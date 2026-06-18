L’ASEAN et la Russie plaident pour le renforcement de l’intégration eurasiatique

Kazan (VNA) – Les dirigeants de l’ASEAN et de la Russie ont convenu de renforcer la connectivité économique et commerciale entre l’ASEAN et l’Union économique eurasiatique (UEEA), lors d’un déjeuner de travail, organisé jeudi 18 juin à Kazan, dans le cadre du Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie.

Le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et d’autres dirigeants des pays membres de l’ASEAN ont considéré que l’intégration eurasiatique est une tendance naturelle et inévitable pour les deux régions face aux changements rapides et complexes du paysage géopolitique et géoéconomique, et aux perturbations des systèmes économiques, commerciaux et de chaînes d’approvisionnement mondiaux actuels.

L’espace eurasiatique est en train d’émerger comme l’un des pôles stratégiques de développement et de connectivité mondiaux, s’étendant de l’Europe, l’Asie centrale, la Russie, le Caucase à l’Asie du Sud, l’Asie de l’Est et reliant des corridors à l’Indo-Pacifique.

Avec une population de 3,4 milliards d’habitants, 25% du PIB mondial et plus de 15% du commerce international, la région possède actuellement plus de 50% des réserves mondiales de pétrole et 60% de ses réserves de gaz naturel, des minéraux stratégiques, plus d’un quart des terres agricoles mondiales et un potentiel important en matière d’infrastructures logistiques.

Du côté de l’ASEAN, le PIB total de l’Association a atteint 4.000 milliards de dollars en 2025, ce qui en fait actuellement la 5e économie mondiale, et devrait passer au 4e rang d’ici 2030.

L’ASEAN est une plaque tournante des relations commerciales, avec une forte connectivité intrabloc et des liens avec de nombreux partenaires importants tels que la Chine, l’Inde, le Japon, la République de Corée, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que des accords tels que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et l’Accord de partenariat économique global régional (RCEP)

En particulier, l’ASEAN accélère actuellement le déploiement du réseau électrique de l’ASEAN (APG) afin de renforcer la sécurité énergétique de la région. Récemment, l’ASEAN a finalisé les négociations relatives à l’Accord-cadre sur l’économie numérique de l’ASEAN (DEFA), visant à atteindre une économie numérique de 2.000 milliards de dollars d’ici 2030 et ambitionnant de devenir l’un des hubs économiques numériques les plus dynamiques de la région.

Les dirigeants de l’ASEAN et de la Russie ont estimé que les liens entre l’ASEAN et l’Extrême-Orient russe et l’Asie centrale présentent un fort potentiel pour devenir de nouveaux pôles de croissance dans l’espace eurasiatique.

Ils ont ainsi exhorté à promouvoir la facilitation des échanges, les douanes, les mécanismes de guichet unique, le commerce électronique, la connectivité des entreprises, de soutenir les entreprises des deux côtés afin qu’elles participent plus activement aux chaînes d’approvisionnement régionales et interrégionales, et d’accroître les investissements dans les industries de la transformation, la logistique et les infrastructures commerciales transfrontalières.

En matière d’énergie, les pays ont estimé que l’espace eurasiatique joue un rôle particulièrement important dans la sécurité énergétique mondiale, et se sont donc accordés sur la nécessité de renforcer la coopération dans les domaines du pétrole et du gaz, du gaz naturel liquéfié (GNL), de l’énergie nucléaire civile, des énergies renouvelables, de la transition énergétique, etc.

En matière d’infrastructures et de connectivité des transports, les pays ont recommandé de maximiser le potentiel des corridors de transport stratégiques reliant l’Asie et l’Europe, tels que le corridor de transport international Nord-Sud (INSTC), les chemins de fer transasiatiques et transsibériens et la Route maritime de l’océan Arctique, afin de raccourcir les temps de transit, de réduire les coûts logistiques et d’améliorer la résilience des chaînes d’approvisionnement régionales. - VNA​