Société

Campagne des 500 jours et nuits : plus de 1.100 dépouilles de martyrs retrouvées

Dans le cadre de la Campagne des 500 jours et nuits consacrée à la recherche et au rapatriement des soldats tombés au combat, les forces concernées vietnamiennes ont déjà retrouvé plus de 1.100 dépouilles de martyrs et accélèrent parallèlement les travaux d’identification par analyses ADN sur l’ensemble du territoire.

L'équipe K53 (Commandement militaire provincial de Quang Ngai) mène des fouilles et des explorations à plusieurs endroits potentiellement liés à une fosse commune de soldats tombés au combat, le long de la rue Truong Chinh, dans les quartiers de Dak Cam et Kon Tum. Photo : VNA
L'équipe K53 (Commandement militaire provincial de Quang Ngai) mène des fouilles et des explorations à plusieurs endroits potentiellement liés à une fosse commune de soldats tombés au combat, le long de la rue Truong Chinh, dans les quartiers de Dak Cam et Kon Tum. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Selon le Bureau du Comité national de pilotage chargé de la recherche, du rapatriement et de l’identification des dépouilles des martyrs, depuis le lancement de la Campagne des 500 jours et nuits et jusqu’au 15 mars 2026, 1.109 dépouilles de martyrs ont été retrouvées ou rapatriées, dont 242 au Vietnam, 173 au Laos et 694 au Cambodge.

Deux fosses communes de martyrs ont également été découvertes dans la province de Tuyên Quang. Parallèlement, les autorités compétentes accélèrent les opérations de prélèvement d’échantillons et d’analyses ADN, tout en préparant une campagne nationale visant à recueillir environ 250.000 échantillons ADN auprès des familles de martyrs.

Le ministère de la Défense a ordonné le maintien des activités de 24 équipes de recherche et de rapatriement – cinq opérant sur le territoire national, huit au Laos et onze au Cambodge. Il propose également la création temporaire de nouvelles équipes et veille à garantir les financements, les équipements et les moyens logistiques nécessaires aux opérations de recherche et de prélèvement des restes humains.

Deux colloques scientifiques consacrés à la vérification et à la confirmation d’informations relatives à des fosses communes de martyrs se sont tenus les 29 mai et 8 juin dans le quartier de Kon Tum, dans la province de Quang Ngai, et au parc Le Thi Rieng, à Ho Chi Minh-Ville. À l’issue de ces réunions, la vice-Première ministre et présidente du Comité national de pilotage, Pham Thi Thanh Tra, a demandé l’achèvement rapide des dossiers, la mobilisation de toutes les ressources disponibles et le recours à des technologies modernes, notamment le radar à pénétration de sol, afin d’accélérer les opérations de prospection, de fouilles et de rapatriement des dépouilles. Des excavations sont actuellement menées dans la zone du cimetière des martyrs de Dak Cam ainsi que le long de la rue Truong Chinh, dans le quartier de Kon Tum, province de Quang Ngai.

Les commandements militaires régionaux ont constitué 360 équipes de déminage totalisant près de 5.000 personnels et disposant de 1.311 détecteurs de mines et d’explosifs. À ce jour, ces unités ont inspecté environ 3.500 hectares sur une superficie totale estimée à 22.725 hectares dans le cadre des recherches.

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L'équipe K53 (Commandement militaire provincial de Quang Ngai) mène des fouilles et des explorations. Photo : VNA

Concernant le prélèvement d’échantillons sur les dépouilles de martyrs non identifiées dans les cimetières militaires, le ministère de la Défense a publié des directives et des procédures techniques portant sur le prélèvement, le transport, la remise, la conservation et l’archivage des échantillons. Il a également organisé une conférence nationale de formation consacrée à ces opérations ainsi qu’à la numérisation des données. Une phase pilote de prélèvement et de transfert des échantillons a été mise en œuvre au cimetière des martyrs de Nghi Loc, dans la commune de Dong Loc, province de Nghe An.

À ce jour, l’ensemble des commandements militaires régionaux ainsi que toutes les villes et provinces du pays ont élaboré leurs plans d’action et constitué 297 équipes de prélèvement regroupant 3.615 personnes. Le Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’Armée (Viettel) a achevé le développement et la mise en service d’un logiciel de gestion des informations relatives aux échantillons des dépouilles de martyrs. Il finalise également une plateforme numérique destinée au suivi de l’avancement et des résultats de la Campagne des 500 jours et nuits, dont la mise en service est prévue avant le 15 juin 2026. -VNA

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