Société

Un partenariat médiatique entre la communauté vietnamienne et les journalistes sud-coréens

L’Association des Vietnamiens en République de Corée (AVCK) et l’Association sud-coréenne des journalistes (NJA)  ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération dans les domaines des médias, de la culture et de l’économie.

Cérémonie de signature du protocole d'accord de coopération. Photo : VNA
Cérémonie de signature du protocole d'accord de coopération. Photo : VNA

Séoul (VNA) – L’Association des Vietnamiens en République de Corée (AVCK) et l’Association sud-coréenne des journalistes (NJA) ont signé le 18 juin, à l’ambassade du Vietnam à Séoul, un protocole d’accord (MOU).

Cet accord vise à promouvoir les échanges dans les domaines de la presse, de la culture et de l’économie, tout en contribuant au renforcement de l’amitié entre le Vietnam et la République de Corée.

Le protocole d’accord établit un cadre de coopération durable et officiel entre les deux parties. Celles-ci renforceront les échanges d’informations, soutiendront la promotion d’une image positive de la communauté vietnamienne et assureront une couverture médiatique précise de ses activités en République de Corée. Elles coopéreront également dans l’organisation de programmes d’échanges dans les domaines de la presse, de la culture et de l’économie, la coproduction de contenus spécialisés ainsi que le renforcement des capacités de communication d’associations.

Présent à la cérémonie, l’ambassadeur vietnamien en République de Corée, Vu Ho, a indiqué que, selon les statistiques sud-coréennes, près de 372.000 Vietnamiens vivent actuellement dans le pays. Il a souligné le rôle essentiel des médias et de la presse pour accompagner l’intégration de la communauté vietnamienne, réduire les barrières culturelles et faire connaître ses aspirations légitimes auprès du public et des autorités locales. Il a également affirmé que l’ambassade est prête à soutenir cette coopération afin de contribuer au développement du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la République de Corée.

Le président de l’AVCK, Dao Tuan Hung, a estimé que cet accord permettrait à la communauté vietnamienne de diffuser de manière plus proactive des informations officielles, complètes et objectives sur sa vie quotidienne. L’association espère également accéder plus rapidement aux informations de la société sud-coréenne concernant les résidents étrangers afin de mieux sensibiliser la communauté.

De son côté, le président de la NJA, Choi Jong Yeop, s’est engagé à mobiliser le réseau médiatique de son organisation pour renforcer la visibilité de la communauté vietnamienne et promouvoir des projets concrets, tels que des forums économiques, des séminaires internationaux sur le journalisme et des activités de communication destinées aux entreprises vietnamiennes souhaitant accéder au marché sud-coréen. -VNA

#journalistes #AVCK
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