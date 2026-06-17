International

La Thaïlande renforce ses mesures face au risque d’un épisode prolongé d’El Niño

Face aux prévisions des principaux centres climatiques internationaux annonçant un risque élevé d’un épisode prolongé d’El Niño entre la mi-2026 et le début de 2027, la Thaïlande intensifie ses actions en matière de gestion des ressources en eau, de prévention des catastrophes et d’adaptation au changement climatique afin de limiter les impacts sur l’agriculture, les ressources hydriques et l’économie.

La Thaïlande renforce ses mesures face au risque d’un épisode prolongé d’El Niño


Bangkok (VNA) - Le gouvernement thaïlandais renforce ses mesures d’adaptation après que plusieurs organismes climatiques internationaux ont averti d’un risque élevé d’un épisode prolongé d’El Niño affectant le pays de la mi-2026 au début de 2027, avec une intensité maximale attendue vers la fin de cette année.

Selon les dernières évaluations de l’Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis (NOAA), de l’Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI) et du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF), les modèles climatiques indiquent qu’El Niño pourrait atteindre son pic entre novembre 2026 et janvier 2027, augmentant ainsi les risques de sécheresse et leurs répercussions sur la production agricole, les ressources en eau ainsi que les activités socio-économiques.

Face à cette situation, le gouvernement thaïlandais considère la lutte contre le changement climatique et la prévention des catastrophes naturelles comme l’une de ses priorités majeures. Son plan d’action met l’accent sur la gestion des ressources hydriques, la mise en place d’un système national d’assurance contre les catastrophes, la promotion de l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050 et le renforcement de la résilience face aux effets du changement climatique.

Selon le Département du changement climatique et de l’environnement (DCCE), entre juin 2026 et janvier 2027, de nombreuses régions du pays pourraient enregistrer des précipitations inférieures à la moyenne pluriannuelle. Les températures moyennes à l’échelle nationale devraient rester supérieures aux normales saisonnières, rendant l’hiver 2026-2027 plus doux que celui de l’année précédente.

Selon les autorités thaïlandaises, les outils de prévision et les données climatiques actuellement en cours d’amélioration. Le renforcement des capacités de prévision permettra au pays de passer d’une gestion réactive à une approche préventive face aux phénomènes météorologiques extrêmes, dont la fréquence et l’intensité augmentent sous l’effet du changement climatique. -VNA

source
#Biến đổi khí hậu #BĐKH #Thaïlande #El Niño #changement climatique #sécheresse #ressources en eau #prévisions climatiques #résilience climatique
Suivez VietnamPlus

Changement climatique

Sur le même sujet

La Thaïlande renforce la réglementation pour les annonceurs en ligne

La Thaïlande renforce la réglementation pour les annonceurs en ligne

Le Journal officiel de Thaïlande a annoncé de nouvelles réglementations strictes obligeant les plateformes telles que Facebook, TikTok et Instagram à vérifier l'identité des annonceurs et à conserver leurs données pendant au moins 90 jours afin de lutter contre les escroqueries en ligne.

Photo: Bangkok Post

La Thaïlande mise sur l’IA pour lutter contre les maladies non transmissibles

Développée selon la stratégie « DOPA » (Données, Résultats, Partenariats et Intelligence artificielle), l’application SAANSOOK suit quatre comportements essentiels : l’alimentation, le sommeil, l’activité physique et la relaxation. Elle encourage les utilisateurs à adopter durablement de meilleures habitudes grâce à des défis et à un système de récompenses.

Voir plus

L'Indonésie numérise et modernise sa production laitière

L'Indonésie numérise et modernise sa production laitière

Le ministère indonésien de l'Industrie met en œuvre un programme de numérisation des centres de collecte de lait et encourage les liens entre les entreprises de transformation, les agriculteurs et les coopératives afin d'améliorer la qualité et la quantité du lait frais produit localement.

Ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU à l'événement. Photo: VNA

Le Vietnam appelle à renforcer la participation des femmes au sein des institutions juridiques internationales

À l’initiative du Vietnam, une table ronde internationale consacrée à la participation des femmes dans le domaine du droit international s’est tenue au siège des Nations unies à New York. Les participants ont souligné la nécessité de lever les obstacles persistants à leur représentation au sein des institutions juridiques internationales et de promouvoir une gouvernance plus inclusive.

L’ancien vice-ministre des Affaires étrangères, l’ambassadeur Pham Quang Vinh, livre ses analyses sur le Forum de l’avenir de l’ASEAN (AFF) 2026. Photo : VNA

AFF 2026 : le Vietnam progresse du statut de simple participant à celui d’acteur influent

Fort d’une vision stratégique aiguisée et d’une capacité éprouvée d’action concrète aux niveaux bilatéral et multilatéral, le Vietnam a démontré son rôle de bâtisseur et d’acteur déterminant, contribuant à une plateforme solide de dialogue et de coopération en vue de l’avènement d’une Communauté de l’ASEAN résiliente, pacifique et véritablement centrée sur les personnes d’ici à 2045.

Le Dr Kin Phea, directeur de l’Institut des relations internationales du Cambodge. Photo : VNA

L’AFF 2026 marque l’initiative visionnaire du Vietnam sur l’avenir régional

L’AFF 2026 offrait une plateforme essentielle aux dirigeants, aux décideurs politiques, aux universitaires et aux représentants du secteur privé pour échanger des points de vue et rechercher de nouvelles idées, garantissant ainsi à l’ASEAN sa pertinence, sa résilience et sa capacité à relever les défis futurs.

Le vice-Premier ministre vietnamien Le Tien Chau à la 31e Conférence sur l’avenir de l’Asie. Photo: VNA

Le Vietnam propose trois grandes orientations de coopération en Asie

Lors de la 31e Conférence sur l’avenir de l’Asie, organisée à Tokyo, au Japon, le vice-Premier ministre vietnamien Le Tien Chau a a prononcé une intervention majeure. Dans son intervention, il a précisé trois grandes orientations proposées par le Vietnam pour la coopération régionale dans les années à venir.

La Thaïlande approuve la soumission de l'ACFTA 3.0 au Parlement pour ratification

La Thaïlande approuve la soumission de l'ACFTA 3.0 au Parlement pour ratification

Le Conseil des ministres thaïlandais a approuvé le 10 juin la soumission du Protocole de modernisation de l'Accord de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA) au Parlement pour ratification, ouvrant ainsi la voie à l'ACFTA 3.0. Cet accord vise à promouvoir le commerce régional, les investissements, l'économie numérique et la croissance verte.

Le ministre-conseiller Nguyên Hai Luu s’exprime lors du débat du Conseil de sécurité consacré à au maintien de la paix et de la sécurité internationales, intitulé « promotion de solutions politiques au Moyen-Orient: médiation et dialogue pour une paix durable », à New York. Photo : VNA

Le Vietnam appelle au dialogue et à la médiation pour une paix durable au Moyen-Orient

Soulignant que ces crises infligent d’immenses souffrances aux civils, perturbent le commerce mondial et les approvisionnements énergétiques et érodent la confiance dans les mécanismes multilatéraux, le ministre-conseiller Nguyên Hai Luu a insisté sur le fait qu’il ne peut y avoir de solution militaire aux défis auxquels est confronté le Moyen-Orient.

Cérémonie de lever du drapeau organisée par le ministère des Affaires étrangères à l’occasion du 57e anniversaire de la fondation de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), à Hanoï, le 8 août 2024. Photo: VNA

Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 : le Vietnam au cœur des réflexions sur l’avenir régional

Le Forum sur l’avenir de l’ASEAN (ASEAN Future Forum – AFF) 2026, qui se tiendra à Hanoï sur le thème « Façonner ensemble notre avenir commun : paix, prospérité et développement centré sur les populations », illustre la vision stratégique du Vietnam pour renforcer la cohésion régionale, promouvoir un développement durable et consolider le rôle central de l’ASEAN dans un environnement international en profonde mutation.