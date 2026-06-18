Politique

Les Assemblées nationales promeuvent les accords Vietnam-République de Corée

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân a salué le développement positif des relations bilatérales dans divers domaines. La République de Corée demeure le premier investisseur étranger au Vietnam, avec un stock d’investissement de 101 milliards de dollars jusqu’en mai 2026. Elle se classe deuxième en matière de coopération touristique, avec plus de cinq millions de visites réciproques enregistrées en 2025, et troisième en matière de coopération commerciale, avec des échanges bilatéraux de 89 milliards de dollars en 2025.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân (à gauche), serre la main de l’ambassadeur de la République de Corée, Choi Young Sam, à Hanoi, le 18 juin. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân (à gauche), serre la main de l’ambassadeur de la République de Corée, Choi Young Sam, à Hanoi, le 18 juin. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a souligné jeudi 18 juin l’importance de renforcer le rôle des organes législatifs vietnamien et sud-coréen dans la mise en œuvre des accords de coopération bilatérale, lors de la réception de l’ambassadeur de la République de Corée, Choi Young Sam, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.

Le législateur suprême a félicité l’ambassadeur sud-coréen pour la réussite de son mandat et a salué sa contribution significative au renforcement des relations entre les deux pays, notamment en matière de coopération parlementaire et d’échanges populaires, qui ont permis d’approfondir le partenariat stratégique global Vietnam- République de Corée.

Il a salué le développement positif des relations bilatérales dans divers domaines. La République de Corée demeure le premier investisseur étranger au Vietnam, avec un stock d’investissement de 101 milliards de dollars jusqu’en mai 2026. Elle se classe deuxième en matière de coopération touristique, avec plus de cinq millions de visites réciproques enregistrées en 2025, et troisième en matière de coopération commerciale, avec des échanges bilatéraux de 89 milliards de dollars en 2025.

Les échanges entre les deux peuples continuent également de se renforcer, avec près de 400.000 citoyens vietnamiens en République de Corée et plus de 200.000 citoyens sud-coréens vivant et travaillant au Vietnam.

Durant la mission de Choi Young Sam, les relations bilatérales ont connu des progrès notables, notamment en matière de diplomatie parlementaire. La coopération entre les organes législatifs des deux pays s’est intensifiée, de même que les échanges entre jeunes parlementaires. Par ailleurs, les Groupes d’amitié parlementaire Vietnam-République de Corée ont mené de nombreuses activités de coopération, contribuant ainsi à renforcer la confiance politique et les liens bilatéraux.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a réaffirmé l’importance que le Vietnam accorde à ses relations avec la République de Corée, et a exprimé sa volonté de promouvoir une coopération plus approfondie et plus efficace.

À cet égard, il a proposé de renforcer les échanges entre les commissions spécialisées, les groupes d’amitié parlementaire et les femmes parlementaires des deux pays, ainsi que de développer le rôle des parlements dans la promotion d’engagements, d’accords, de projets et de programmes de coopération d’envergure. Il a également plaidé pour une coordination et un partage d’informations accrus sur les activités législatives de chaque nation.

vnanet-tran-thanh-man-choi-young-sam-3360.jpg
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân reçoit l’ambassadeur de la République de Corée, Choi Young Sam, à Hanoi, le 18 juin. Photo: VNA

Il a réitéré l’engagement du Vietnam à maintenir un environnement juridique transparent et favorable pour les investisseurs étrangers, notamment aux entreprises sud-coréennes, garantissant ainsi des conditions stables pour les investissements à long terme. Il a également affirmé que le Vietnam continuera de soutenir la communauté sud-coréenne au Vietnam et de lui créer des conditions favorables.

Le législateur suprême vietnamien s’est dit convaincu que Choi Young Sam continuerait de contribuer au renforcement du partenariat stratégique global entre les deux pays après la fin de sa mission.

Il a saisi cette occasion pour remercier le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Cho Jeong Sik, de son invitation à effectuer une visite officielle dans le pays afin d’échanger des idées sur les mesures visant à renforcer la coopération bilatérale, notamment parlementaire.

Pour sa part, Choi Young Sam s’est dit satisfait d’avoir contribué au développement des relations entre les deux pays durant son mandat. Il a souligné que les échanges de délégations se sont poursuivis régulièrement, tandis que la coopération économique, commerciale et d’investissement a continué de se développer, non seulement dans les secteurs traditionnels, mais aussi dans de nouveaux domaines tels que la science et la technologie, la transformation numérique et l’intelligence artificielle.

Le diplomate sud-coréen a remercié les dirigeants de l’Assemblée nationale et de ses organes pour leur soutien durant son mandat. Il s’est dit convaincu qu’avec le soutien des organes législatifs des deux pays, les relations bilatérales continueront de se renforcer, en particulier dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’énergie, de la science et de la technologie et des échanges entre les peuples.

Enfin, il a affirmé que, quelles que soient les responsabilités qu’il assumera à l’avenir, il continuera de contribuer au renforcement des relations entre le Vietnam et la République de Corée, ainsi qu’à la coopération entre leurs Assemblées nationales, dans l’intérêt de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde. – VNA

source
#président de l’Assemblée nationale du Vietnam #Trân Thanh #ambassadeur de la République de Corée #Choi Young Sam #partenariat stratégique global Vietnam- République de Corée
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et d’autres dirigeants des pays membres de l’ASEAN au Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie, à Kazan. Photo : VNA

L’ASEAN et la Russie plaident pour le renforcement de l’intégration eurasiatique

Le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et d’autres dirigeants des pays membres de l’ASEAN ont considéré que l’intégration eurasiatique est une tendance naturelle et inévitable pour les deux régions face aux changements rapides et complexes du paysage géopolitique et géoéconomique, et aux perturbations des systèmes économiques, commerciaux et de chaînes d’approvisionnement mondiaux actuels.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (droite) et le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam reçoit le vice-président du Bundestag allemand Bodo Ramelow

Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens attachaient une grande importance au partenariat stratégique avec l’Allemagne, considérée comme l’un des partenaires les plus importants du Vietnam en Europe, a déclaré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam lors de la rencontre du vice-président du Bundestag allemand Bodo Ramelow.

Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, offre des fleurs et adresse ses félicitations à l’ensemble du personnel de la VNA. Photo: VNA

La VNA appelée à consolider son rôle de média multimédia de premier plan

À l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne, Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, a salué les contributions de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’œuvre révolutionnaire du Parti et du pays, tout en l’appelant à renforcer son rôle de média multimédia de premier plan à l’ère de la transformation numérique.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s'exprime lors de la 30e réunion du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité, à Hanoi, le 18 juin. Photo: VNA

Le leader Tô Lâm demande de traiter définitivement les affaires graves et complexes

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a demandé de se concentrer notamment sur l’enquête et le traitement rigoureux des affaires liés au projet d’aéroport international de Long Thành, au projet de construction du siège du ministère des Affaires étrangères, et dans les secteurs de la sécurité alimentaire, de l’environnement, des minéraux, de l’énergie, du foncier, de la finance, de la banque et d’autres, des banques et d’autres secteurs clés.

Mme Le Thi Thuy a été réélue présidente de l’Union des femmes du Vietnam. Photo: VNA

Le Thi Thuy réélue présidente de l’Union des femmes du Vietnam

Réunie à Hanoï dans le cadre du 14e Congrès national des femmes, l’Union des femmes du Vietnam a réélu Le Thi Thuy à sa présidence pour le mandat 2026-2031. Cette réélection traduit la volonté de poursuivre les efforts en faveur du développement des mouvements féminins et de la promotion du rôle des femmes dans la nouvelle phase de développement du pays.

Le Premier ministre Le Minh Hung rencontre la communauté vietnamienne en Russie. Photo : VNA

Le PM Le Minh Hung rencontre la communauté vietnamienne en Russie

À Kazan, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hưng a rencontré les représentants des organismes vietnamiens et la communauté vietnamienne vivant en Russie. Il a salué leur rôle dans le renforcement des relations Vietnam-Russie et réaffirmé l’engagement du Parti et de l’État à soutenir les Vietnamiens de l’étranger, considérés comme une partie intégrante de la nation.

Ouverture du 8e Congrès national de l’Association des anciens combattants du Vietnam à Hanoï. Photo: VNA

Ouverture du 8e Congrès national de l’Association des anciens combattants du Vietnam

Placée sous le thème : "Valoriser les qualités des soldats de l’Oncle Hô, perpétuer la tradition de Fidélité – Solidarité – Exemplarité – Innovation afin de bâtir une Association des anciens combattants du Vietnam saine et forte, capable d’accomplir avec excellence toutes ses missions", cette édition réunit 456 délégués officiels représentant la volonté et les aspirations de plus de trois millions de membres à travers le pays.