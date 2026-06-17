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Ouverture du 8e Congrès national de l’Association des anciens combattants du Vietnam

Placée sous le thème : "Valoriser les qualités des soldats de l’Oncle Hô, perpétuer la tradition de Fidélité – Solidarité – Exemplarité – Innovation afin de bâtir une Association des anciens combattants du Vietnam saine et forte, capable d’accomplir avec excellence toutes ses missions", cette édition réunit 456 délégués officiels représentant la volonté et les aspirations de plus de trois millions de membres à travers le pays.

Ouverture du 8e Congrès national de l’Association des anciens combattants du Vietnam à Hanoï. Photo: VNA
Ouverture du 8e Congrès national de l’Association des anciens combattants du Vietnam à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 8e Congrès national de l’Association des anciens combattants du Vietnam pour le mandat 2026-2031 s’est ouvert le 17 juin à Hanoï, en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm.

Placée sous le thème : "Valoriser les qualités des soldats de l’Oncle Hô, perpétuer la tradition de Fidélité – Solidarité – Exemplarité – Innovation afin de bâtir une Association des anciens combattants du Vietnam saine et forte, capable d’accomplir avec excellence toutes ses missions", cette édition réunit 456 délégués officiels représentant la volonté et les aspirations de plus de trois millions de membres à travers le pays.

Le congrès a également vu la participation de hauts dirigeants et d'anciens dirigeants du Parti, de l'État, de l'Assemblée nationale, du gouvernement et du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), ainsi que des délégations des Associations des anciens combattants du Laos et du Cambodge.

Dans son discours d’ouverture, le général de corps d’armée Be Xuan Truong, vice-président du Comité central du FPV et président de l’Association des anciens combattants du Vietnam pour le 7e mandat, a souligné que l’organisation avait accompli avec succès les objectifs fixés au cours de la période écoulée. Les associations à tous les niveaux ont préservé et promu les valeurs traditionnelles des anciens combattants, tout en participant activement à la supervision et à la critique sociale, à la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques négatives et à la réfutation des informations erronées ainsi que des points de vue hostiles.

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Le secrétaire général du Parti et président To Lam assistent au Congrès. Photo: VNA

L'Association a aussi mené le mouvement d'émulation "L'ancien combattant exemplaire", lié aux programmes nationaux d'édification de la nouvelle ruralité, d'urbanisation civilisée, de réduction durable de la pauvreté et d’élimination des logements précaires. Par ailleurs, elle a coopéré étroitement avec les organisations sociopolitiques afin de transmettre aux jeunes générations les traditions révolutionnaires et l’histoire nationale, tout en veillant au développement qualitatif et quantitatif de ses effectifs.

Le 8e congrès permettra de dresser le bilan complet du mandat précédent, d'identifier les limites et les leçons pratiques, de définir les orientations pour la période à venir, de réviser les statuts de l'organisation et d'élire un nouveau comité exécutif, a indiqué le général de corps d'armée Be Xuan Truong.

Le rapport politique présenté au congrès indique que l’Association regroupe actuellement 8 228 entreprises, 2 045 coopératives et 190 021 exploitations agricoles, générant des emplois pour 781 513 travailleurs. Les activités de reconnaissance envers les personnes ayant rendu des services méritoires à la nation ont mobilisé plus de 971 milliards de dongs.

L’organisation a également participé à la recherche et au rapatriement des restes de 20 725 soldats tombés au combat, tout en soutenant la construction et la rénovation de milliers de logements destinés à ses membres.

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Le congrès a également vu la participation de hauts dirigeants et d'anciens dirigeants du Parti, de l'État, de l'Assemblée nationale, du gouvernement et du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), ainsi que des délégations des Associations des anciens combattants du Laos et du Cambodge. Photo: VNA

Pour le mandat 2026-2031, l’Association concentrera ses efforts sur le renforcement d’une organisation saine et solide reposant sur des cadres exemplaires, et l’accélération de la transformation numérique dans l’ensemble de ses activités.

Parmi les huit objectifs fixés, l’Association vise à ce que 100 % de ses membres disposent d’une solide formation politique et idéologique, à ce que plus de 85 % des personnes éligibles adhèrent à l’organisation et à ce que le taux de pauvreté parmi ses membres recule de 1 à 1,5 % par an. Elle prévoit également la numérisation intégrale des informations relatives à son organisation, à ses effectifs et aux dossiers de ses membres. -VNA

#Association des anciens combattants du Vietnam #VNHP
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