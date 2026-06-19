Économie

Les véhicules électriques continuent leur progression au Vietnam

D’ici à 2030, le secteur de la construction privilégiera les zones à fort potentiel de réduction de la pollution atmosphérique urbaine, notamment les transports ferroviaires et routiers. Les organismes compétents élaborent actuellement des critères pour des aires de repos, des gares, des ports et des aéroports écologiques. Ces normes devraient être finalisées en 2026 et largement appliquées à partir de 2027.

Un client se renseigne sur des motos électriques dans un magasin de motos à Cân Tho (Sud). Photo: VNA
Un client se renseigne sur des motos électriques dans un magasin de motos à Cân Tho (Sud). Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam comptait 374.816 véhicules électriques en circulation à la fin mai 2026, témoignant d’une transition croissante vers des transports plus propres, en particulier pour les véhicules particuliers et les transports publics.

L’information a été communiquée par Trân Huu Minh, directeur adjoint du Département des transports et de la sécurité routière du ministère de la Construction, lors de la conférence de presse du ministère sur les résultats du deuxième trimestre, tenue jeudi 18 juin à Hanoi.

Selon les statistiques officielles, le parc de véhicules électriques comprend 369.849 voitures particulières électriques, 3.396 camions électriques et 1.571 autobus électriques. L’essor des véhicules électriques contribue à la transformation des systèmes de transport public dans les grandes agglomérations, tout en participant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’amélioration de la qualité de l’air urbain.

Ces progrès sont attribués à la mise en œuvre d’un ensemble de politiques et de mécanismes instaurés par le gouvernement et les ministères concernés. Parmi les plus importants figurent la décision n°876/QD-TTg du Premier ministre portant approbation du programme d’action pour la transition énergétique verte et la réduction des émissions de carbone et de méthane dans le secteur des transports, et le plan n°1679/QD-BGTVT du ministère de la Construction promulguant le plan d’action dudit ministère pour la mise en œuvre de ce programme d’action.

Malgré ces avancées, Trân Huu Minh a souligné que la transition des véhicules conventionnels vers les voitures et motos électriques reste confrontée à d’importants défis. Les préoccupations majeures exprimées par les résidents et les entreprises concernent la disponibilité des infrastructures de recharge, les temps de recharge, ainsi que les coûts d’investissement et d’exploitation.

Afin de promouvoir davantage les transports écologiques, le ministère de la Construction révise son programme d’action pour la transition énergétique. Il travaille également en coordination avec les localités pour intégrer les infrastructures de transport écologique dans la planification urbaine, notamment les réseaux de recharge pour véhicules électriques et les aménagements pour les modes de transport non motorisés.

Parallèlement, le ministère élabore un cadre de critères pour les villes intelligentes, susceptible d’évoluer vers un cadre de villes vertes et intelligentes, offrant ainsi aux collectivités locales des points de repère plus clairs pour leur mise en œuvre.

D’ici à 2030, le secteur de la construction privilégiera les zones à fort potentiel de réduction de la pollution atmosphérique urbaine, notamment les transports ferroviaires et routiers. Les organismes compétents élaborent des critères pour des aires de repos, des gares, des ports et des aéroports écologiques. Ces normes devraient être finalisées en 2026 et largement appliquées à partir de 2027.

Le ministère travaille également avec les collectivités locales à la révision des plans de développement des réseaux ferroviaires urbains, conformément à la Loi amendée sur les chemins de fer et à la résolution n°188/2025/QH15 de l’Assemblée nationale. Les efforts porteront sur les modèles de développement axés sur les transports en commun (TOD) et sur l’accélération des projets de métro à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville.

Parallèlement, le ministère encourage le transport multimodal et restructure le secteur des transports afin de réduire la dépendance au transport routier. La priorité sera donnée au développement de corridors de transport modernes et intégrés, ainsi qu’à des politiques visant à accroître la part du transport ferroviaire, fluvial et maritime.

Les autorités étudient également des mesures incitatives pour moderniser les flottes ferroviaires, maritimes et aériennes, renforcer la connectivité entre les modes de transport et améliorer la compétitivité des services de logistique et de transport international. – VNA

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