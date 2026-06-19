Politique

Le Vietnam obtient pour la première fois un siège au Tribunal international du droit de la mer

La professeure associée Nguyen Thi Lan Anh, vice-directrice de l’Académie diplomatique du Vietnam, a été élue juge du Tribunal international du droit de la mer (TIDM) pour le mandat 2026-2035. Une première pour le Vietnam, qui voit ainsi reconnues ses contributions croissantes au droit international.

La délégation vietnamienne lors du vote pour l’élection des juges du Tribunal international du droit de la mer (TIDM). Photo: VNA
La délégation vietnamienne lors du vote pour l’élection des juges du Tribunal international du droit de la mer (TIDM). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 18 juin, dans le cadre de la 36e réunion des États parties à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, tenue au siège des Nations Unies à New York, la professeure associée et docteure Nguyen Thi Lan Anh, vice-directrice de l’Académie diplomatique du Vietnam et candidate du Vietnam, a été élue juge du Tribunal international du droit de la mer (TIDM/ITLOS) pour le mandat 2026-2035, en obtenant le plus grand nombre de voix au sein du groupe Asie-Pacifique.

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à New York, il s’agit de la première candidature vietnamienne couronnée de succès depuis l’entrée en fonction du Tribunal en 1996. L’élection de Nguyen Thi Lan Anh, dès le premier tour de scrutin et avec un large soutien, témoigne de la confiance de la communauté internationale envers le rôle et la position du Vietnam sur la scène internationale. Elle illustre également une nouvelle étape dans le développement de la diplomatie multilatérale du pays et son intégration aux mécanismes juridiques internationaux.

Ce résultat reflète l’évolution du Vietnam, passé d’une participation active à une contribution de plus en plus substantielle à l’élaboration, au développement et à la mise en œuvre des normes et règles communes de la communauté internationale. Il confirme aussi la responsabilité et la capacité accrues du pays à contribuer efficacement à un système de gouvernance mondiale fondé sur le respect du droit. Cette élection traduit en outre l’appréciation positive des États parties à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) pour les contributions de plus en plus concrètes du Vietnam aux organes des Nations Unies et au développement du droit international.

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Vue d’ensemble de la séance de vote. Photo: VNA

Pour Nguyen Thi Lan Anh, cette victoire dans une élection particulièrement compétitive constitue une reconnaissance de ses qualités personnelles, de son expertise juridique et de la crédibilité dont jouissent les spécialistes vietnamiens du droit international. En tant que juge du TIDM, elle exercera ses fonctions dans le strict respect des principes d’indépendance et d’impartialité prévus par le Statut du Tribunal, contribuant ainsi à l’application effective de la Convention et au renforcement de l’ordre juridique maritime international.

Attaché de manière constante au respect du droit international et au soutien de la Charte des Nations Unies et de la CNUDM de 1982, le Vietnam poursuivra sa coopération avec les autres États parties afin de promouvoir l’application pleine et effective de la Convention, de favoriser le règlement pacifique des différends, de renforcer la coopération maritime et de contribuer au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et du développement durable des mers et des océans. -VNA

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