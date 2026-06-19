Politique

Vietnam - Banque mondiale : renforcement de la coopération pour la sécurité hydrique

La Banque mondoale est prête à coopérer avec le Vietnam en matière de recherche et de mobilisation de financements climatiques et d'autres fonds internationaux afin d’atteindre les objectifs d'adaptation au changement climatique, de sécurité hydrique et de développement vert.​

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung et Mariam Sherman, directrice nationale de la BM pour le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Photo: VNA
Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung et Mariam Sherman, directrice nationale de la BM pour le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a reçu, le 19 juin à Hanoï, Saroj Kumar Jha, directeur mondial du département de l'eau du groupe de la Banque mondiale (BM), et Mariam Sherman, directrice nationale de la BM pour le Vietnam, le Cambodge et le Laos.

Saluant le rôle de la BM en tant que partenaire de développement de premier plan au cours des trois dernières décennies, le vice-Premier ministre a souligné que le soutien de l’institution avait contribué de manière significative au développement socio-économique du pays dans de nombreux domaines, notamment les infrastructures, le perfectionnement des institutions, le développement des ressources humaines, la croissance verte et le développement durable.

Dans les secteurs de l'agriculture et de l'environnement, les projets financés par la BM ont permis d'améliorer concrètement la gestion des ressources en eau et des moyens de subsistance, de garantir la sécurité alimentaire et de renforcer la résilience des populations face aux effets de plus en plus marqués du changement climatique.

Le dirigeant vietnamien a rappelé que le Vietnam figurait parmi les pays les plus vulnérables au changement climatique, particulièrement dans le delta du Mékong et les grands bassins fluviaux. Dans ce contexte, la sécurité hydrique constitue une exigence urgente, mais aussi une mission stratégique à long terme pour garantir la sécurité alimentaire nationale, la stabilité sociale, le développement économique et les moyens de subsistance de la population.

À cet égard, il a affirmé le plein soutien du gouvernement vietnamien à l'initiative « Water Forward » lancée par la BM, exprimant la volonté de Hanoï de collaborer étroitement pour faire de ce programme un cadre de coopération durable en matière de sécurité hydrique.

Ho Quoc Dung a sollicité la poursuite de l’assistance technique de la BM, notamment en matière de conseil politique et de partage d’expériences internationales sur les modèles efficaces de gouvernance de l’eau. Il a également souhaité que l’institution facilite l’accès du Vietnam à des financements préférentiels auprès des organisations internationales afin de sécuriser les barrages et de mettre en œuvre des projets d’adaptation climatique.

Pour sa part, Saroj Kumar Jha a indiqué que la BM travaillait actuellement avec les autorités vietnamiennes, dont le ministère des Finances, à l’élaboration d’un nouveau cadre de partenariat national pour les cinq prochaines années.

Il a précisé que les priorités du Vietnam convergeaient pleinement avec les orientations de coopération de la BM, soulignant que l’initiative « Water Forward » et les programmes liés à la sécurité hydrique occuperaient une place importante dans l’agenda de coopération bilatérale. Ceux-ci apporteront au Vietnam non seulement des ressources financières, mais aussi un transfert de connaissances, d’expertise internationale, un soutien technique et des conseils de qualité.

Il a également mis en avant le rôle pionnier du Vietnam dans la mise en œuvre de cette initiative, exprimant le souhait de collaborer avec les organismes vietnamiens pour accélérer les projets.

En outre, la BM est prête à coopérer avec le Vietnam dans la recherche et la mobilisation de financements climatiques ainsi que d’autres fonds internationaux afin d’atteindre les objectifs d’adaptation au changement climatique, de sécurité hydrique et de développement vert.

Pour sa part, Mariam Sherman a réaffirmé que le Vietnam demeurait un partenaire prioritaire dans la région et que la BM était prête à continuer d’accompagner le pays dans la réalisation de ses objectifs de développement durable, notamment dans les domaines de l’adaptation au changement climatique et de la gestion des ressources en eau. -VNA

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