Tây Ninh renforce sa promotion auprès des investisseurs belges

Bruxelles (VNA) - Dans le cadre d’une mission de travail en Belgique, le Comité populaire de la province de Tây Ninh, en coordination avec l’ambassade du Vietnam à Bruxelles, a organisé le 19 juin une conférence de promotion de l’investissement visant à renforcer les partenariats économiques entre cette province du sud du Vietnam et les milieux d’affaires belges.

Prenant la parole lors de l’événement, Nguyên Van Quyêt, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité provincial du Parti de Tây Ninh, a souligné que les relations traditionnelles d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la Belgique, conjuguées aux retombées positives de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), ouvraient de nouvelles perspectives au développement des échanges commerciaux et des investissements bilatéraux.

Il a rappelé que Tây Ninh, dont l’économie représente plus de 14 milliards de dollars, figure parmi les dix principales économies provinciales du Vietnam. Grâce à sa position stratégique reliant Hô Chi Minh-Ville aux marchés de l’ASEAN, la province entend devenir un partenaire de confiance pour les entreprises belges, notamment dans les domaines de l’économie circulaire, des énergies propres, des technologies environnementales, des biotechnologies et de l’agriculture de haute technologie.

Le responsable provincial a également réaffirmé l’engagement des autorités locales à offrir un environnement favorable et transparent aux investisseurs étrangers souhaitant s’implanter durablement dans la province.

Pour sa part, l’ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyên Van Thao, a estimé que Tây Ninh disposait de nombreux atouts pour accueillir une nouvelle vague d’investissements européens. Selon lui, alors que l’EVFTA continue de produire des effets concrets, les entreprises belges manifestent un intérêt croissant pour les domaines de la logistique, de l’industrie verte, de l’agriculture de haute technologie et du développement durable au Vietnam.

Il s’est déclaré convaincu que la stratégie de développement clairement définie par la province ainsi que la volonté des autorités locales d’accompagner les entreprises contribueraient à renforcer l’attractivité de Tây Ninh auprès des investisseurs belges et européens.

Présentant le climat d’investissement provincial, le vice-président du Comité populaire provincial, Huynh Van Son, a indiqué que Tây Ninh comptait actuellement plus de 2.000 projets d’investissement en cours, représentant un capital enregistré d’environ 26 milliards de dollars. La province figure ainsi parmi les principales destinations vietnamiennes en matière d’investissement direct étranger (IDE).

Il a également souligné que Tây Ninh venait d’être classée parmi les trois collectivités les plus performantes du pays en matière de réformes administratives dans le cadre des vingt années de l’Indice de compétitivité provinciale (PCI) couvrant la période 2005-2025. Cette reconnaissance témoigne, selon lui, des efforts continus déployés pour améliorer l’environnement des affaires et accompagner les investisseurs.

Les autorités provinciales souhaitent désormais attirer davantage de projets dans les secteurs de l’agriculture intelligente, de la formation des ressources humaines, des villes intelligentes, de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique.

Les représentants d’entreprises présentes en Belgique ont salué le potentiel de développement de Tây Ninh ainsi que l’accompagnement offert aux investisseurs étrangers. Philippe Phan Van Ho, directeur général de la société Swiss Asia Partner SA, a estimé que cette conférence constituait une plateforme utile pour orienter les investisseurs internationaux intéressés par le marché vietnamien. Il a souligné que son entreprise développait déjà des activités au Vietnam et bénéficiait d’un environnement favorable à Tây Ninh.

Carl Destrooper, directeur de la société Shareholder Yellow Bird, implantée depuis plusieurs années dans la province, a également mis en avant l’efficacité des autorités locales dans le traitement des procédures administratives, notamment pour l’obtention des autorisations nécessaires aux projets d’investissement.

La conférence a également été marquée par la signature d’un protocole d’accord entre l’Association des intellectuels vietnamiens de Belgique et du Luxembourg et la province de Tây Ninh. Cet accord vise à renforcer la coopération dans les domaines de la recherche scientifique, de l’innovation et du développement des ressources humaines hautement qualifiées.

L’un des temps forts de la rencontre a été la remise du certificat d’enregistrement d’investissement au projet de l’usine de production laitière Be Milk, porté par Swiss Asia Partner dans la zone industrielle de Prodezi, dans la commune de Luong Hoa. D’un montant supérieur à 100 millions de dollars, ce projet illustre la confiance croissante des investisseurs européens dans l’environnement d’affaires de Tây Ninh.

Au-delà de l’objectif d’attirer de nouveaux capitaux étrangers, la province entend également favoriser l’accès aux technologies de pointe, aux modèles de gouvernance innovants et aux solutions de développement durable. Grâce à sa politique d’ouverture, à la simplification de ses procédures administratives et à son engagement constant en faveur des investisseurs, Tây Ninh entend consolider sa position parmi les destinations les plus attractives du Vietnam pour les entreprises internationales. -VNA

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