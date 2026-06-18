Vietnam et Russie veulent lever les freins à leur partenariat économique

Kazan (VNA) - En marge du Sommet commémorant le 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie, le ministre des Finances, Ngô Van Tuân, a rencontré le 16 juin le ministre russe du Développement économique, Maxim Reshetnikov, à Kazan.

Lors de cet entretien, les deux responsables ont passé en revue la coopération économique, commerciale et d’investissement entre le Vietnam et la Russie, tout en examinant les orientations et les mesures susceptibles de renforcer davantage les relations bilatérales dans les années à venir.

Le ministre Ngô Van Tuân a réaffirmé que le Vietnam accorde une grande importance à son amitié traditionnelle ainsi qu’à son partenariat stratégique global avec la Russie. Il a souligné que le renforcement de la coopération économique et des investissements revêt une importance particulière dans le contexte actuel marqué par les incertitudes de l’économie mondiale, contribuant ainsi à consolider les fondements des relations bilatérales.

Les discussions ont porté sur plusieurs domaines de coopération, notamment le commerce et l’investissement. Les deux ministres ont salué les résultats positifs enregistrés ces dernières années, en particulier à travers les projets emblématiques dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l’énergie.

Selon les données présentées, au 31 mai dernier, la Russie comptait 223 projets d’investissement encore en vigueur au Vietnam, représentant un capital enregistré total d’environ 996,4 millions de dollars. De son côté, le Vietnam disposait de 19 projets d’investissement en Russie, pour un montant cumulé d’environ 1,64 milliard de dollars.

Les deux parties ont convenu de poursuivre les efforts visant à promouvoir davantage les échanges commerciaux et les investissements. Les deux responsables ont salué les consultations techniques déjà engagées autour d’un projet de protocole d’accord visant à établir un mécanisme de coopération officiel et durable entre les deux ministères. Ils se sont engagés à accélérer les procédures nécessaires afin de parvenir à une signature dans les meilleurs délais.

Le ministre Ngô Van Tuân a également salué la volonté de la partie russe de partager son expérience dans la mise en place de systèmes de collecte électronique des impôts, contribuant ainsi à la modernisation de l’administration fiscale vietnamienne. Il a également mis en avant les perspectives de coopération douanière, notamment en matière d’interconnexion des données électroniques, ainsi que l’exploitation plus efficace de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEE).

Les deux parties ont par ailleurs abordé plusieurs difficultés et obstacles affectant la coopération bilatérale. Elles ont réaffirmé leur détermination à rechercher rapidement des solutions appropriées afin de faciliter les échanges économiques, le tourisme et la mobilité de la main-d’œuvre.

Enfin, le ministre Ngô Van Tuân a réaffirmé la volonté du ministère vietnamien des Finances de travailler en étroite coordination avec le ministère russe du Développement économique afin de concrétiser les accords conclus..

Les deux ministres ont également exprimé leur souhait de multiplier les échanges de délégations et les rencontres de travail à l’avenir, afin de contribuer à un développement toujours plus substantiel, efficace et durable du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie. -VNA

​