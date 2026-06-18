Société

Les femmes vietnamiennes appelées à contribuer davantage au développement national

Lors de l’ouverture du 14e Congrès national de l'Union des femmes vietnamiennes, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a souligné que les femmes ne devaient plus être seulement des participantes au développement du pays, mais de véritables protagonistes de sa construction et de son avenir, tout en appelant à renforcer leur rôle dans tous les domaines de la vie sociale.

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân s'exprime lors du Congrès. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân s'exprime lors du Congrès. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le 14e Congrès national de l’Union des femmes du Vietnam pour le mandat 2026-2031 s’est ouvert le 18 juin à Hanoï sous le thème « Solidarité – Courage – Bienveillance – Créativité – Développement », en présence du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, qui y a prononcé un discours d’orientation devant les déléguées représentant les femmes de l’ensemble du pays.

Dans son allocution, le dirigeant vietnamien a rendu hommage aux contributions exceptionnelles des générations de femmes vietnamiennes à travers les différentes étapes de l’histoire nationale. Il a souligné que les femmes avaient constamment fait preuve de patriotisme, de courage, d’esprit de sacrifice, de résilience et de créativité, tout en nourrissant une forte aspiration à l’émancipation et au progrès. Grâce à ces qualités, elles ont affirmé leur rôle et leur place dans presque tous les domaines de la vie sociale.

Selon lui, de nombreuses Vietnamiennes se sont illustrées comme dirigeantes, gestionnaires, scientifiques, enseignantes, médecins, artistes, sportives, entrepreneures, ouvrières ou agricultrices exemplaires. Le taux de représentation des femmes à l’AN demeure supérieur à la moyenne mondiale et régionale, tandis que la présence des femmes au sein des conseils populaires et des instances dirigeantes du Parti continue de progresser.

Le président de l’Assemblée nationale a également mis en avant la participation active des représentantes vietnamiennes aux forums et mécanismes de coopération internationaux. Par leur engagement, celles-ci contribuent à la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable des Nations unies, notamment dans le domaine de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes. Parallèlement, il a souligné que les femmes continuaient à jouer un rôle irremplaçable dans la préservation des valeurs familiales et dans la construction de familles prospères, harmonieuses et égalitaires.

Revenant sur les réalisations du mandat écoulé, le chef de l’organe législatif a estimé que, malgré un contexte marqué par de nombreuses difficultés et incertitudes, les femmes vietnamiennes et les différents échelons de l’Union des femmes du Vietnam avaient participé activement à la mise en œuvre des objectifs de développement socio-économique, au renforcement de la défense nationale, à la lutte contre la corruption et au processus d’édification du Parti et de l’État.

Il a salué les progrès enregistrés dans l’amélioration des conditions de vie des femmes, la modernisation des modes d’action de l’organisation ainsi que le développement de programmes sociaux porteurs de résultats concrets. Des initiatives telles que « Mère marraine », « Accompagner les femmes des zones frontalières » ou encore « Soutien à l’entrepreneuriat féminin » ont non seulement apporté une aide tangible à des milliers de bénéficiaires, mais ont également renforcé le rôle de l’Union dans la représentation, la défense et la protection des droits et intérêts légitimes des femmes.

Le président de l’AN a toutefois relevé plusieurs défis persistants. Il a notamment évoqué la qualité encore inégale des activités dans certaines antennes locales, les difficultés à mobiliser les femmes travaillant dans les zones industrielles, les insuffisances dans la prévention des violences faites aux femmes et aux enfants, ainsi que les écarts de développement entre les régions. Il a également souligné que la participation des femmes aux postes de direction demeurait, dans certains secteurs, en deçà de leur potentiel.

Insistant sur les exigences de la nouvelle phase de développement du pays, il a affirmé que les femmes devaient désormais être considérées comme l’un des acteurs centraux de la construction de l’avenir national. Il a rappelé que le 14e Congrès national du Parti avait fixé comme objectif la promotion des qualités, des compétences et de l’esprit d’initiative des femmes vietnamiennes, tout en renforçant leur contribution à la construction de familles modernes, prospères et heureuses.

Dans cette perspective, il a appelé l’Union des femmes du Vietnam à poursuivre sa transformation en profondeur afin de répondre plus efficacement aux besoins et aux aspirations de ses adhérentes. Il a plaidé pour le renforcement de la formation professionnelle, compétences numériques et linguistiques, ainsi que des capacités d’adaptation aux mutations économiques et technologiques, avec une attention particulière accordée aux femmes rurales, aux minorités ethniques et aux groupes vulnérables.

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Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et els délégués. Photo: VNA

Il a également insisté sur la nécessité de protéger davantage les droits et intérêts légitimes des femmes, de renforcer leur participation à l’élaboration des politiques publiques et d’améliorer les mécanismes de prévention des violences. Selon lui, chaque structure de l’Union doit devenir un point d’appui fiable pour les femmes confrontées à des difficultés.

Il a par ailleurs appelé à former une nouvelle génération de femmes vietnamiennes jeunes, créatives, audacieuses et ouvertes sur le monde. Cela passe notamment par le développement des plateformes numériques, des réseaux d’apprentissage, de l’innovation et de l’entrepreneuriat, ainsi que par une implication accrue des jeunes femmes dans la gestion sociale, la vie communautaire et les secteurs de pointe tels que la science et la technologie.

Enfin, il a invité les organisations du Parti, les autorités, le Front de la Patrie du Vietnam et l’ensemble des institutions concernées à créer les meilleures conditions possibles pour permettre à l’Union des femmes d’accomplir efficacement ses missions.

Se déclarant convaincu du potentiel, de la détermination et de la capacité d’innovation des femmes vietnamiennes, il a affirmé qu’elles continueraient à apporter des contributions majeures au développement rapide, durable et inclusif du pays dans cette nouvelle étape de son évolution. Il a conclu en rappelant les huit mots d’or que le Président Hô Chi Minh avait dédiés aux femmes vietnamiennes : « Héroïques, indomptables, fidèles et dévouées ». -VNA

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#VNHP #femmes #Congrès national de l'Union des femmes vietnamiennes #Vietnam
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