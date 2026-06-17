La Thaïlande renforce ses mesures face au risque d’un épisode prolongé d’El Niño

Bangkok (VNA) - Le gouvernement thaïlandais renforce ses mesures d’adaptation après que plusieurs organismes climatiques internationaux ont averti d’un risque élevé d’un épisode prolongé d’El Niño affectant le pays de la mi-2026 au début de 2027, avec une intensité maximale attendue vers la fin de cette année.
Selon les dernières évaluations de l’Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis (NOAA), de l’Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI) et du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF), les modèles climatiques indiquent qu’El Niño pourrait atteindre son pic entre novembre 2026 et janvier 2027, augmentant ainsi les risques de sécheresse et leurs répercussions sur la production agricole, les ressources en eau ainsi que les activités socio-économiques.
Face à cette situation, le gouvernement thaïlandais considère la lutte contre le changement climatique et la prévention des catastrophes naturelles comme l’une de ses priorités majeures. Son plan d’action met l’accent sur la gestion des ressources hydriques, la mise en place d’un système national d’assurance contre les catastrophes, la promotion de l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050 et le renforcement de la résilience face aux effets du changement climatique.
Selon le Département du changement climatique et de l’environnement (DCCE), entre juin 2026 et janvier 2027, de nombreuses régions du pays pourraient enregistrer des précipitations inférieures à la moyenne pluriannuelle. Les températures moyennes à l’échelle nationale devraient rester supérieures aux normales saisonnières, rendant l’hiver 2026-2027 plus doux que celui de l’année précédente.
Selon les autorités thaïlandaises, les outils de prévision et les données climatiques actuellement en cours d’amélioration. Le renforcement des capacités de prévision permettra au pays de passer d’une gestion réactive à une approche préventive face aux phénomènes météorologiques extrêmes, dont la fréquence et l’intensité augmentent sous l’effet du changement climatique. -VNA
Voir plus
La Thaïlande intensifie ses efforts pour éliminer le travail des enfants
La Thaïlande renforce sa lutte contre le travail des enfants en appliquant plus strictement la loi, en développant les programmes de formation professionnelle et en créant plus de 10 000 emplois sûrs pour les étudiants pendant les vacances scolaires.
Le Vietnam soutient la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU à travers les négociations intergouvernementales
Face aux défis croissants qui menacent la paix et la sécurité internationales, le Vietnam réaffirme son soutien à une réforme du Conseil de sécurité des Nations unies.
L'Indonésie numérise et modernise sa production laitière
Le ministère indonésien de l'Industrie met en œuvre un programme de numérisation des centres de collecte de lait et encourage les liens entre les entreprises de transformation, les agriculteurs et les coopératives afin d'améliorer la qualité et la quantité du lait frais produit localement.
Le Vietnam appelle à renforcer la participation des femmes au sein des institutions juridiques internationales
À l’initiative du Vietnam, une table ronde internationale consacrée à la participation des femmes dans le domaine du droit international s’est tenue au siège des Nations unies à New York. Les participants ont souligné la nécessité de lever les obstacles persistants à leur représentation au sein des institutions juridiques internationales et de promouvoir une gouvernance plus inclusive.
La Thaïlande renforce la restauration de ses ressources halieutiques
Quelque trois millions d’alevins ont été relâchés dans le lac Nong Han, dans la province de Sakon Nakhon.
AFF 2026 : le Vietnam progresse du statut de simple participant à celui d’acteur influent
Fort d’une vision stratégique aiguisée et d’une capacité éprouvée d’action concrète aux niveaux bilatéral et multilatéral, le Vietnam a démontré son rôle de bâtisseur et d’acteur déterminant, contribuant à une plateforme solide de dialogue et de coopération en vue de l’avènement d’une Communauté de l’ASEAN résiliente, pacifique et véritablement centrée sur les personnes d’ici à 2045.
L’AFF 2026 marque l’initiative visionnaire du Vietnam sur l’avenir régional
L’AFF 2026 offrait une plateforme essentielle aux dirigeants, aux décideurs politiques, aux universitaires et aux représentants du secteur privé pour échanger des points de vue et rechercher de nouvelles idées, garantissant ainsi à l’ASEAN sa pertinence, sa résilience et sa capacité à relever les défis futurs.
Actualité de la semaine : Le Vietnam œuvre avec l’ASEAN pour façonner un avenir commun
Le Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026 s’est déroulé les 9 et 10 juin à Hanoï le 9 juin sous le thème «Façonner ensemble notre avenir : paix, prospérité et centré sur les personnes».
Le Vietnam propose trois grandes orientations de coopération en Asie
Lors de la 31e Conférence sur l’avenir de l’Asie, organisée à Tokyo, au Japon, le vice-Premier ministre vietnamien Le Tien Chau a a prononcé une intervention majeure. Dans son intervention, il a précisé trois grandes orientations proposées par le Vietnam pour la coopération régionale dans les années à venir.
La Thaïlande approuve la soumission de l'ACFTA 3.0 au Parlement pour ratification
Le Conseil des ministres thaïlandais a approuvé le 10 juin la soumission du Protocole de modernisation de l'Accord de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA) au Parlement pour ratification, ouvrant ainsi la voie à l'ACFTA 3.0. Cet accord vise à promouvoir le commerce régional, les investissements, l'économie numérique et la croissance verte.
Le Vietnam appelle au dialogue et à la médiation pour une paix durable au Moyen-Orient
Soulignant que ces crises infligent d’immenses souffrances aux civils, perturbent le commerce mondial et les approvisionnements énergétiques et érodent la confiance dans les mécanismes multilatéraux, le ministre-conseiller Nguyên Hai Luu a insisté sur le fait qu’il ne peut y avoir de solution militaire aux défis auxquels est confronté le Moyen-Orient.
Singapour va négocier un accord de libre-échange avec un bloc est-africain
Singapour entamera des négociations en vue d'un accord de libre-échange (ALE) avec un bloc de huit pays d'Afrique de l'Est. Il s'agira de son premier accord de ce type avec un partenaire africain.
Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 : le Vietnam au cœur des réflexions sur l’avenir régional
Le Forum sur l’avenir de l’ASEAN (ASEAN Future Forum – AFF) 2026, qui se tiendra à Hanoï sur le thème « Façonner ensemble notre avenir commun : paix, prospérité et développement centré sur les populations », illustre la vision stratégique du Vietnam pour renforcer la cohésion régionale, promouvoir un développement durable et consolider le rôle central de l’ASEAN dans un environnement international en profonde mutation.
Le Vietnam promeut la coopération de l’ASEAN avec la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni
À l’occasion du Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026, le Vietnam a réaffirmé son engagement à renforcer les relations entre l’ASEAN et ses partenaires, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, en mettant l’accent sur la résilience régionale, le développement durable, l’innovation et la coopération concrète au bénéfice des populations.
L'Indonésie économise près d'un milliard de dollars grâce à la lutte contre la pêche illégale
Le ministère indonésien des Affaires maritimes et des Pêches a annoncé avoir pris des mesures contre 1 210 navires impliqués dans la pêche illégale depuis 2021.
Le bilan du séisme de magnitude 7,8 aux Philippines s'alourdit
Le séisme de magnitude 7,8, survenu au large des côtes de Mindanao le 8 juin, a provoqué l'effondrement de bâtiments, des glissements de terrain et déclenché des alertes au tsunami sur une grande partie de l'île.
Forum sur l’avenir de l’ASEAN : des experts russes saluent le rôle du Vietnam dans le renforcement de la cohésion régionale
À l’approche du Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026, des universitaires russes mettent en avant la contribution active du Vietnam à la consolidation de la confiance, du dialogue et de l’unité au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.
La Malaisie intensifie sa lutte contre les plastiques à usage unique
Les sacs plastiques jetés de manière irresponsable polluent les écosystèmes et se dégradent en microplastiques nocifs.
Au moins 12 morts et des centaines de blessés dans un séisme aux Philippines
Les autorités philippines ont publié un bilan actualisé des victimes après le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé le sud du pays le 8 juin. On dénombre au moins 12 morts, sept disparus et plus de 200 blessés.
Un séisme aux Philippines fait des victimes et déclenche des alertes au tsunami dans toute la région
Au moins une personne a été tuée et quatre autres blessées lors d'un puissant séisme qui a frappé la côte de Mindanao, au sud des Philippines, le matin du 8 juin.