Photo: VNA

Le Village de la céramique vietnamienne ouvre ses portes à Da Nang

Développé par DHC Ceramics, le projet allie un espace d'exposition culturelle à des ateliers pratiques autour du patrimoine potier vietnamien. L’une des particularités du site réside dans la reproduction en céramique de plusieurs sites emblématiques de Da Nang tels que la pagode Linh Ung, les montagnes de Marbre, les collines de Ba Na ou encore le parc thermal de Nui Than Tai.

Poèmes et textes littéraires sur l’architecture de la Cité impériale de Huê : un « musée de la poésie » unique au monde

Poèmes et textes littéraires sur l’architecture de la Cité impériale de Huê : un « musée de la poésie » unique au monde

Les inscriptions littéraires ornant l’architecture de la Cité impériale de Huê regroupent poèmes, textes en prose, sentences parallèles et inscriptions monumentales en caractères chinois. Issues d’une sélection d’œuvres composées par les empereurs de la dynastie des Nguyen, elles constituent un exceptionnel « musée de la poésie », unique au monde par son ampleur et son intégration à l’espace architectural.

La consule générale du Vietnam à Busan, Doàn Phuong Lan, s’exprime lors de la cérémonie, à Daegu, en République de Corée. Photo : baoquocte.vn

Le Vietnam et la République de Corée élargissent leurs échanges culturels

Le consulat général du Vietnam à Busan s’est engagé à collaborer étroitement avec le KVCC afin d’organiser davantage d’activités culturelles, tandis que les autorités locales ont exprimé leur soutien aux programmes visant à aider les familles et les enfants vietnamo-sud-coréens à mieux comprendre la culture vietnamienne.

Colloque scientifique international intitulé « Collection photographique de l’EFEO : un potentiel patrimonial ». Photo: VNA

Près de 40.000 photographies de l’EFEO révèlent un précieux patrimoine documentaire

Réunis à Hanoï lors d’un colloque scientifique international, des chercheurs vietnamiens et étrangers ont souligné la valeur historique, scientifique et culturelle exceptionnelle de la collection photographique de l’École française d’Extrême-Orient (EFEO). Riche de près de 40.000 clichés réalisés entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, ce fonds documentaire pourrait constituer un candidat de premier plan à une inscription au registre du patrimoine documentaire mondial de l’UNESCO.

Visiteurs à l'exposition intitulée « Hoang Sa, Truong Sa – Mers et îles sacrées ». Photo : VNA

Une exposition d’archives sur Hoàng Sa et Truong Sa s’ouvre à Da Nang

Une exposition intitulée « Hoang Sa, Truong Sa – Mers et îles sacrées » a été inaugurée le 15 juin dans la ville centrale de Da Nang, à l’occasion de la Journée mondiale des océans (8 juin) et de la Semaine vietnamienne de la mer et des îles 2026. Réunissant près de 200 documents d’archives, cartes et photographies, l’événement vise à mettre en valeur les preuves historiques et juridiques liées à la souveraineté maritime du Vietnam, tout en sensibilisant le public au patrimoine documentaire national.

Le duo français de pop alternative Ojos entamera une tournée dans plusieurs villes du Vietnam. Photo : Institut français du Vietnam

Le duo français de pop alternative Ojos en tournée exceptionnelle au Vietnam en juin

Après plus d’une centaine de concerts à travers l’Europe, Ojos invite le public à découvrir un univers musical à la fois envoûtant, puissant et profondément sensible. Le duo mêle avec finesse sonorités électroniques, mélodies pop contemporaines et textes accessibles, créant un espace musical singulier et immédiatement reconnaissable.

Programme de démonstration collective de yoga tenu le 14 juin à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï célèbre le yoga, symbole de l’amitié entre le Vietnam et l’Inde

À l’occasion de la Journée internationale du yoga, célébrée le 21 juin, une démonstration collective de yoga a réuni à Hanoï de nombreux participants vietnamiens et indiens. L’événement a mis en valeur le rôle du yoga comme vecteur de bien-être, de dialogue interculturel et de rapprochement entre les peuples du Vietnam et de l’Inde.

Des performances artistiques lors de la soirée d'ouverture de la Semaine internationale de musique de Hué. Photo : VNA

Hue donne le coup d’envoi de sa Semaine internationale de la musique 2026

La Semaine internationale de la musique de Hue 2026 a été inaugurée le 13 juin dans l’ancienne cité impériale, ouvrant six soirées de spectacles gratuits réunissant des artistes vietnamiens et internationaux. À travers une programmation mêlant traditions et modernité, l’événement ambitionne de renforcer le rayonnement culturel de Hue et de consolider son statut de « Ville des Festivals » du Vietnam.

Les visiteurs découvrent des produits raffinés issus des villages de la soie vietnamienne présenté à la maison communale de Yen Thai, dans l’arrondissement de Hoan Kiem à Hanoï. Photo: hanoimoi.vn

« À la découverte des métiers du Vieux Quartier » : immersion dans l’univers de la soie au coeur de Hanoi

Dans la maison communale de Yen Thai, au cœur du Vieux Quartier de Hanoï, le programme culturel « Chạm nghề phố cổ 2026 » met à l’honneur la soie vietnamienne à travers un parcours immersif mêlant découverte, transmission et savoir-faire artisanal. Entre démonstrations de tissage, initiation des visiteurs et présentation de soies emblématiques des grands villages de métier, l’événement valorise un patrimoine vivant tout en soulignant son adaptation aux usages contemporains et son importance culturelle pour les jeunes générations.

Les habitants de la zone frontalière d’An Giang valorisent le jonc gris pour fabriquer des objets d’artisanat

Les habitants de la zone frontalière d’An Giang valorisent le jonc gris pour fabriquer des objets d’artisanat

Dans les zones frontalières avec le Cambodge, les abondantes ressources en jonc gris (Lepironia articulata, ou cỏ bàng) constituent une précieuse matière première pour les habitants d’An Giang. Ceux-ci en tirent une large gamme de produits artisanaux, allant des sacs à main et portefeuilles aux paniers, articles ménagers et objets de décoration. Cette activité génère des revenus stables, tout en contribuant au développement économique local et à l’amélioration du niveau de vie des habitants.