Culture-Sports

Hue met en lumière la beauté discrète de ses portes patrimoniales

Organisée dans le cadre du Festival de Hue 2026, l’exposition « Les portes du patrimoine de Huê » réunit 45 œuvres inspirées des portes, remparts et passages historiques de l’ancienne capitale.

L’exposition « Les portes du patrimoine de Huê » réunit 45 œuvres inspirées des portes, remparts et passages historiques de l’ancienne capitale. Photo: VNA
L’exposition « Les portes du patrimoine de Huê » réunit 45 œuvres inspirées des portes, remparts et passages historiques de l’ancienne capitale. Photo: VNA

Hue (VNA) – Le Centre de conservation des monuments de Hue a inauguré, dans l’après-midi du 14 juin, l’exposition intitulée « Les portes du patrimoine de Hue », l’une des activités culturelles phares du Festival de Hue 2026.

L’exposition réunit 45 œuvres réalisées par des artistes ayant participé à la cinquième édition du Camp de création artistique et patrimoine, organisée du 10 mai au 10 juin 2026. Durant cette résidence, les peintres ont exploré les portes, remparts, passages et ouvertures anciennes du complexe monumental de Hue afin d’en saisir la beauté architecturale, les valeurs esthétiques et les traces laissées par l’histoire au fil des siècles.

Bien au-delà de leur fonction architecturale, ces portes patrimoniales symbolisent un lien entre le passé et le présent. Chacune raconte une histoire, porte la mémoire d’une époque et reflète la richesse culturelle de l’ancienne capitale.

Des majestueuses portes de la Cité impériale aux entrées couvertes de mousse des mausolées royaux et des temples, en passant par les ouvertures plus discrètes disséminées dans les vestiges historiques, ces éléments architecturaux ont constitué une source d’inspiration féconde pour les artistes. À travers leurs créations, ceux-ci ont cherché non seulement à restituer la beauté du patrimoine, mais aussi à révéler les significations et les récits qui se cachent derrière chaque porte et chaque passage.

vnanet-trien-lam2.jpg
Cérémonie d'ouverture de l'exporistion. Photo: VNA

Les œuvres exposées témoignent d’un dialogue entre les artistes et l’univers culturel de Hue, entre mémoire et création, héritage historique et regard contemporain. Couleurs, formes et compositions traduisent des sensibilités diverses, à l’image de la richesse du patrimoine de l’ancienne cité impériale.

Selon Nguyen Phuoc Hai Trung, directeur adjoint du Centre de conservation des monuments de Hue, l’exposition rassemble des œuvres riches en émotions, variées dans leurs expressions artistiques et profondes dans leur contenu. Elle contribue à mettre en valeur le patrimoine de Hue et à sensibiliser le public à l’importance de sa préservation et de sa transmission.

L’événement illustre aussi le rôle de l’art contemporain dans la valorisation du patrimoine, en offrant de nouveaux regards sur les valeurs culturelles et historiques de l’ancienne capitale impériale.

À cette occasion, les organisateurs ont remis des prix à neuf artistes dont les œuvres ont été distinguées lors de la cinquième édition du Camp de création artistique et patrimoine. -VNA

#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Centre de conservation des monuments de Huê #Huê #patrimoine #Festival de Huê #portes
Suivez VietnamPlus

La culture éclaire la voie

Sur le même sujet

Cérémonie d'ouverture de la Foire commerciale du Festival de Huê 2026. Photo: VNA

Ouverture de la Foire commerciale du Festival de Huê 2026

Organisée dans le cadre de la Semaine du Festival international des arts de Huê 2026, la manifestation réunit entreprises, coopératives et organisations de promotion commerciale venues de nombreuses localités du pays afin de renforcer les échanges économiques et de valoriser les produits vietnamiens.

Voir plus

Le duo français de pop alternative Ojos entamera une tournée dans plusieurs villes du Vietnam. Photo : Institut français du Vietnam

Le duo français de pop alternative Ojos en tournée exceptionnelle au Vietnam en juin

Après plus d’une centaine de concerts à travers l’Europe, Ojos invite le public à découvrir un univers musical à la fois envoûtant, puissant et profondément sensible. Le duo mêle avec finesse sonorités électroniques, mélodies pop contemporaines et textes accessibles, créant un espace musical singulier et immédiatement reconnaissable.

Programme de démonstration collective de yoga tenu le 14 juin à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï célèbre le yoga, symbole de l’amitié entre le Vietnam et l’Inde

À l’occasion de la Journée internationale du yoga, célébrée le 21 juin, une démonstration collective de yoga a réuni à Hanoï de nombreux participants vietnamiens et indiens. L’événement a mis en valeur le rôle du yoga comme vecteur de bien-être, de dialogue interculturel et de rapprochement entre les peuples du Vietnam et de l’Inde.

Des performances artistiques lors de la soirée d'ouverture de la Semaine internationale de musique de Hué. Photo : VNA

Hue donne le coup d’envoi de sa Semaine internationale de la musique 2026

La Semaine internationale de la musique de Hue 2026 a été inaugurée le 13 juin dans l’ancienne cité impériale, ouvrant six soirées de spectacles gratuits réunissant des artistes vietnamiens et internationaux. À travers une programmation mêlant traditions et modernité, l’événement ambitionne de renforcer le rayonnement culturel de Hue et de consolider son statut de « Ville des Festivals » du Vietnam.

Les visiteurs découvrent des produits raffinés issus des villages de la soie vietnamienne présenté à la maison communale de Yen Thai, dans l’arrondissement de Hoan Kiem à Hanoï. Photo: hanoimoi.vn

« À la découverte des métiers du Vieux Quartier » : immersion dans l’univers de la soie au coeur de Hanoi

Dans la maison communale de Yen Thai, au cœur du Vieux Quartier de Hanoï, le programme culturel « Chạm nghề phố cổ 2026 » met à l’honneur la soie vietnamienne à travers un parcours immersif mêlant découverte, transmission et savoir-faire artisanal. Entre démonstrations de tissage, initiation des visiteurs et présentation de soies emblématiques des grands villages de métier, l’événement valorise un patrimoine vivant tout en soulignant son adaptation aux usages contemporains et son importance culturelle pour les jeunes générations.

Les habitants de la zone frontalière d’An Giang valorisent le jonc gris pour fabriquer des objets d’artisanat

Les habitants de la zone frontalière d’An Giang valorisent le jonc gris pour fabriquer des objets d’artisanat

Dans les zones frontalières avec le Cambodge, les abondantes ressources en jonc gris (Lepironia articulata, ou cỏ bàng) constituent une précieuse matière première pour les habitants d’An Giang. Ceux-ci en tirent une large gamme de produits artisanaux, allant des sacs à main et portefeuilles aux paniers, articles ménagers et objets de décoration. Cette activité génère des revenus stables, tout en contribuant au développement économique local et à l’amélioration du niveau de vie des habitants.

Jardins luxuriants, étangs paisibles et murs couverts de mousse composent un décor empreint de calme, invitant à la contemplation. Photo : Vietnam+

La pagode Minh Thanh, un air du Japon au cœur de Gia Lai

Nichée dans la ville de Pleiku, province de Gia Lai, la pagode Minh Thanh séduit par son architecture inspirée du Japon. Entre spiritualité et beauté architecturale, elle est devenue l’un des sites culturels et touristiques les plus emblématiques de la province de Gia Lai.

Spectacle lors de la cérémonie de lancement de la série d’événements sur la sécurité nationale. Photo: VNA

Une série d’événements sur la sécurité nationale à l’affiche à Hô Chi Minh-Ville

Du 11 au 14 juin, la série d’événements propose des expositions, des installations interactives et des activités de sensibilisation du public, avec un gala de clôture le 13 juin. L’exposition retraçant l’histoire des forces de sécurité populaires à travers des documents, des photographies, des objets et des technologies numériques en est un temps fort.

Des lotus anciens de Hué sont sélectionnés pour parfumer le thé. Photo : VNA

L’art du thé au lotus de Hué : quand la fleur sublime l’infusion

Pour confectionner le thé au lotus, l’artisan doit faire preuve d’une minutie extrême. Il se lève à l’aube afin de sélectionner des fleurs répondant à des critères particulièrement rigoureux, privilégiant celles qui n’ont pas encore pleinement éclos et dont la fraîcheur est irréprochable. Avec une infinie délicatesse, il insère ensuite le thé au cœur de lotus blancs anciens, véritable écrin naturel aux parfums subtils. Le thé y repose durant toute une journée, exposé aux éléments, absorbant patiemment l’essence florale et la fragrance délicate du lotus, jusqu’à atteindre une harmonie aromatique d’une grande finesse.

Les délégués participant à la 107e réunion du Bureau de l’Association internationale des maires francophones (AIMF). Photo : VNA

Huê renforce son rayonnement au sein de la Francophonie

À l’occasion de la 107e réunion du Bureau de l’Association internationale des maires francophones (AIMF), organisée à Namur en Belgique, la ville de Huê a réaffirmé son engagement en faveur de la coopération internationale, de la préservation du patrimoine et du développement durable, tout en consolidant sa place au sein du réseau des villes francophones.

Des visiteurs découvrent des produits d’artisanat traditionnel vietnamien lors de l’événement. Photo : VNA

Coupe du monde 2026 : le Vietnam laisse son empreinte au grand rendez-vous culturel international

À l’occasion d’Aldea Global 2026, grand rendez-vous culturel international organisé à Mexico en marge de la Coupe du monde de la FIFA 2026, le Vietnam met à l’honneur son patrimoine, sa culture et sa gastronomie auprès du public mexicain et international. Sa participation à cet événement prestigieux illustre le rayonnement croissant du pays sur la scène mondiale et son engagement en faveur du dialogue interculturel et des échanges entre les peuples.