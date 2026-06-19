Politique

Renforcement des liens entre Da Nang et l'Allemagne

L'Allemagne figure actuellement parmi les principaux partenaires européens de Da Nang dans les domaines de l'industrie, de la recherche, des sciences et technologies, de l'éducation et des échanges culturels.

Le président du Comité populaire de la ville de Da Nang, Nguyen Manh Hung (droite), remet un cadeau au vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow. Photo: VNA
Le président du Comité populaire de la ville de Da Nang, Nguyen Manh Hung (droite), remet un cadeau au vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Le président du Comité populaire de la ville de Da Nang, Nguyen Manh Hung, a reçu le 19 juin à Da Nang le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow, afin d'examiner les perspectives de coopération bilatérale.

Lors de cette séance de travail, le dirigeant de Da Nang a exprimé le souhait de voir Bodo Ramelow continuer à soutenir les activités de coopération entre sa ville et les localités allemandes, en particulier le Land de Thuringe et la ville de Chemnitz. L'accent sera mis sur le développement des ressources humaines, dans le cadre du protocole d'accord conclu entre Da Nang et le Land de Thuringe ainsi que des partenariats établis depuis 2023 avec des établissements d'enseignement supérieur de cette région.

La municipalité encourage et soutient la création et l’extension des centres d'enseignement de l'allemand afin de permettre aux étudiants et aux travailleurs locaux d'améliorer leurs compétences linguistiques et de répondre aux exigences du marché du travail allemand.

En outre, Da Nang souhaite poursuivre la signature d'accords de coopération dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle avec des localités et des organismes allemands afin d'élargir les programmes de formation professionnelle à l'étranger et de favoriser le transfert de technologies de formation de haute qualité.

Nguyen Manh Hung a invité le vice-président du Bundestag à encourager les entreprises allemandes à investir dans les secteurs prioritaires de Da Nang, notamment les hautes technologies, l'industrie des semi-conducteurs, les énergies renouvelables, l'économie verte et la transformation numérique.

Saluant le dynamisme du développement de Da Nang, Bodo Ramelow a souligné le rôle important de la ville en tant que porte d'entrée commerciale majeure, dotée d'avantages en matière d’infrastructures portuaires et aéroportuaires.

Concernant le développement du centre financier international à Da Nang, il a suggéré de renforcer les liens avec la ville de Francfort et s'est engagé à soutenir l'établissement de ces connexions.

En matière d'éducation et de formation, Bodo Ramelow a estimé que Da Nang disposait d'un fort potentiel de coopération avec les établissements d'enseignement et les entreprises allemands. Selon lui, les deux parties devraient élaborer des programmes conjoints permettant l'obtention de diplômes reconnus à la fois au Vietnam et en Allemagne, afin d'élargir les perspectives professionnelles des jeunes.

L'Allemagne figure actuellement parmi les principaux partenaires européens de Da Nang dans les domaines de l'industrie, de la recherche, des sciences et technologies, de l'éducation et des échanges culturels.

Da Nang a établi des relations officielles avec le Land de Thuringe (2024) et la ville de Chemnitz (2026). La ville a également signé un protocole de coopération avec Frankfurt Main Finance concernant le développement d'un centre financier afin de partager des expériences en matière de finance numérique et de technologies financières.

En 2025, les exportations de Da Nang vers l'Allemagne ont atteint 77,3 millions de dollars, tandis que ses importations se sont élevées à 138,6 millions de dollars. À ce jour, la ville recense 24 projets d'investissement direct étranger en provenance d'Allemagne, représentant un capital total de 233,3 millions de dollars.

vnanet-duc-1.jpg
Le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow, visite l'école professionnelle Don Bosco. Photo: VNA

Toujours le 19 juin, la délégation allemande s'est rendue à l'école professionnelle Don Bosco ainsi que dans plusieurs entreprises allemandes implantées à Da Nang. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Da Nang #Allemagne #Bodo Ramelow #intégration internationale #centre financier international Da Nang Allemagne
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (droite) et le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam reçoit le vice-président du Bundestag allemand Bodo Ramelow

Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens attachaient une grande importance au partenariat stratégique avec l’Allemagne, considérée comme l’un des partenaires les plus importants du Vietnam en Europe, a déclaré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam lors de la rencontre du vice-président du Bundestag allemand Bodo Ramelow.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale vietnamien, Nguyen Thi Thanh,rencontre le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow. Photo: VNA

Renforcement de la coopération entre l'AN vietnamienne et le Bundestag allemand

Réaffirmant que le Vietnam accorde une grande importance au rôle de l'Allemagne en Europe et dans le monde, la vice-présidente de l’Assemblée nationale vietnamien, Nguyen Thi Thanh, s'est réjouie du développement positif du partenariat stratégique des deux pays, soutenu par des échanges de haut niveau et des liens économiques dynamiques.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a reçu le 16 juin à Hanoï, le vice-président du Bundestag de la République fédérale d’Allemagne, Bodo Ramelow, en visite officielle au Vietnam.

Le Vietnam et l’Allemagne misent sur la coopération législative

À l’occasion de la visite officielle au Vietnam du vice-président du Bundestag, Bodo Ramelow, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a réaffirmé la volonté des deux pays d’approfondir leur partenariat stratégique, notamment à travers une coopération accrue entre leurs organes législatifs dans les domaines de l’élaboration des lois, de la transformation numérique, de l’innovation et du développement durable.

Voir plus

Séance plénière du Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie. Photo: VNA

Le PM Lê Minh Hung au Sommet ASEAN-Russie : le Vietnam affirme son rôle de passerelle

La visite du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et sa participation au Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie ont permis de mettre en lumière le rôle du Vietnam dans le développement des relations entre la Russie et l’ASEAN, tout en ouvrant une nouvelle phase du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie.

Le chef de la diplomatie Lê Hoai Trung. Photo: Ministère des Affaires étrangères

À Kazan, le sommet ASEAN-Russie ouvre un nouveau cycle de coopération

La participation du Premier ministre Lê Minh Hưng au commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie organisé à Kazan les 17 et 18 juin a permis de consolider le partenariat entre l’ASEAN et la Russie tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour le Partenariat stratégique global Vietnam-Russie. Selon le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung, la rencontre a marqué une étape importante dans l’approfondissement de la coopération régionale et bilatérale.

Le Premier ministre Le Minh Hung termine sa visite de travail en Russie. Photo : VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung termine avec succès sa visite de travail en Russie

De retour à Hanoï le 19 juin après une visite de travail en Russie, le Premier ministre Le Minh Hung a achevé une série d’activités diplomatiques, économiques et communautaires à Kazan. Sa participation au Sommet commémorant le 35ᵉ anniversaire des relations ASEAN-Russie a permis de réaffirmer le rôle du Vietnam au sein de l’ASEAN et de donner une nouvelle impulsion au partenariat stratégique global Vietnam-Russie.

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et d’autres dirigeants des pays membres de l’ASEAN au Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie, à Kazan. Photo : VNA

L’ASEAN et la Russie plaident pour le renforcement de l’intégration eurasiatique

Le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et d’autres dirigeants des pays membres de l’ASEAN ont considéré que l’intégration eurasiatique est une tendance naturelle et inévitable pour les deux régions face aux changements rapides et complexes du paysage géopolitique et géoéconomique, et aux perturbations des systèmes économiques, commerciaux et de chaînes d’approvisionnement mondiaux actuels.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân (à gauche), serre la main de l’ambassadeur de la République de Corée, Choi Young Sam, à Hanoi, le 18 juin. Photo: VNA

Les Assemblées nationales promeuvent les accords Vietnam-République de Corée

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân a salué le développement positif des relations bilatérales dans divers domaines. La République de Corée demeure le premier investisseur étranger au Vietnam, avec un stock d’investissement de 101 milliards de dollars jusqu’en mai 2026. Elle se classe deuxième en matière de coopération touristique, avec plus de cinq millions de visites réciproques enregistrées en 2025, et troisième en matière de coopération commerciale, avec des échanges bilatéraux de 89 milliards de dollars en 2025.

Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, offre des fleurs et adresse ses félicitations à l’ensemble du personnel de la VNA. Photo: VNA

La VNA appelée à consolider son rôle de média multimédia de premier plan

À l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne, Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, a salué les contributions de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’œuvre révolutionnaire du Parti et du pays, tout en l’appelant à renforcer son rôle de média multimédia de premier plan à l’ère de la transformation numérique.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s'exprime lors de la 30e réunion du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité, à Hanoi, le 18 juin. Photo: VNA

Le leader Tô Lâm demande de traiter définitivement les affaires graves et complexes

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a demandé de se concentrer notamment sur l’enquête et le traitement rigoureux des affaires liés au projet d’aéroport international de Long Thành, au projet de construction du siège du ministère des Affaires étrangères, et dans les secteurs de la sécurité alimentaire, de l’environnement, des minéraux, de l’énergie, du foncier, de la finance, de la banque et d’autres, des banques et d’autres secteurs clés.

Mme Le Thi Thuy a été réélue présidente de l’Union des femmes du Vietnam. Photo: VNA

Le Thi Thuy réélue présidente de l’Union des femmes du Vietnam

Réunie à Hanoï dans le cadre du 14e Congrès national des femmes, l’Union des femmes du Vietnam a réélu Le Thi Thuy à sa présidence pour le mandat 2026-2031. Cette réélection traduit la volonté de poursuivre les efforts en faveur du développement des mouvements féminins et de la promotion du rôle des femmes dans la nouvelle phase de développement du pays.