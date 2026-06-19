Renforcement des liens entre Da Nang et l'Allemagne

Da Nang (VNA) - Le président du Comité populaire de la ville de Da Nang, Nguyen Manh Hung, a reçu le 19 juin à Da Nang le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow, afin d'examiner les perspectives de coopération bilatérale.

Lors de cette séance de travail, le dirigeant de Da Nang a exprimé le souhait de voir Bodo Ramelow continuer à soutenir les activités de coopération entre sa ville et les localités allemandes, en particulier le Land de Thuringe et la ville de Chemnitz. L'accent sera mis sur le développement des ressources humaines, dans le cadre du protocole d'accord conclu entre Da Nang et le Land de Thuringe ainsi que des partenariats établis depuis 2023 avec des établissements d'enseignement supérieur de cette région.

La municipalité encourage et soutient la création et l’extension des centres d'enseignement de l'allemand afin de permettre aux étudiants et aux travailleurs locaux d'améliorer leurs compétences linguistiques et de répondre aux exigences du marché du travail allemand.

En outre, Da Nang souhaite poursuivre la signature d'accords de coopération dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle avec des localités et des organismes allemands afin d'élargir les programmes de formation professionnelle à l'étranger et de favoriser le transfert de technologies de formation de haute qualité.

Nguyen Manh Hung a invité le vice-président du Bundestag à encourager les entreprises allemandes à investir dans les secteurs prioritaires de Da Nang, notamment les hautes technologies, l'industrie des semi-conducteurs, les énergies renouvelables, l'économie verte et la transformation numérique.

Saluant le dynamisme du développement de Da Nang, Bodo Ramelow a souligné le rôle important de la ville en tant que porte d'entrée commerciale majeure, dotée d'avantages en matière d’infrastructures portuaires et aéroportuaires.

Concernant le développement du centre financier international à Da Nang, il a suggéré de renforcer les liens avec la ville de Francfort et s'est engagé à soutenir l'établissement de ces connexions.

En matière d'éducation et de formation, Bodo Ramelow a estimé que Da Nang disposait d'un fort potentiel de coopération avec les établissements d'enseignement et les entreprises allemands. Selon lui, les deux parties devraient élaborer des programmes conjoints permettant l'obtention de diplômes reconnus à la fois au Vietnam et en Allemagne, afin d'élargir les perspectives professionnelles des jeunes.

L'Allemagne figure actuellement parmi les principaux partenaires européens de Da Nang dans les domaines de l'industrie, de la recherche, des sciences et technologies, de l'éducation et des échanges culturels.

Da Nang a établi des relations officielles avec le Land de Thuringe (2024) et la ville de Chemnitz (2026). La ville a également signé un protocole de coopération avec Frankfurt Main Finance concernant le développement d'un centre financier afin de partager des expériences en matière de finance numérique et de technologies financières.

En 2025, les exportations de Da Nang vers l'Allemagne ont atteint 77,3 millions de dollars, tandis que ses importations se sont élevées à 138,6 millions de dollars. À ce jour, la ville recense 24 projets d'investissement direct étranger en provenance d'Allemagne, représentant un capital total de 233,3 millions de dollars.

Le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow, visite l'école professionnelle Don Bosco. Photo: VNA

Toujours le 19 juin, la délégation allemande s'est rendue à l'école professionnelle Don Bosco ainsi que dans plusieurs entreprises allemandes implantées à Da Nang. -VNA

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