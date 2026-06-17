Un forum vise à renforcer le leadership numérique des femmes entrepreneures vietnamiennes

Hanoï (VNA) – Le Forum des femmes dirigeantes d’entreprise 2026, placé sous le thème « Femmes et confiance numérique », s’est tenu le 17 juin à Hanoï avec la participation de plus de 150 représentants d’organismes publics, d’organisations internationales, d’organisations professionnelles, d’experts et d’entreprises.

Organisé par le Conseil des femmes entrepreneures du Vietnam (VWEC), relevant de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), et la Fondation Asie, l’événement a bénéficié de l’accompagnement du Groupe BRG, de la Banque commerciale par actions d’Asie du Sud-Est (SeABank), de la Banque commerciale par actions pour l’Investissement et le Développement du Vietnam (BIDV) ainsi que du Magazine vietnamien de cybersécurité.

Les participants ont discuté des opportunités offertes par les technologies numériques et l’innovation pour renforcer la compétitivité des entreprises, ainsi que des exigences liées à la conformité juridique, à la cybersécurité et à la protection des données. Ils ont également examiné des solutions visant à développer les compétences en leadership numérique et à renforcer la confiance numérique au sein du monde des affaires.

Une table ronde consacrée au thème « Femmes et confiance numérique », réunissant économistes, spécialistes de la cybersécurité et représentants d’entreprises, a suscité un vif intérêt.

Les échanges ont porté sur les nouvelles exigences auxquelles les entreprises sont confrontées dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique relative au développement de la science et de la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique nationale. Les intervenants ont également partagé leurs expériences en matière de prévention et de gestion des risques numériques.

Dans son discours d’ouverture, le vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), Nguyen Quang Vinh, a souligné que la confiance est devenue un actif stratégique dans l’économie numérique. Selon lui, au-delà de la sécurité des données et du respect de la réglementation, la confiance numérique permet aux entreprises de renforcer leur compétitivité, d’élargir leurs partenariats et de mieux s’intégrer à l’économie numérique.

Erin Steinhauer, représentante de la Fondation Asie au Vietnam, a estimé qu’une économie numérique véritablement inclusive dépend de la capacité des entreprises, quelle que soit leur taille, à utiliser les technologies avec confiance. Elle a souligné l’importance d’investir dans les compétences, la confiance et la coopération afin de permettre aux entreprises dirigées par des femmes de jouer un rôle plus actif dans l’économie numérique.

Pour sa part, Mai Thi Dieu Huyen, vice-présidente du Conseil des femmes entrepreneures du Vietnam (VWEC), a mis en avant les atouts des femmes dans la création de la confiance et le renforcement des liens communautaires. Selon elle, ces qualités doivent être valorisées dans le développement du leadership numérique afin d’aider les entreprises à s’adapter aux évolutions technologiques rapides.

En marge du forum, le Conseil des femmes entrepreneures du Vietnam et le Magazine vietnamien de cybersécurité ont signé un accord de coopération visant à renforcer la communication, la sensibilisation et les compétences en matière de sécurité de l’information, en particulier au sein des entreprises détenues ou dirigées par des femmes. -VNA

​