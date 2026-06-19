Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur du patrimoine auprès de l’UNESCO

Paris (VNA) - Du 16 au 19 juin à Paris, le vice-ministre des Affaires étrangères et président de la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, Ngo Le Van, a participé à la 11e session de l’Assemblée générale des États parties à la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.



Cette participation visait à promouvoir les dossiers de conservation et les candidatures du patrimoine vietnamien, tout en renforçant la coopération avec l'UNESCO.



S'exprimant devant plus de 650 délégués représentant 185 pays et une centaine d’observateurs, Ngo Le Van a salué les efforts visant à faire de la Convention de 2003 un cadre de coopération important pour la sauvegarde du patrimoine culturel, la promotion de la diversité culturelle, le dialogue entre les communautés et le développement durable.



Il a souligné qu'en deux décennies d'existence, la Convention de 2003 entrait dans une nouvelle phase où la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel devait non seulement préserver les valeurs traditionnelles, mais aussi renforcer la résilience des communautés, promouvoir l'éducation et favoriser des moyens de subsistance durables.

Le vice-ministre des Affaires étrangères et président de la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, Ngo Le Van, prend la parole lors de l'événement. Photo: VNA

Le chef de la délégation vietnamienne a proposé à l'UNESCO et aux États membres de mobiliser des ressources innovantes, d'exploiter les nouvelles technologies et de renforcer les synergies entre les différentes conventions culturelles, notamment la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972.



Il a rappelé que le Vietnam, fort de ses 17 éléments inscrits sur les listes du patrimoine culturel immatériel, considérait la culture à la fois comme un fondement spirituel, un objectif et un moteur du développement durable. Il a également mis en avant les efforts du pays pour perfectionner son cadre juridique, placer les communautés au cœur des politiques de sauvegarde et associer la protection du patrimoine à l’éducation, au tourisme durable et à la transformation numérique.



Alors que le Vietnam arrive au terme de son mandat au sein du Comité intergouvernemental de la Convention pour la période 2022-2026, Ngo Le Van a assuré que le pays continuerait à jouer un rôle actif, responsable et constructif, en coopération avec l’UNESCO et ses États membres.



En marge de la session, le vice-ministre vietnamien a eu des rencontres avec le directeur général de l'UNESCO, Khaled El-Enany, le président de de la Conférence générale de l’UNESCO, Khondker M. Talha, des responsables du Centre du patrimoine mondial et de l’ICOMOS, ainsi que des ministres de la Culture et des chefs de délégation de plusieurs pays.



Le vice-ministre des Affaires étrangères et président de la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, Ngo Le Van (gauche), rencontre le directeur général de l'UNESCO, Khaled El-Enany. Photo: VNA

Lors de ces échanges, Ngo Le Van a réaffirmé l’importance que le Vietnam attache à son partenariat avec l’UNESCO et son soutien aux efforts de réforme de l’organisation, notamment dans le cadre de l’initiative UNESCO80.



Ces rencontres ont également permis de promouvoir les dossiers de candidature vietnamiens, dont le chant rituel Mo Muong et le site archéologique d’Oc Eo - Ba The, ainsi que de solliciter une assistance technique pour la restauration et la valorisation de la Citadelle impériale de Thang Long.



Les discussions ont en outre porté sur la préparation du 50e anniversaire des relations entre le Vietnam et l’UNESCO en 2026.



Les responsables de l’UNESCO ont salué le dynamisme du Vietnam, sa vision stratégique ainsi que ses politiques de développement culturel. Ils ont également encouragé le pays à partager davantage son expérience en matière d’équilibre entre préservation du patrimoine, valorisation culturelle, développement touristique durable et amélioration des conditions de vie des communautés.



Le Vietnam et l’UNESCO prévoient de signer un cadre de coopération pour la période 2026-2030 et d’organiser des célébrations majeures à Paris et à Hanoï.



Le directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany, a officiellement accepté l’invitation à effectuer une visite officielle au Vietnam, réaffirmant que le pays demeurait un membre actif, responsable et apportant d’importantes contributions à l’UNESCO. -VNA