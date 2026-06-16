La Thaïlande intensifie ses efforts pour éliminer le travail des enfants



Bangkok, 16 juin (VNA) – La Thaïlande renforce sa lutte contre le travail des enfants en appliquant plus strictement la loi, en développant les programmes de formation professionnelle et en créant plus de 10 000 emplois sûrs pour les étudiants pendant les vacances scolaires.



La porte-parole adjointe du gouvernement, Phatdarasami Thongsaluaykorn, a déclaré que le gouvernement thaïlandais considère la protection des enfants et des jeunes contre le travail inapproprié et dangereux comme une priorité absolue.



Elle a souligné qu'outre l'accès à l'éducation, le gouvernement encourage le développement des compétences professionnelles et la création d'emplois adaptés à l'âge afin d'aider les jeunes à acquérir une expérience professionnelle dans des environnements sûrs, tout en préparant une main-d'œuvre qualifiée pour l'avenir.



Selon les dernières données de l'Organisation internationale du travail (OIT) et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), les autorités thaïlandaises ont indiqué que plus de 138 millions d'enfants dans le monde travaillent encore, dont plus de 54 millions dans des conditions dangereuses qui menacent leur santé et leur développement.



Dans ce contexte, le ministre du Travail, Julapun Amornvivat, a chargé les agences relevant de son ministère de mettre en œuvre des mesures concrètes pour prévenir le travail des enfants, notamment parmi les groupes vulnérables tels que les enfants de familles de travailleurs migrants et ceux contraints à un emploi précoce en raison de difficultés économiques.



Selon le ministère, trois mesures clés sont mises en œuvre. La première consiste à offrir des opportunités d'emploi sûres aux élèves pendant les vacances scolaires. La deuxième est axée sur la formation professionnelle des jeunes qui n'ont pas poursuivi leurs études, et la troisième sur l'éducation aux droits des travailleurs et à la sécurité au travail.



Dans le cadre d'un programme d'emplois d'été, le ministère collabore avec plus de 56 entreprises à travers le pays pour proposer plus de 10 000 postes, permettant ainsi aux élèves de percevoir un revenu et d'acquérir une expérience pratique dans le respect du droit du travail.



Pour les jeunes qui n'ont pas poursuivi leurs études, les autorités renforceront la formation professionnelle afin de faciliter leur transition d'un emploi non qualifié vers un emploi qualifié, améliorant ainsi leurs perspectives de carrière et leur potentiel de gains à long terme.



Les autorités thaïlandaises ont réaffirmé leur engagement à appliquer strictement la réglementation relative au travail des enfants. En vertu de la loi thaïlandaise, le travail des enfants de moins de 15 ans est interdit. Les jeunes de 15 à 17 ans ne peuvent exercer que des emplois autorisés par la loi et doivent bénéficier de prestations sociales, d'une réglementation du temps de travail et de protections en matière de sécurité au travail.



Le gouvernement encourage également les entreprises et les employeurs de tout le pays à s'engager à créer des lieux de travail exempts de travail des enfants et de traite des êtres humains. Cette initiative devrait renforcer les normes du travail en Thaïlande, conformément aux normes internationales, et accroître la confiance des partenaires commerciaux internationaux. - VNA

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