Vietnam-ASEAN : affirmer sa position et créer de nouveaux moteurs de croissance

Hanoï (VNA) – Plus de trente ans après son adhésion à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), le Vietnam a non seulement considérablement élargi son espace de développement économique extérieur, mais a également affirmé progressivement son rôle au sein des chaînes d'approvisionnement, du commerce et de l'intégration économique régionale.

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Passé de seulement 3,26 milliards de dollars d'échanges commerciaux avec l'ASEAN en 1995 à environ 91 milliards de dollars en 2025, le commerce Vietnam-ASEAN illustre la profondeur croissante de l'intégration régionale. Dans un contexte marqué par l'accélération de la transformation numérique, de la transition verte et du renforcement de la résilience économique, le Vietnam s'impose désormais comme un pôle dynamique de production, de logistique et de commerce numérique, contribuant à ouvrir de nouveaux espaces de croissance pour l'Asie du Sud-Est.

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Un puissant moteur de croissance économique

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Selon les experts, l'adhésion du Vietnam à l'ASEAN en 1995 a marqué une étape décisive dans son processus d'intégration internationale. En rejoignant les mécanismes de coopération régionale et en tirant parti des accords de libre-échange conclus dans le cadre de l'ASEAN, tels que la Zone de libre-échange de l'ASEAN (AFTA), l'Accord sur le commerce des marchandises de l'ASEAN (ATIGA) ou encore le Partenariat économique régional global (RCEP), le pays a bénéficié d'un puissant levier pour son développement commercial.

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Selon Lê Quôc Phuong, ancien directeur adjoint du Centre d'information sur l'industrie et le commerce relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, la réduction progressive des barrières tarifaires au sein du bloc a permis aux produits vietnamiens d'accéder plus facilement à un marché de plus de 680 millions d'habitants, tout en favorisant une participation plus active du Vietnam aux réseaux de production régionaux.

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Aujourd'hui, l'ASEAN figure parmi les principaux partenaires commerciaux du Vietnam, derrière seulement quelques grands marchés comme les États-Unis, la Chine et la République de Corée. Au-delà de son rôle de débouché à l'exportation, la région constitue également une source essentielle d'approvisionnement en matières premières, composants et équipements destinés à l'industrie vietnamienne.

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Parallèlement au commerce, les investissements intra-ASEAN connaissent une progression soutenue. Les pays membres ont investi dans l'ensemble des 18 secteurs économiques vietnamiens. L'industrie manufacturière arrive en tête avec plus de 1.000 projets représentant environ 22,2 milliards de dollars de capitaux. Ces investissements contribuent non seulement à la croissance économique, mais aussi au transfert de technologies, au développement des compétences et à l'accélération de l'industrialisation du pays.

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Un maillon clé des chaînes d'approvisionnement régionales

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L'une des évolutions les plus marquantes de l'économie vietnamienne au cours des trois dernières décennies réside dans son intégration croissante aux chaînes d'approvisionnement régionales. Le Vietnam importe aujourd'hui de nombreux composants électroniques, matières premières et équipements industriels provenant notamment de Thaïlande, de Malaisie et de Singapour afin d'alimenter ses activités de production, d'assemblage et d'exportation.

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Cette complémentarité illustre la transformation du pays en un maillon stratégique des réseaux de production de l'ASEAN. Grâce à sa position géographique favorable, à une main-d'œuvre jeune et à un environnement d'affaires de plus en plus attractif, le Vietnam occupe une place grandissante dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.

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La coopération économique Vietnam-ASEAN ne se limite plus aux secteurs traditionnels. Elle s'étend désormais à des domaines à forte valeur ajoutée tels que l'économie numérique, la logistique, les énergies renouvelables et la transition verte.

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Dans le secteur énergétique, le projet de Réseau électrique de l'ASEAN (ASEAN Power Grid - APG) constitue l'une des initiatives les plus ambitieuses de la région. Grâce à sa position centrale et à son important potentiel en éolien offshore, le Vietnam est appelé à jouer un rôle majeur dans l'interconnexion énergétique régionale.

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Par ailleurs, le pays fait preuve d'initiative en proposant des mécanismes de coopération visant à renforcer la résilience régionale face aux chocs extérieurs, notamment à travers l'idée de créer une réserve stratégique pétrolière de l'ASEAN afin de mieux faire face aux fluctuations du marché mondial de l'énergie.

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Selon les spécialistes, dans un contexte de rivalités géopolitiques croissantes, le renforcement du rôle central de l'ASEAN demeure essentiel. Le Vietnam est considéré comme l'un des acteurs les plus engagés dans la préservation de la cohésion régionale, la promotion du dialogue et la défense d'un espace de développement commun fondé sur le droit international.

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De nouveaux horizons grâce à l'économie numérique et à la transition verte

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Si le commerce des biens demeure un pilier traditionnel de la croissance, l'économie numérique s'impose désormais comme un nouveau moteur du développement régional. Avec une population jeune, un taux élevé de connexion à Internet et une numérisation rapide des activités économiques, l'Asie du Sud-Est est devenue l'un des marchés numériques les plus dynamiques au monde.

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Dans ce paysage, le Vietnam figure parmi les économies les plus performantes de la région. L'essor du commerce électronique stimule non seulement la consommation intérieure, mais offre également de nouvelles opportunités aux entreprises vietnamiennes souhaitant accéder aux marchés régionaux et internationaux.

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Le développement du commerce électronique vietnamien est étroitement lié à l'écosystème numérique de l'ASEAN. Des plateformes majeures telles que Shopee, Lazada, GrabMart ou TikTok Shop s'appuient largement sur les réseaux régionaux de logistique et de commerce transfrontalier pour étendre leurs activités.

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La finalisation prochaine de l'Accord-cadre de l'ASEAN sur l'économie numérique (DEFA) devrait favoriser davantage la circulation transfrontalière des données, le développement du commerce numérique et l'intégration des petites et moyennes entreprises dans l'écosystème numérique régional.

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Parallèlement à la transformation numérique, la transition verte ouvre également de nouvelles perspectives de coopération. Ces dernières années, le Vietnam s'est imposé comme l'un des marchés les plus dynamiques de la région en matière de véhicules électriques, avec une part des ventes supérieure à la moyenne de l'ASEAN.

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Le développement de VinFast illustre le potentiel de coopération dans les domaines de la mobilité durable, des énergies renouvelables et du développement durable. L'expansion de l'entreprise en Indonésie, aux Philippines et dans d'autres pays de l'ASEAN contribue à renforcer la présence industrielle vietnamienne tout en soutenant la transition écologique régionale.

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L'industrie textile témoigne également d'une intégration croissante aux chaînes d'approvisionnement régionales. Grâce à ses avantages en matière de main-d'œuvre, à la stabilité de son environnement économique et à sa capacité à répondre aux normes internationales, l'ASEAN est progressivement devenue l'un des nouveaux centres mondiaux de production textile. Les entreprises vietnamiennes s'efforcent désormais d'accélérer leur transition vers une production plus verte, plus transparente et davantage conforme aux exigences de traçabilité.

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Renforcer les liens pour créer de nouveaux moteurs de croissance

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Malgré les avancées enregistrées, les experts estiment que le potentiel de coopération entre le Vietnam et l'ASEAN demeure considérable. Le commerce intra-ASEAN ne représente encore qu'environ 20 à 22 % des échanges totaux de la région, laissant entrevoir d'importantes marges de progression.

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Pour tirer pleinement parti des accords régionaux existants, les entreprises vietnamiennes devront continuer à renforcer leur compétitivité, développer leurs marques, accroître le contenu technologique de leurs produits et répondre aux exigences croissantes en matière de durabilité, de numérisation et de transition verte.

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Alors que l'ASEAN accélère l'intégration de ses chaînes logistiques, de son commerce électronique et de son économie numérique, le Vietnam dispose de nombreux atouts pour devenir l'un des principaux centres régionaux de production, de logistique et de commerce numérique grâce à sa position stratégique et à son vaste réseau d'accords de libre-échange.

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Après plus de trois décennies au sein de l'ASEAN, le Vietnam entre ainsi dans une nouvelle phase d'intégration profonde, marquée par un rôle de plus en plus affirmé dans l'économie régionale. Du commerce à l'économie numérique, en passant par les énergies vertes et les chaînes d'approvisionnement, les perspectives de coopération Vietnam-ASEAN continuent de s'élargir, créant de nouvelles dynamiques de croissance et renforçant la place de l'Asie du Sud-Est dans l'économie mondiale. -VNA