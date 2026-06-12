Société

Hanoï accélère sa transition vers une mobilité plus verte

Le développement d’une mobilité verte ne se limite pas à la conversion des véhicules vers des énergies propres. L’enjeu central est de bâtir un système de transports publics suffisamment attractif pour faire évoluer les habitudes de déplacement de la population.

De nombreuses lignes de bus électriques modernes sont mises en service, remplaçant progressivement les véhicules à combustibles fossiles. Photo : VNA
De nombreuses lignes de bus électriques modernes sont mises en service, remplaçant progressivement les véhicules à combustibles fossiles. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – En investissant dans le métro, les bus électriques et des dispositifs d’accompagnement pour les citoyens, Hanoï met en œuvre une série de mesures de fond pour favoriser une mobilité plus verte et durable.

Avec plus de 8 millions de véhicules en circulation, dont une majorité de deux-roues motorisés, la capitale vietnamienne subit une pression croissante sur ses infrastructures et une dégradation de la qualité de l’air liée aux émissions de particules fines et de gaz à effet de serre. À l’heure actuelle, les transports publics ne répondent qu’à environ 20 % des besoins de déplacement.

Selon les experts, le développement d’une mobilité verte ne se limite pas à la conversion des véhicules vers des énergies propres. L’enjeu central est de bâtir un système de transports publics suffisamment attractif pour faire évoluer les habitudes de déplacement de la population.

Dans ce contexte, le docteur et architecte Dao Ngoc Nghiem, vice-président de l’Association vietnamienne de la planification et du développement urbains, estime qu’une transformation en profondeur du réseau de transport urbain est nécessaire, au-delà du simple élargissement du réseau routier.

Consciente du rôle clé des transports publics, la municipalité de Hanoï investit depuis plusieurs années dans le développement d’un réseau multimodal moderne et efficace.

L’entrée en service de lignes de métro marque une étape importante dans l’évolution des transports de la capitale. En plus de contribuer à réduire les embouteillages, le métro permet de limiter considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Selon les estimations, une seule rame peut transporter l’équivalent de milliers de motos, avec à la clé des économies d’énergie significatives.

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Le réseau de transport ferroviaire urbain continue d'affirmer le rôle prépondérant des transports publics. Photo : VNA

Parallèlement, le réseau de bus poursuit sa transition écologique avec l’introduction croissante de véhicules électriques. Certaines entreprises, à l’image de Lien Ninh, ont déjà converti l’ensemble de leur flotte. L’expérimentation de zones à faibles émissions est également considérée comme un levier concret pour encourager l’adoption de modes de transport plus respectueux de l’environnement.

Cette dynamique se reflète dans la fréquentation des transports publics. En 2025, les lignes de métro ont transporté plus de 20,6 millions de passagers, soit 7,13 % de plus que l’objectif fixé, une tendance qui se poursuit depuis le début de 2026.

Pour renforcer l’attractivité du réseau, Hanoï mise sur une meilleure interconnexion entre métro, bus électriques, taxis verts et vélos en libre-service, ces derniers jouant un rôle essentiel pour les trajets du « dernier kilomètre ».

Au-delà des infrastructures, la ville s’appuie également sur un important dispositif de soutien financier. Un projet de résolution prévoit ainsi une enveloppe d’environ 6.423 milliards de dôngs (près de 244 millions de dollars) destinée à accompagner les citoyens, notamment les plus modestes, ainsi que les entreprises de transport dans le renouvellement de leurs véhicules et les investissements dans les infrastructures techniques nécessaires.

La réussite de cette transition dépend toutefois de la mise en place d’un écosystème complet, où les transports publics offrent un service pratique, sûr et abordable. L’objectif est de porter la part des transports publics à 35-40 % des déplacements à Hanoï d’ici à 2030.

À travers cet ensemble de mesures, Hanoï entend non seulement améliorer la fluidité de la circulation, mais aussi construire une métropole plus verte, plus moderne et plus durable. -VNA

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