Le leader Tô Lâm demande de traiter définitivement les affaires graves et complexes

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Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a demandé jeudi 18 juin de concentrer les efforts sur le traitement définitif des affaires graves et complexes, considérant le recouvrement des avoirs illicites comme une mesure importante de l’efficacité de la résolution des affaires.

Le Comité du Parti du gouvernement et les Comités du Parti des provinces et des villes doivent diriger et achever le traitement des projets et ouvrages en suspens de longue date dans le courant 2026, ainsi que des terrains et bâtiments excédentaires suite à la restructuration de l’appareil de l’Etat, a-t-il indiqué lors de la 30e réunion du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité.

Le leader Tô Lâm, également chef dudit comité de pilotage central, a demandé de se concentrer notamment sur l’enquête et le traitement rigoureux des affaires liés au projet d’aéroport international de Long Thành, au projet de construction du siège du ministère des Affaires étrangères, et dans les secteurs de la sécurité alimentaire, de l’environnement, des minéraux, de l’énergie, du foncier, de la finance, de la banque et d’autres, des banques et d’autres secteurs clés.

Au cours du premier semestre, le gouvernement, les ministères et les localités ont révisé et placé 1.501 projets supplémentaires dans la liste des projets en suspens de longue date, à un total de 4.492, dont 1.531 ont été traités. 14.992 des 30.595 bâtiments excédentaires après la réorganisation administratives ont été remis en service, a rapporté le Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, préside la 30e réunion du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité, à Hanoi, le 18 juin. Photo: VNA

Entre-temps, en phase d’enquête, des avoirs d’une valeur de plusieurs milliers de milliards de dôngs ont été saisis, confisqués, gelés ou recouvrés ; en phase de poursuite et de jugement, plus de 1.300 milliards de dongs ont été recouvrés ; et en phase d’exécution des verdicts civils, plus de 3.996 milliards de dôngs ont été recouvrés, dont plus de 1.841 milliards de dôngs dans des affaires placées sous la supervision et la direction du Comité de pilotage central.

Durant le dernier semestre de l’année, le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné la nécessité de concrétiser et d’institutionnaliser davantage les politiques, les tâches et les solutions décrites dans la résolution n°04-NQ/TW du Politburo et le plan n°03-KH/TW du Politburo relatifs à la poursuite du renforcement de la direction du Parti dans le travail de prévention et de lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité dans la nouvelle période.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a recommandé de se focaliser sur l’amendement de la Loi foncière, et la promulgation d’une résolution spécifique sur le traitement des violations de la loi relatives à l’économie étatique, à l’économie privée, sur l’application de la science et de la technologie, l’innovation et la transformation numérique ; ainsi que sur la révision globale du système juridique pour en identifier les goulots d’étranglement et les failles dans la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines.

Il a demandé de renforcer la prévention précoce et à distance, associée au contrôle du pouvoir à la base et à une surveillance par les données, avec l’accent mis sur le renforcement du contrôle du pouvoir, le suivi de l’exercice des missions et des attributions des cadres et des membres du Parti à l’échelon de base, le suivi de la mise en œuvre de 5 règlements du Politburo relatifs au contrôle du pouvoir, à la prévention et à la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité, en premier lieu dans le travail du personnel. – VNA

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