Le Vietnam expose trois orientations pour booster le partenariat ASEAN-Russie

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Kazan (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a avancé trois axes majeurs pour pousser la coopération entre l’ASEAN et la Russie, lors de la séance plénière du Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie, jeudi 18 juin à Kazan, capitale de la République du Tatarstan, en Fédération de Russie.

Dans son allocution, il a affirmé que le Vietnam accordait toujours une grande importance à l’amitié traditionnelle et au partenariat stratégique global Vietnam-Russie, et qu’il soutient la Russie pour promouvoir son rôle et contribuer davantage à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement en Asie-Pacifique et dans le monde.

Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que, face à des changements complexes et imprévisibles, l’ASEAN et la Russie doivent œuvrer proactivement ensemble pour façonner un environnement plus stable, équilibré et durable.

Le Vietnam soutient le règlement pacifique des différends et des conflits sur la base du droit international, de la Charte des Nations Unies et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, et contribuant à promouvoir le dialogue et la recherche de solutions pacifiques et durables, a-t-il affirmé.

Le Vietnam se félicite de l’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran sur la situation au Moyen-Orient, et espère que les deux parties mettront effectivement en œuvre cet accord, en vue d’une paix durable dans l’intérêt de la région et de la communauté internationale, a-t-il indiqué.

Dans cet esprit, le Premier ministre Lê Minh Hung a présenté trois orientations majeures pour promouvoir les liens ASEAN-Russie efficaces et substantiels.

Premièrement, les deux parties sont exhortées à promouvoir la portée stratégique de leurs relations par l’organisation régulière des Sommets ASEAN-Russie, renforcer les relations entre l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) et l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, et promouvoir les principes et valeurs fondamentaux partagés et soutenus par les deux parties, a-t-il précisé.

Deuxièmement, l’ASEAN et la Russie sont encouragées à promouvoir une coopération plus substantielle par la levée des nœuds logistiques, d’accès aux marchés et de mécanismes de paiement, avec pour objectif de porter les échanges bilatéraux à 45 milliards de dollars d’ici 2035, et par la promotion de la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse, de la culture et du tourisme, a-t-il poursuivi.

Troisièmement, les deux parties auraient à élever leur autonomie et leur résilience, notamment en faisant de l’énergie un pilier essentiel de leur coopération, en établissant un mécanisme de priorisation de l’approvisionnement en engrais, en matières premières pour l’alimentation animale et en technologies agricoles ; à renforcer leur autonomie numérique, contribuant à la mise en œuvre de la Convention de Hanoi sur la lutte contre la cybercriminalité, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a également annoncé que le Vietnam accueillera le Sommet des jeunes diplomates ASEAN-Russie en 2027.

Renforcement du partenariat stratégique ASEAN-Russie

L’ASEAN et la Russie ont bâti un partenariat stratégique solide au cours des 35 dernières années, qui joue désormais un rôle stabilisateur important dans la région Asie-Pacifique, en pleine turbulence géopolitique.

En 2025, les échanges commerciaux entre l’ASEAN et la Russie se sont élevés à près de 18 milliards de dollars, soit une augmentation significative par rapport à la période d’avant Covid-19 ; le nombre d’arrivées de touristes russes en ASEAN en 2025 a atteint 3,2 millions, en hausse de 27% par rapport à 2024.

La Russie est actuellement un partenaire important de l’ASEAN dans les secteurs de l’énergie, des engrais et des céréales, tandis que l’ASEAN exporte vers la Russie des produits électroniques, des produits agricoles, des produits alimentaires transformés, des textiles et des biens de consommation.

S’exprimant lors du sommet, le président russe Vladimir Poutine a estimé que le monde est témoin de changements structurels ; les relations ASEAN-Russie, après 35 ans de développement, ont apporté une contribution importante au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

Il a affirmé que la Russie continuera de participer activement aux mécanismes dirigés par l’ASEAN, tels que la Réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN Plus (ADMM+), le Forum régional de l’ASEAN (ARF) et le Sommet de l’Asie de l’Est (EAS), et de promouvoir les relations entre l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) et l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie.

Le président Poutine a également souligné la nécessité pour les deux parties de doubler leurs échanges commerciaux bilatéraux au cours des dix prochaines années et de développer leur coopération dans des domaines tels que la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale, l’intelligence artificielle (IA), la science et la technologie, la biosécurité, l’énergie nucléaire civile, la connectivité et la logistique.

Les pays de l’ASEAN ont réaffirmé leur estime pour le rôle, la position et les contributions de la Russie dans le monde et dans la région Asie-Pacifique ; se sont félicités de la participation active de la Russie aux mécanismes dirigés par l’ASEAN dans la région ; et ont convenu que le partenariat stratégique ASEAN-Russie devrait renforcer davantage son rôle dans la contribution à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement dans la région.

ASEAN-Russie: Unité dans la diversité

Les deux parties se sont engagées à renforcer le dialogue de haut niveau et à approfondir leur coopération substantielle dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la science, de la technologie, de l’éducation, de la formation, des échanges populaires et des secteurs émergents tels que l’économie numérique, l’innovation, l’intelligence artificielle, la cybersécurité et la coopération maritime.

En particulier, les deux parties ont convenu de faire de l’énergie une priorité de leur coopération, et de renforcer leur coopération en matière de sécurité alimentaire et de chaînes d’approvisionnement agricoles, tout en provomouvant leur coopération culturelle pour resserrer davantage les liens entre les deux régions.

En outre, l’ASEAN et la Russie ont convenu de renforcer les liens entre l’ASEAN et l’Union économique eurasiatique (UEEA), d’utiliser efficacement les accords de libre-échange existants entre l’UEEA et le Vietnam et Singapour, de promouvoir la coopération entre l’ASEAN et l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et d’explorer les possibilités de coopération avec les BRICS...

Les pays ont insisté sur le dialogue, la coopération et le règlement pacifique des différends, fondés sur le droit international et la Charte des Nations Unies, sur la nécessité d’agir de manière responsable sur les questions relatives à la paix, le soutien au multilatéralisme et la promotion continue d’une architecture régionale ouverte, transparente et résiliente, dans laquelle l’ASEAN joue un rôle central.

Ils ont souligné l’importance de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté maritime et aérienne, ainsi que de la liberté de commerce, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. L’ASEAN et la Russie ont également salué l’accord récemment conclu entre les États-Unis et l’Iran concernant la situation au Moyen-Orient.

À l’issue du sommet, les dirigeants de l’ASEAN et de la Russie ont convenu d’adopter la Déclaration de Kazan 2026 «ASEAN-Russie : Solidarité dans la diversité – 35 ans ensemble», la Déclaration conjointe sur la coopération énergétique ASEAN-Russie, la Déclaration conjointe sur la coopération culturelle ASEAN-Russie, et le Plan d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique ASEAN-Russie (2026-2030). – VNA

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