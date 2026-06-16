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L'Indonésie numérise et modernise sa production laitière

Le ministère indonésien de l'Industrie met en œuvre un programme de numérisation des centres de collecte de lait et encourage les liens entre les entreprises de transformation, les agriculteurs et les coopératives afin d'améliorer la qualité et la quantité du lait frais produit localement.

L'Indonésie numérise et modernise sa production laitière


Jakarta, 16 juin (VNA) – Le ministère indonésien de l'Industrie met en œuvre un programme de numérisation des centres de collecte de lait et encourage les liens entre les entreprises de transformation, les agriculteurs et les coopératives afin d'améliorer la qualité et la quantité du lait frais produit localement.

Par ailleurs, le gouvernement subventionne jusqu'à 35 % des coûts d'investissement en nouvelles machines et équipements pour les entreprises de transformation laitière, les coopératives et les groupements d'agriculteurs participant à la filière.

Ces initiatives visent à réduire la dépendance au lait importé, à accroître la production nationale et à œuvrer pour une autosuffisance laitière à long terme.

Le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, a déclaré le 15 juin que l'industrie laitière est un secteur stratégique pour le pays, impliquant des millions de petits producteurs laitiers. Cependant, ce secteur reste fortement dépendant des matières premières importées, la production nationale de lait frais ne couvrant qu'environ 20 % de la demande des transformateurs.

Selon le ministère de l'Industrie, la consommation de lait en Indonésie, pays le plus peuplé d'Asie du Sud-Est, demeure faible, à environ 17,7 litres par personne et par an, un chiffre nettement inférieur à celui de nombreux autres pays de la région. Cela laisse entrevoir un potentiel de croissance considérable pour le secteur laitier dans les années à venir.

Le gouvernement estime que les programmes nutritionnels, notamment le programme de repas gratuits pour les élèves et les femmes enceintes, contribueront à stimuler la consommation intérieure de lait, dynamisant ainsi le développement de l'ensemble de la chaîne de valeur laitière. Cependant, la petite taille des exploitations, la faible productivité du cheptel, le manque d'intégration entre la production et la transformation du lait cru, ainsi que les limitations en matière de stockage frigorifique et de logistique demeurent des défis majeurs pour l'industrie laitière indonésienne.- VNA

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#Indonésie #production laitière
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