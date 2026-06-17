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D’une union historique à un symbole de l’amitié vietnamo-japonaise

Quatre siècles après l’union de la princesse vietnamienne Ngoc Hoa et du marchand japonais Araki Sotaro, leur histoire continue d’incarner les liens d’amitié entre le Vietnam et le Japon. À Nagasaki, le lancement du projet de comédie musicale "Princesse Anio" met à l’honneur cet héritage historique et culturel partagé, symbole du rapprochement entre les deux peuples.

Des bénévoles de l’Association des Vietnamiens et de l’Association d’amitié Nagasaki–Vietnam participent à une visite commémorative et au nettoyage de la tombe de la princesse Ngoc Hoa, également connue au Japon sous le nom de "Princesse Anio". Photo : VNA
Des bénévoles de l’Association des Vietnamiens et de l’Association d’amitié Nagasaki–Vietnam participent à une visite commémorative et au nettoyage de la tombe de la princesse Ngoc Hoa, également connue au Japon sous le nom de "Princesse Anio". Photo : VNA

Tokyo (VNA) - La consule générale du Vietnam à Fukuoka, Trinh Thi Mai Phuong, a participé, le week-end dernier, à la cérémonie de lancement du projet de comédie musicale "Princesse Anio" à Nagasaki, dans le sud-ouest du Japon.

L’événement a réuni des responsables locaux, des représentants de l’Association d’amitié Nagasaki–Vietnam, des membres de la communauté vietnamienne ainsi que de nombreux habitants de Nagasaki.

Selon l’histoire, la princesse Ngoc Hoa, fille du seigneur Nguyen Phuc Nguyen, épousa en 1620 le marchand japonais Araki Sotaro, qu’elle avait rencontré à Hoi An lors de ses voyages commerciaux. Installée ensuite à Nagasaki, elle est considérée comme la première épouse étrangère de l’histoire du Japon. Affectueusement surnommée "Anio" par les Japonais, en référence à l’expression vietnamienne "Anh ơi" qu’elle adressait à son époux, elle demeure aujourd’hui une figure familière de la mémoire locale.

Leur histoire d’amour transocéanique demeure aujourd’hui un symbole intemporel d’amour et de fidélité, ainsi qu’un véritable ambassadeur culturel entre les peuples vietnamien et japonais. Elle a inspiré de nombreuses œuvres artistiques, dont la comédie musicale "Princesse Anio", présentée à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.

S’exprimant lors de la cérémonie, la consule générale Trinh Thi Mai Phuong a souligné que cette histoire ne constituait pas seulement une union historique, mais aussi un symbole vivant de plus de 400 ans d’échanges amicaux entre le Vietnam et le Japon. Sur ce socle historique particulier, le projet de comédie musicale "Princesse Anio" contribue à rapprocher du public contemporain, en particulier des jeunes générations, les valeurs communes d’amitié, de compréhension mutuelle et de respect entre les deux peuples.

Elle a réaffirmé que la culture et les échanges entre les peuples demeuraient l’un des fondements essentiels des relations vietnamo-japonaises. La représentation de cette histoire permet de mieux faire connaître l’histoire et les traditions des deux pays tout en renforçant les liens de confiance et d’amitié entre leurs peuples.

Avant la cérémonie, la consule générale et les participants se sont recueillis sur la tombe de la princesse Ngoc Hoa et de la famille d’Araki Sotaro à Nagasaki, en hommage à cette page singulière de l’histoire des relations vietnamo-japonaises. -VNA

#amitié vietnamo-japonaise #princesse vietnamienne Ngoc Hoa #Princesse Anio #Japon
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